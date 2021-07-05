Лучшие роли Владимира Меньшова: "Ликвидация", "Курьер" или "Легенда № 17"

Владимир Меньшов в роли маршала Жукова в сериале «Ликвидация». Фото: кадр из фильма

Мы привыкли говорить о Владимире Меньшове как о выдающемся режиссере, но актером он был не менее ярким. В своем деле он был мастером с большой буквы (неслучайно в сериале "Год культуры" ему досталась роль Бога). Он мог появиться в небольшой сцене и мгновенно врезаться в память (так было с "Курьером", где почти весь монолог его героя про "молоко из банки" стал крылатым), а мог сыграть главную роль и вытащить на своих плечах весь фильм (так случилось в боевике "Перехват", где артист изобразил невероятно харизматичного американского шпиона).

Ему часто доставались роли военачальников и государственных деятелей, причем некоторых из них, например, князя Меньшикова, он играл в нескольких не связанных с собой фильмах. Общеизвестно и его умение перевоплощаться в маршала Жукова - самым популярным фильмом, в котором он это сделал, стал сериал "Ликвидация".

Его не пугали "низкие" жанры, он играл в романтических комедиях и мелодрамах, он готов был предстать перед публикой в не самом выгодном свете (вспомните ушлого чиновника из "Легенды № 17"). При этом в картинах, в которых он выступал в качестве режиссера, он появлялся преимущественно в небольших ролях, микроэпизодах, стараясь не перетягивать на себя внимание зрителей и даже не указывая свою фамилию в титрах.

Невозможно перечислить все роли Меньшова - их было больше ста. И все же, какая из них - лучшая?

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