"Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли": какой фильм Владимира Меньшова запал вам в сердце

Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби». Фото: Кадр из фильма

Степень величия режиссера далеко не всегда определяется количеством снятых им фильмов. У постановщика Петрова, Иванова или Сидорова в фильмографии могут быть десятки и даже сотни картин, но кому нужны эти картины и их авторы?

Владимир Меньшов снимал редко и, если не считать короткометражки, сюжеты для журнала "Фитиль" и незавершенные работы, то фильмов у него на удивление мало - всего пять. Но каждый из них стал событием, у каждого есть преданные фанаты, каждый растащили на цитаты.

И неслучайно Меньшову достался главный в мировом кинематографе приз ("Оскар" за картину "Москва слезам не верит") - он как никто другой умел чувствовать аудиторию и создавать так называемое зрительское кино. И зрители платили ему за это настоящей любовью.

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