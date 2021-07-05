Россия скорбит по Владимиру Меньшову: Огромная потеря для культуры, огромное несчастье для всех

Режиссёр Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 от последствий коронавируса. Ему был 81 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь, артистка Юлия Меньшова

"Всё. Всё… всё… " - написала Меньшова в своём Instagram.

Режиссёр Карен Шахназаров

Для меня это огромное личное несчастье. Это огромное несчастье для всего русскоговорящего мира. Поскольку его картины пользовались невиданным успехом. Их смотрели, смотрят и будут смотреть. И то, что он снимал: "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", и те картины, в которых он снимался. Это огромная потеря для культуры, это такие банальные слова, которые не хочется говорить. Но в данном случае они наполнены истинным содержанием, - сказал Шахназаров в беседе с Радио "Комсомольская правда"

Мэр Москвы Сергей Собянин

Владимир Меньшов... Огромная потеря для нашего кино и культуры. Глубокие, тонкие фильмы Владимира Валентиновича стали народными. Он умел показать наш самобытный характер, судьбы нескольких поколений, истории настоящей любви и дружбы. Великий мастер! Соболезную родным и близким.

Актёр и режиссёр Александр Калягин

Он прошел трудную жизнь, но ему жизнь подарила прекрасные минуты и счастливую семью. У него изумительная жена и дочка. Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь. Спасибо ему большое. Я просто обескуражен. Глубоко соболезную Верочке и Юле.

"Мосфильм"

Коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей.

Сборная России по футболу

Умер актёр и режиссёр Владимир Меньшов. Легенда советского и российского кино, он снял всеми любимые шедевры: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли».

Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича.

Актёр Иван Краско

- Я все время за ним наблюдал, ему все труднее ходить, что-то у него с ногами. <…> У меня положительный образ. И, конечно, шедевральный фильм «Москва слезам не верит», — поделился Краско. - Он не изменяет самому себе — это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была.

Актёр, кинорежиссёр Александр Михайлов

- В жизни очень талантливый, истинно русский режиссёр. Очень талантливый. Со своей позицией, своим видением. Человек, который чувствовал пульс времени, пульс России, и боль её он чувствовал как свою собственную. Ушёл, конечно, очень сильный, очень мощный режиссёр. Я не скажу, что мы так уж дружили, каждый день перезванивались. Нет, мы дружили по корням, по основам, основополагающим принципам. Иногда и спорили, но это всегда было интересно... Я хочу выразить соболезнования Вере Алентовой и Юлечке, дочке. Действительно, я счастлив, что знал его почти 50 лет и работали в таком фильме как «Любовь и голуби»... Потрясающий, большой русский режиссёр. Я в шоке.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Смоньян

Умер великий Меньшов.

Все его фильмы знаю наизусть. Умный, добрый, старомодно интеллигентный, с потрясающим юмором, совершенно простой и не 'великий' в общении, и при этом Великий.

Как же больно-то. Вот уж действительно в груди прям жгет, прям жгет.

Спасибо Вам за все, Владимир Валентинович.

Спите спокойно.

Актер Роман Мадянов

Уходит эпоха, уходят глыбы, уходят корни. Потеря для нашего цеха, потеря вообще для русской культуры. Ужасно!

Актер Валерий Гаркалин

Он был моим соседом, другом, прекрасным режиссером. Артисты мечтали у него сниматься. Это было для них счастье. Он умел дарить своим коллегам творческую радость.

Телеведущий и юморист Максим Галкин

Не стало Владимира Меньшова. Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актёр, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши Фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье.

Актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко

- Конечно, я его горячая поклонница и как актера, и как режиссера, прежде всего. Фильмы его знаю наизусть, - поделилась Елена Драпеко в эфире Радио "Комсомольская правда". - Каждая из его картин стала явлением в национальном и даже мировом кинематографе. Вообще выносить картину – это очень тяжело. Режиссерская работа – одна из самых трудных профессий, на мой взгляд. Потому что он же от замысла до проката занимается всем. У него как раз каждый его выношенный фильм становился таким событием в нашем кинематографе.