Умер Владимир Меньшов, знаменитый режиссёр

Владимир Меньшов умер на 82-ом году жизни Фото: Иван МАКЕЕВ

На 82-м году жизни умер знаменитый режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стало последствие коронавирусной инфекции, которой болел режиссёр. Об этом сообщается на сайте «Мосфильма».

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте, где отмечается, что «замечательные фильмы» Меньшова «знают и любят миллионы людей».

В «Мосфильме» также сообщают, что коллектив выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким знаменитого режиссёра.

«Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», - говорится в тексте соболезнования.

Уточняется, что о дате и времени прощания с Меньшовым станет известно позже.

Владимир Меньшов - режиссер таких известных фильмов как "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Москва слезам не верит". За последний фильм получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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