Как мы ставили памятник на перевале Дятлова

Необычная скульптура стала новым символом и смыслом трагедии на перевале. Фото: Алена Бжахова

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Манси Альбина с подарком от "Клуба лидеров". Фото: Алена Бжахова

…Мощные вспышки молний озаряли перевал каждые пять секунд. Небо словно испытывало нас на прочность, поливая грозовым ливнем и пугая раскатистым громом. Мы прижались к подножию только что установленного нами памятника, не разумея, какой опасности себя подвергаем. Четырехметровая скульптура, возвышаясь на гребне горы Холат-Чахль, так и манила к себе разряд молнии, а та вряд ли оставила бы нам шансы на выживание. От страха я закрыла глаза – скорее бы закончилось это светопреставление. И лишь художник-скульптор Григорий Масленников – автор памятника группе Дятлова – по-своему понимал смысл происходящего.

- Это как омовение нашей скульптуры, - объяснял он. – Все так и должно быть, все правильно. Мы прошли невероятно тяжелый путь и сейчас, завершив работу, словно рождаемся заново.

Путь на перевал, действительно, был не из легких. Для членов «Клуба лидеров», побывавших на Северном полюсе, Эльбрусе, Антарктиде, экспедиция на перевал стала самой тяжелой. Никто и представить не мог, что восхождение на высоту 1079 метров будет не только невероятным испытанием, но и чудом. Но для начала небольшая ремарка. Инициатором установки памятника на перевале Дятлова стал председатель «Клуба лидеров», его идейный вдохновитель Артем Аветисян.

Нет, это не фотомонтаж. Это корни рухнувшего из-за сильного ветра дерева в северуральской тайге. Фото: Алена Бжахова

ТОЧКА ОТСЧЕТА - ИВДЕЛЬ

По приезду в Ивдель нас ждали две новости. Во-первых, оказалось, что в Серове сошла с поезда участница похода Люба, написав прощальное сообщение, что были ей нехорошие знаки и она боится идти в поход. Во-вторых, на Северном Урале июнь – месяц комаров. Это мы поняли сразу, как только выгрузились на платформу. Стаи кровососов набросились на нас как на единственную в городе пищу. При этом встречающим нас местным проводникам они не докучали.

- Наверное, какими-то народными средствами пользуетесь? – спросила я одного из них.

- Да мы просто внимания не обращаем, - буднично отмахнулся он. – Вы тоже не обращайте.

Легко сказать!

На ночь разместились в гостевом доме экстрим-клуба «Шатуны-96». Условия шикарные – комфортные спальни с двухъярусными кроватями, душ, баня, гостиная. Руководитель клуба – 34-летний Алексей Быков, офицер, военный летчик. На его счету не только десятки боевых вылетов, но и 40 экстремальных экспедиций по Северному и Приполярному Уралу. Слов на ветер не бросает и если взялся доставить четырехметровый памятник на перевал Дятлова, то доставит несмотря ни на что.

Погрузка памятника на прицеп квадрогиганта. Фото: Алена Бжахова

ДОРОГА ДО УШМЫ

Из Ивделя выдвигаемся на мощных квадрогигантах «Сокол» и «Россомаха». Они в два раза больше обычных квадроциклов, а следовательно мощнее и проходимее. Вся техника российской разработки и сборки, но с японскими двигателями. «Соколы» производят в Новосибирске, «Россомахи» - в Тюмени. Все это, конечно, здорово, но есть один существенный минус. Пассажирам не за что держаться! Ни ручек, ни опоры… ни-че-го! На жестких каменистых ухабах приходилось хвататься за ремни боковых багажных кофров, в результате в кровь смозолила костяшки тыльной стороны ладоней. Посему большая просьба к производителям – прикрутите ручки, пассажиры скажут спасибо. А еще бы закрыть чем-нибудь металлическую базу, на которую крепится позади багажный кофр. Прыгая по ухабам, очень страдает пятая точка. Сплошные синяки и ссадины.

Мы с мужем не раз бывали на перевале, поэтому ответственно заявляю, дорога от Ивделя до мансийской деревни Ушмы стала ровнее. Плюс на некоторых речках появились бетонные мосты. Это местное предприятие по добыче руды постаралось. В окрестностях Ивделя идет активная разработка месторождений. Сие вызывает большое беспокойство у коренных жителей – манси. Валера Анямов считает, что промышленники могут загубить Лозьву, реку-кормилицу для двух деревень Ушмы и Тресколья.

Участники экспедиции возле только что установленного памятника. Фото: Алена Бжахова

- Если рыбы не станет из-за плохой воды, манси сильно пострадают, - говорит Валера.

На ночлег останавливаемся в Ушме. Специально для туристов Алексей Быков арендовал мансийский дом, установив в нем 10 кроватей в два яруса. И это гораздо комфортнее, чем ночевки в палатках. Жена Валеры приготовила на ужин гречку и котлеты из лосятины.

Туристы для манси – и радость, и беда. С одной стороны, возможность заработка: еды приготовить, свозить куда-нибудь. С другой – алкоголь, которым приезжие щедро делятся с местным населением.

Алексей уверен, наливать манси водку – большой грех. От пьянки уже много манси погибло. А их и без того в Ивдельском районе осталось меньше ста человек. Поэтому своим туристам Алексей в приказном тоне запрещает делиться с манси алкоголем. Но не все проводники придерживаются тех же принципов. В соседнем лагере кто-то устроил застолье, пригласив местных. В итоге, ближе к ночи пьяные мужики-манси заблудившимися в трех домах призраками разбрелись по деревне. Зрелище удручающее.

Экстремалы-лидеры бывали в разных экспедициях, но поездка на перевал была самой сложной. Фото: Алена Бжахова

ЗАЧЕМ? И ДЛЯ КОГО?

В дороге я искала ответ на терзающий меня вопрос: зачем на перевале Дятлова памятник? В 1963 году друзья погибших туристов установили на одном из скальных останцев мемориальную табличку – «Их было девять..». И этого казалось достаточно. А тут вдруг памятник – да еще какой! Скульптура в виде скального останца, который пытаются покорить четыре человека. Кто-то взбирается вверх, кто-то падает с высоты, кто-то проходит сквозь камень.

- Какое отношение эти люди имеют к трагически погибшим на перевале дятловцам? – интересуюсь у художника-архитектора Григория Масленникова.

- Мне не хотелось повторять один в один историю группы Дятлова, нужен был абстрактный, но понятный всем образ, - отвечает он. – Метафорическая история, в которой каждый может увидеть свой смысл. Взлеты и падения, прохождение сквозь дебри, невероятные подвиги и поступки.

- Почему вы решили посвятить памятник перевалу Дятлова?

- Когда ко мне обратился «Клуб лидеров», я решил – почему нет. Это странная, закрытая история. В ней есть своя тайна. Плюс сам перевал – место труднодоступное.

- Вот именно! Стоит ли туда вообще тащить памятник?

- С одной стороны, мы таким образом отдаем дань уважения погибшей группе. С другой, даем этому месту вторую жизнь, привлекая к нему внимание.

Знаю, многим это утверждение покажется спорным. Но современное искусство дискуссиями не испугаешь.

НАДЕЖДА НА ЧУДО

От Вижая до перевала Дятлова квадрогиганты тащили памятник 17 часов! На самых сложных участках маршрута мы чуть было не потеряли наш ценный 300-килограммовый груз. Не везде прицеп сходу вписывался в извилистые повороты, фиксирующие памятник ремни слабели от бесконечной тряски по ухабам и приходилось всякий раз натягивать их заново. После грозы на каменистом подъеме техника не ехала, а скользила, и прицеп с грузом тянул ее вниз. Это было очень страшно и ситуация казалась безвыходной. Спасти ее могла только вера в чудеса и смекалка опытных проводников, которые решили поднимать скульптуру сразу на двух квадрогигантах.

Бизнесмен-изобретатель, экстремал Андрей Грузинцев – член «Клуба лидеров» с 2013 года – сдаваться не привык. Но тут даже он в какой-то момент, как мне показалось, стал падать духом.

- Андрей, ну зачем все эти мучения? Кому здесь нужен этот памятник? – привязалась я с неудобными вопросами в самый неподходящий момент, когда мы все продрогшие и промокшие от дождя, голодные, вымотанные добрались до останцев на перевале.

Андрею отмахнуться бы от меня как от назойливого слепня, но нет…

- Когда я впервые услышал про памятник, подумал «зачем», - голос Андрея звучал устало, но без раздражения. – И тут пришел ответ: это же память! Сейчас памятники ставят кому угодно – сантехникам, котам, покемонам. Неужели дятловцы своей героической смертью не заслужили увековечивания их памяти? Не зря же члены «Клуба» стали жертвовать на создание скульптуры свои личные деньги, видя в этом глубокий смысл.

- То есть пустые идеи никто спонсировать не будет?

- Нет.

- Но можно же было поставить в Екатеринбурге?

- А кому он там нужен?

- А кому он нужен на перевале?

- Тем людям, кто ходит сюда. Пусть их гораздо меньше, чем в городе, но тем и ценнее будущий интерес к нашей скульптуре. Мы же не стремимся заработать на этом денег. Для «Клуба лидеров» это социальная миссия.

- Ой, боюсь критики будет много… Обвинят вас в пиаре на трагедии.

- А это уже неважно. Пусть эти критиканы сами попробуют сделать хоть что-то мало-мальски достойное.

- Критики мы не боимся. Более того, я лично уверена, что она непременно последует, — вмешалась в наш разговор участница экспедиции Наталья Солдатова. - Опорочить любую, даже самую благую идею, очень просто, особенно тем, кто не привык что-то делать руками, а привык только говорить потом, как нужно было сделать. Мы хотели не просто сходить на перевал, как это делают миллионы туристов, а внести свою вклад в историю перевала, увековечить память о погибших ребятах. Они этого заслужили, я считаю, своим мужеством и смелостью. Не каждый отважится отправиться так далеко на лыжах с экипировкой советского времени. И в этом наше миссия. Такого до нас еще никто не сделал за 60 лет. Вроде бы так просто - установить памятник в месте, который уже стал туристической меккой. Но никто до этого не додумался и не реализовал, потому что это технически очень сложно сделать. А мы сделаем.

Наш спецкор Наталья Варсегова по дороге на перевал Дятлова. Фото: Личный архив

СИМВОЛИЧНОЕ МЕСТО

Памятник устанавливали девять часов. Много времени ушло на поиск подходящей площадки. И, о чудо! Таковая нашлась в 50 метрах вверх от предполагаемого места палатки дятловцев. Ровная скальная порода один в один совпала с металлическим основанием памятника. Дальше – дело техники. Скульптор и монтажники укрепляли фигурки, заливали цементом базу.

- Все здесь символично, - задумчиво сказал член «Клуба лидеров», предприниматель Иван Моргунов.

- Что символично? - не поняла я.

- Дятловцы были лидерами своего времени. Шли в неизведанные места. Памятник словно отражает их стремления.

- Но этим стремлениям не суждено сбыться. Перевал оборвал их молодые жизни, - возражаю я.

- Именно поэтому он и должен стоять здесь.

Иным читателям покажется, что я слишком много расспрашиваю собеседников о смысле установки памятника на перевале. Но это не просто так. По опыту знаю, какой негатив обрушивается на тех, кто делает хоть какие-то шаги в этой непростой теме. Ругать будут и за найденные документы, и за интервью с косвенными свидетелями трагедии, и за… Помню, какой шквал критики обрушился на «Комсомолку» за эксгумацию тела Семена Золотарева. Поэтому мне хочется максимально подробно объяснить происходящее устами самих участников экспедиции.

Владелец строительной компании и архитектурного бюро Руслан Белоусов также пожертвовал на создание скульптуры свои собственные средства наряду с остальными членами «Клуба лидеров».

- Почему? – спрашиваю.

- Для меня было важно – вложится в эту историю, о которой я был наслышан. К тому же это начало моего нового увлечения – горных походов. Перевал Дятлова – первый в моей жизни маршрут. И мне хотелось, чтобы он был осмысленным.

- По-вашему, отчего погибли туристы?

- Думаю, это был несчастный случай. Мистику и преднамеренное убийство я исключаю.

…Дабы памятник окончательно вписался в североуральский ландшафт, члены «Клуба» привалили к его подножию огромные валуны. И в тот момент, когда работа была окончена, небо разразилось мощнейшей ливневой грозой, которую архитектор Григорий Масленников красиво назвал «омовением». А нам до конца не верилось, что чудо произошло и памятник возвышается на перевале.

P.S.

Предприниматель Эдуард Поминов уверен, что отныне на Северном Урале будет в разы больше туристов. И он прав. Каждое событие, связанное с перевалом, увеличивает поток желающих посетить эти труднодоступные места. Посему мне хочется упредить тех, кто думает, что добраться до перевала можно налегке. Добраться и погибнуть запросто, а вернуться домой живыми помогут грамотные проводники, хорошая экипировка и трезвая оценка своих возможностей.

- Я понял, в чем смысл памятника на перевале, - вдруг сказал на прощание наш гид Алексей Быков. – Туристы всегда спрашивают: а где стояла палатка? И я ищу колышек, обозначающий это место. Теперь искать не надо. Памятник стоит всего в 50 метрах как символ тайны перевала Дятлова.