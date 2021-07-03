Перевал Дятлова: На могиле Семена Золотарева – новый памятник

Так теперь выглядит могила Семена Золотарева. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Напомню. Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Месяц назад я получила письмо:

«Уважаемая Наталья! Не сочтите за лесть, но я ценю тот вклад, который «Комсомольская правда» сделала, расследуя гибель туристов на перевале Дятлова. Я обращаюсь к Вам с просьбой. В мае я был на Ивановском кладбище, где захоронен Семен Золотарев, и считаю, что памятник, который стоит сейчас на его могиле, недостоин фронтовика и туриста с большим стажем.

Вместе с сотрудниками моего предприятия мы изготовили новый памятник с фотографиями Семена Алексеевича и думаем, что он будет смотреться достойно.

На задней панели надгробия - гравировка. Фото Семена Золотарева, сделанное в роковом походе. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Установить памятник на могиле самовольно мы не можем, поэтому просим Вас поговорить с родственниками Золотарева и взять их согласие, т.к. Вы представляете их интересы по доверенности. С уважением, Дмитрий Киреев».

К письму были приложены две фотографии памятника, которые я тут же переслала родственникам Семена Алексеевича, и те согласились на установку, попросив меня лично проконтролировать процесс, чтобы рабочие ненароком не нарушили само захоронение.

На днях я съездила в Екатеринбург. Вместе с Дмитрием Киреевым, владельцем ритуального бизнеса в уральском Серове, мы взяли официальное разрешение на установку памятника на могиле в службе городских кладбищ. И поставили надгробие.

Почему я пишу об этом? Дабы исключить пересуды и нелепые обвинения, что мы опять «похозяйничали» на могиле Семена Алексеевича и «уничтожили важные улики». Ведь именно в этом нас обвиняли после эксгумации останков Золотарева в 2018 году. А один нижнетагильский умник публично костерил за то, что мы якобы не все кости закопали в могилу. Нашел где-то собачьи останки и пытался выдать их за человеческие. Тьфу!

Уральский меценат Дмитрий Киреев возле памятника-знака на Вижае. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Так вот, спешу сообщить, что ни тогда, ни сейчас никаких незаконных действий с нашей стороны не было. Новый памятник установлен. Выглядит достойнее прежнего. Родственники Семена очень благодарны Дмитрию Кирееву за такой широкий жест.

Но это еще не все. Дмитрий поставил памятный знак и на въезде в поселок Вижай, где в январе 1959 года группа Дятлова остановилась на ночлег, а утром отправилась по маршруту в кузове грузовика. Уверена, что теперь туристы по дороге на перевал будут останавливаться возле этого знака, на котором размещены портреты дятловцев и указаны их имена.

- Дмитрий, зачем вам это нужно? – спросила я.

Туристка из Алтая Марина Решетникова фотографирует памятный знак на Вижае. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Вас, как знатоков трагедии, сей факт удивит, - объяснил Дмитрий Киреев, - но на самом деле большинство людей, отправляющихся на перевал, не знает ни имен, ни фамилий погибших, ни сколько их было в группе. Сейчас у туристов есть возможность заглянуть им в глаза, увидеть их лица. Это не просто знак, это память, о которой мы забываем в бурных обсуждениях о версиях гибели группы.

Согласна с Дмитрием. И думаю, не погрешу перед истиной, если поблагодарю Дмитрия от лица не только родственников погибших туристов, но и от многих людей, неравнодушных к этой трагедии.