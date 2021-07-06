Бренд Putin Team вышел в офлайн

Первый офлайн-магазин бренда открылся в Геленджике.

Это первый выход в свет амбициозного и высокотехнологичного российского бренда. Раньше продажи одежды и аксессуаров шли только онлайн на официальном сайте компании и через крупнейшие маркетплейсы. Теперь всю продукцию можно приобрести офлайн в курортной зоне Геленджика. Для покупателей доступна новая коллекция спортивной одежды - «Время первых». Подробнее о российской марке одежды - в нашем материале.

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ ФАБРИКА

О бренде Putin Team «Комсомолка» уже писала. Его создатель - Дмитрий Шишкин, дизайнер и предприниматель из Екатеринбурга, основатель уральского модного дома и первой российской цифровой фабрики SHISHKIN. Компания специализируется на пошиве одежды для спорта и активного отдыха. А куратором проекта Putin Team от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России.

Основатель бренда Дмитрий Шишкин.

- В России шьют одежду, не уступающую по исполнению и качеству продукции известных мировых брендов. Немалое количество отечественных брендов уже работают с использованием самых современных технологий и конкурентоспособны, в том числе на международном уровне. Линейка товаров под брендом Putin Team тестировалась почти три года, прежде чем запустить массовые продажи. Оттачивалась каждая деталь. Мы наглядно убедились в качестве продукции, а также в высоком потребительском запросе на нее, - заявил на открытии магазина Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Как поясняют в компании, движущий фактор развития бренда Putin Team - стремление создавать инновационные и технологичные продукты, идеология - патриотизм, а миссия - популяризация отечественного производителя.

- Вся продукция производится исключительно на «цифровой швейной фабрике» SHISHKIN, больше половины всех используемых материалов имеют российское происхождение, поэтому бренд по праву имеет маркировку Made in Russia, - рассказывает Дмитрий Шишкин. - Одна из наших целей, ради которой мы в сотрудничестве с Минпромом и Виктором Евтуховым создали линейку Putin Team, - популяризация здорового образа жизни. Эта одежда технологически отвечает потребностям и профессиональных спортсменов, и просто любителей активного отдыха.

В новой коллекции есть не только одежда, но и аксессуары.

Все, кому удалось примерить изделия коллекции, отмечают удобство, продуманность деталей и комфорт. Как поясняют в компании, используемые для производства материалы (ткани и фурнитура) - высочайшего качества. Перед применением они прошли испытания в разных климатических зонах с разными нагрузками.

ЗНАК КАЧЕСТВА

Весной этого года спортивные костюмы Putin Team были исследованы Роскачеством и получили одну из самых высоких оценок наряду с продукцией ведущих мировых брендов. 1 июня в рамках Недели российского ритейла фабрике SHISHKIN был присвоен Российский знак качества. А сам Дмитрий Шишкин удостоился звания «Почетный работник текстильной и легкой промышленности». Эта награда присваивается за высокий профессионализм, за рационализаторскую и инновационную деятельность в отрасли.

- Цифровизация - актуальный тренд российского легпрома. Следование этой концепции позволило предприятию SHISHKIN uniform atelier кардинально оптимизировать работу за счет «перехода в цифру». Это предприятие доказало, что отечественные производства ничуть не уступают по оснащению и качеству работы мировым лидерам легпрома, - пояснил тогда Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов виртуально присутствовал на открытии.

СПРАВКА «КП»

Отечественный легпром - важнейшее звено в структуре российской промышленности. В отрасли работает 20 тысяч предприятий. Число работников - 285 тысяч человек, или 4,2% численности работников в обрабатывающих производствах. Легкая промышленность оказывает прямое влияние на множество смежных отраслей, производя высокотехнологичные материалы для авиа- и автомобилестроения, медицины, строительства, сельского хозяйства, спорта и оборонно-промышленного комплекса. Особую роль российский легпром, в том числе фабрика SHISHKIN, сыграл в прошлом году, в первую волну новой коронавирусной инфекции. Тогда отрасль гибко отреагировала на изменившиеся запросы - предприятия текстильной и швейной промышленности оперативно переориентировались на выпуск средств индивидуальной защиты.

КОНКРЕТНО

Что собой представляет коллекция

«Время первых»

• Лаконичный и сдержанный стиль. Базовая одежда универсальна и обладает высокой степенью сочетаемости, что позволяет рационально подходить к подбору образов.

• Каждая деталь напоминает об энергии и амбициях талантливых людей, любящих свою страну и работающих на ее благо.

• Коллекция выполнена в сине-белой гамме, акценты расставлены с использованием российского триколора.

• Ассортиментную матрицу формируют изделия для активного отдыха и спорта, а также бизнес-аксессуары.

• При изготовлении применены инновационные материалы и новейшие технологии 3D-моделирования, бесшовного ультразвукового соединения - все для достижения максимальной комфортности, герметичности и терморегуляции.

P. S. В целом линейка одежды Putin Team включает в себя одежду для спорта, в том числе горнолыжную экипировку, и одежду для активного отдыха - outdoor. А в скором времени в линейке товаров появятся технологичные капсульные коллекции для элитарных видов спорта: гольф, конный и яхтенный спорт.

КОНТАКТЫ

https://putin-team.com

Адрес офлайн-магазина: Геленджик, ул. Мира, 23/В.