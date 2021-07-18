Могут изменять, а могут умирать от любви: психолог рассказывает, кто такие однолюбы и на что они способны

Соблазнов может быть много, но любовь у однолюбов одна. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

…Аня и Володя познакомились 15-летними, любили друг друга так, что все вокруг завидовали. Встречались три года, пока она не уехала в другую страну. Перед отъездом случилась размолвка, которую можно было легко переступить, будь у них чуть больше житейского опыта. Но максималистка Аня вышла сгоряча замуж, потом еще раз поменяла место жительства - и красивая первая любовь осталась романтичным воспоминанием. Для нее. А для него эта любовь оказалась единственной на всю жизнь. Аня об этом узнала при первой встрече 30 лет спустя. Володя не просто не женился, он даже в романах замечен не был - в его маленьком городке уж точно об этом знали. Все эти годы он жил воспоминаниями, а потом, когда появился интернет, начал искать свою Аню в соцсетях. Ее там не было, но нашлись общие знакомые, которые рассказали, как она живет. Во время встречи Аня была удивлена, как много он знает о ней нынешней, а еще больше тому, с какой любовью и нежностью он по-прежнему смотрит, хотя от той девчонки, по которой он сходил с ума, мало что осталось.

Один из самых известных в истории однолюбов – Данте Алигьери. Сколько произведений искусства создано по мотивам его высокой любви к Беатриче! На этой картине Данте Габриэля Россетти «Видение Данте в момент смерти Беатриче» (1856) Бог любви, целующий умер

Это только один из нескольких известных мне однолюбов. Другой, без ума влюбившись в 30 лет в замужнюю женщину, не решился разрушить ее брак, но и сам вот уже лет 20 остается одиноким и влюбленным в свою единственную. Еще у одного однолюба попытку жениться на любимой женщине пресекла властная мама: «Она тебе не пара!» Послушный сын согласился. Постаревший, он так и живет с мамой и все так же влюблен в ту, которую она «забраковала».

«У однолюбов очень высокие моральные принципы. Но это не мешает некоторым пойти на сторону»

И вот кто они - однолюбы? Люди, чьи чувства достойны восхищения или чья личная жизнь заслуживает как минимум сочувствия? Можно ли на них рассчитывать как на очень надежных или, наоборот, опасаться, что не выдержат испытаний? Попытаемся понять однолюбов с психологом-консультантом Еленой Левкович.

- Елена, есть подозрения, что однолюбы - все-таки некий психотип человека…

- Да, действительно, однолюбы - люди с определенным набором психологических черт. Они склонны к самоанализу и рефлексии. У них в основном высокий интеллект, но также и слабый тип нервной системы: не выносят ситуаций длительного эмоционального напряжения, сложно переносят перемены не только в отношениях, но и в быту, в привычном укладе жизни. Шумным компаниям предпочитают спокойный отдых и уединение. Как правило, они застенчивы, имеют несколько заниженную самооценку, трудности с заведением новых знакомств и романов.

Им непросто сделать первый шаг, зато охотно откликаются на предложение дружбы и очень преданны в отношениях. У них высокие моральные принципы, что не мешает, однако, некоторым пойти на сторону. Это устойчивые однолюбы никогда не изменят тому, кого любят, так как у них чувство долга сильно связано с любовью. А неустойчивые - та самая анекдотичная ситуация, когда он говорит: «Да, дорогая, я тебе изменял, но в мыслях - никогда!» Они действительно любят по-настоящему одного человека, всем сердцем с ним, заботятся о нем. Но в физическом плане могут время от времени позволять себе «вылазки», которые для них ничего не значат. Но при этом и те и другие очень боятся измены со стороны партнера и поэтому очень ревнивы.

- Вот и как относиться к однолюбам? Жалеть их? Возвращать в реальность? Оставить в покое со своими чувствами?

- Оставить в покое. У человека есть право на личную жизнь, как бы она ни выглядела со стороны. Другое дело, если человек показывает, что ему нужна помощь - в такой момент его нельзя оставлять наедине со своими мыслями. Лебединая верность - не только про птиц. Если, например, любимый человек ушел из жизни, а чувства к нему спустя несколько лет не угасли, а напротив, усилились и стали смыслом жизни, то есть повод для беспокойства. Необходимо обратиться к психологу, психотерапевту, который поможет выйти из этого состояния. Смысл терапии в таких случаях - чтобы человек дал себе моральное право желать быть с кем-то, позволил себе быть счастливым с кем-то еще.

"Лебединая верность" - это не только про птиц. Фото сообщество «Гатчинские лебеди».

«Чувство вины за то, какая ты есть - нонсенс»

- А история с мужчиной, который не смеет строить свою жизнь с женщиной, потому что она не нравится маме, но и не ищет ту, что пройдет ее строгий «кастинг» - она безнадежна?

- В решении взрослого мужчины создать пару вряд ли последнее слово будет за мамой. Задача родителей - сделать все, чтобы по мере взросления ребенок все меньше в них нуждался и, став самостоятельным, выпорхнул из гнезда, создал собственную семью. В описанной ситуации мать не стремилась отпустить взрослого сына в самостоятельную жизнь, так что кастинг не прошла бы даже самая достойная девушка. Ведь мама все равно ее воспримет как конкурентку, которой достанется забота и любовь ее сына. Часто такие отношения встречаются в неполных семьях, когда женщина неосознанно переносит на сына роль своего партнера. Увы, мать не осознает своего деструктивного поведения и отвергает «соперниц», искренне полагая, что таким образом заботится о сыне. А «хороший сын» не может конфликтовать с матерью, так как в сложившихся отношениях у него не было возможности научиться отстаивать свое мнение. Вот он и не борется за любовь, а, как и полагается «послушному ребенку», подчиняется воле матери, так и не поняв, что значит быть ответственным взрослым мужчиной. Выйти из такой ситуации без помощи семейного психолога сложно.

Полину Виардо, которой всю жизнь был предан классик русской литературы Иван Тургенев, сложно назвать красавицей. Но в настоящей любви это не главное. Портрет актрисы работы художника Тимофея Неффа (1842).

- Интересно, однолюбы - они люди надежные?

- Скорее всего, да. Но в экстремальной ситуации, под влиянием эмоций человек может совершить неожиданный поступок, противоречащий сложившемуся образу.

- А как жить человеку, в которого безответно влюблен однолюб? Я знаю женщин, которых мучает совесть: «Я ему жизнь сломала, дала повод для страданий!..»

- Конечно, дала повод. Мы все даем повод для чувств. Стремление нравиться противоположному полу заложено в нас биологически, природа предусмотрела это, чтоб не прервался род людской. Флирт - красивая игра, во время которой стороны выясняют, будет ли что-то дальше, и если да, то что именно. Но «мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает»… Чувство вины за то, что ты такая, как есть - нонсенс. И повод для обращения к психологу. Человек приходит в этот мир не оправдать ожидания, а прожить свою жизнь. Но от обиды «ты мне жизнь сломала» к осознанию «я и только я несу ответственность за свою жизнь» ведет долгий путь. Нас имеют право выбирать, любить, предпочитать нам других. И мы тоже имеем на это право. Такова жизнь.

КСТАТИ

Данте, Тургенев, Папанов и другие знаменитые однолюбы

Один из самых известных однолюбов в истории - итальянский поэт Данте Алигьери. Беатриче - любовь всей своей жизни - он встретил в 9 лет. На его чувства не повлияло ни замужество его музы и ее преждевременная смерть, ни собственная женитьба - более 40 лет он боготворил только ее.

Любовь русского писателя Ивана Тургенева к французской актрисе Полине Виардо длилась 40 лет, до конца его жизни. Ее семья стала его семьей, и умер он на руках у любимой.

Американский писатель Эдгар По женился на своей кузине, когда ей было 13 лет. В 25 она умерла от чахотки, но так и осталась для него единственной любовью всей жизни.

Актер Анатолий Папанов прожил с любимой женой 45 лет, Евгений Леонов - 37 лет, до самой смерти был счастлив в браке со своей любимой Вандой.

Евгений Леонов всю жизнь был счастлив со своей женой Вандой. Фото: pressa.tv

Однолюбом называют и Ивана Охлобыстина, который больше четверти века счастливо женат на Оксане Арбузовой и ни разу не был замечен в амурных похождениях.

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