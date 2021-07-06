Все о больничных в 2021 году: От электронного бюллетеня до выплат по уходу за больными детьми

С начала этой осени в случае болезни ребенка младше 8 лет мама или папа смогут получать больничные независимо от своего стажа. Автор фото: Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Продолжаем публиковать гиды по мерам государственной поддержки, которые обеспечивает жителям нашей страны Фонд социального страхования (ФСС РФ). Все о пособиях для семей с детьми за счет средств ФСС и социальных услугах для людей с инвалидностью читайте в ежедневных номерах «КП» за 4 и 11 июня с. г. соответственно, а также в разделе «Наши права и льготы» на сайте kp.ru.

Осваиваем социальный навигатор

Чтобы получить ориентир по современным мерам господдержки в нашей стране, эксперты советуют скачать бесплатное приложение «Социальный навигатор». Его разработали специалисты Фонда социального страхования (ФСС РФ). «Социальный навигатор» можно скачать в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store на устройства с операционными системами iOS и Android.

Именно здесь, а не в сомнительных источниках в интернете вы найдете всю актуальную и достоверную информацию. Приложение содержит необходимые справочные данные в виде тематических блоков. К ним относятся: COVID-19, материнство, временная нетрудоспособность, инвалидность и льготные категории граждан, несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания, утрата близкого человека. Выбирайте нужный блок в соответствии со своей жизненной ситуацией.

Фото: Shutterstock

В категории «временная нетрудоспособность» три вида ситуаций:

1) общие заболевания,

2) несчастный случай и профзаболевание,

3) уход за больным членом семьи.

В каждой из этих жизненных ситуаций есть информация о виде пособия, критериях соответствия, расчете размера пособия (или точный размер, если он фиксирован) и способах получения выплаты. Так, открыв раздел с информацией о пособии при общих заболеваниях (к ним, кстати, относится и COVID-19), вы узнаете:

• кто вправе получать больничные,

• каковы основания для получения пособия,

• за какие периоды больничный лист не оплачивается,

• какие есть основания для отказа в назначении пособия,

• а также важный нюанс: особенности назначения и выплаты больничных тем, кто работает по совместительству.

Кроме того, приложение позволяет рассчитать размер пособия в вашем конкретном случае. В этом поможет «Умный калькулятор»: специальная электронная форма, заполнив которую, вы узнаете сумму больничных (калькуляция дается справочно).

А еще с помощью «Социального навигатора» пользователи могут отслеживать все свои пособия. Для этого на главной странице приложения есть специальное окно «Отслеживание пособий и выплат». Чтобы воспользоваться этой функцией, а также просматривать информацию о листках нетрудоспособности, нужно ввести логин и пароль - те же, что вы используете для портала госуслуг.

ВАЖНО!

В 2021 году предельная (максимальная) сумма больничных за один день нахождения на бюллетене составляет 2434,25 руб.

За 31 день болезни выплата составит максимум 75 461,75 руб.

При этом пособие не может быть ниже 12 792,00 руб. в месяц.

Напомним: это общие «лимиты», размер пособия для каждого работника определяется индивидуально в зависимости от его личного среднего заработка и стажа.

В интернете полно недостоверной информации. Вашим надежным гидом и помощником станет «Социальный навигатор». Фото: Shutterstock

КОШЕЛЕК

Чем помогут материально

Размер пособия по временной нетрудоспособности (это официальное название выплаты, которую в народе называют «больничные») зависит от стажа. А именно:

• при стаже 8 и более лет пособие по болезни равно 100% среднего заработка работника (но не более предельного размера, см. «Важно!»);

• при стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка;

• при стаже менее 5 лет - 60%.

Для определения размера больничных конкретному получателю пособия делаются такие расчеты:

1) суммируется средний заработок работника за два года, предшествующих году заболевания, сумму делят на 730, получается средний дневной заработок;

2) этот показатель умножаем на процент в зависимости от стажа - скажем, на 60%, если стаж меньше 5 лет;

3) затем умножаем на количество календарных дней, указанных в больничном листе.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Прихватило, когда на носу отпуск

Специалисты ФСС РФ дают разъяснения по ситуациям, которые часто встречаются на практике.

- Что будет, если заболел во время отпуска?

Ответ: статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает, что в такой ситуации отпуск должен быть продлен или перенесен. Какой именно вариант выбрать - решается по согласованию работника с работодателем.

- Как при этом быть с деньгами - ведь отпускные выплачиваются не позднее чем за три дня до начала законного отдыха.

Ответ: если работник предъявляет работодателю больничный лист, приходящийся на время отпуска, то выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Что касается уже выплаченных отпускных, то делается перерасчет. И ту часть отпускных, которая приходится на неиспользованные дни отдыха и при этом уже выплачена, у работника удерживают. При этом есть важный нюанс: удержание возможно только из отпускных. То есть тогда, когда работник решит использовать оставшуюся часть отпуска. Производить удержания из зарплаты нельзя.

- А если во время отпуска заболел ребенок или член семьи?

Ответ: в этом случае законодательство

(ст. 124 ТК РФ) не предусматривает продления или переноса отпуска самого работника. Кроме того, больничный по уходу за членом семьи во время отпуска по законодательству не выдается.

- Заболел в отпуске за границей - как быть?

Ответ: нужно легализовать зарубежный медицинский документ, подтверждающий временную нетрудоспособность, и сделать его нотариальный перевод на русский язык. Затем врачебная комиссия поликлиники рассматривает вопрос о замене иностранного больничного на российский.

- Может ли бабушка получить листок нетрудоспособности по уходу за больным внуком? Выплатят ли ей пособие?

Ответ: бабушка (или дедушка, а также другой родственник) имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за болеющим ребенком. Но при условии, что она работает по трудовому договору и сама осуществляет уход за внуком по болезни дома (амбулаторно) или находится с ним в стационаре. Для выплаты пособия нужно принести работодателю бумажный больничный лист либо назвать номер электронного листка нетрудоспособности.

- Дадут ли больничный матери или отцу ребенка на время карантина в детском саду?

Ответ: если детский сад закрывают на карантин, то один из родителей малыша в возрасте до 7 лет вправе получить оплачиваемый больничный лист на весь период, пока ребенок не сможет вернуться в садик.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Мама в отпуске по уходу за первенцем, папе - бюллетень

В конце прошлого года вступил в силу приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н, согласно которому при уходе за тремя одновременно болеющими детьми не нужно получать несколько электронных листков нетрудоспособности - теперь цифровой бюллетень будет один. Сведения о каждом ребенке, за которым вы осуществляете уход, впишут в него (по оформлению бумажных больничных ничего не изменилось).

Еще одно из новшеств, введенных с декабря 2020 года, касается случаев, когда в семье один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Если заболевает другое чадо, второй родитель вправе оформить больничный лист по уходу за маленьким пациентом (прежде такой нормы не было).

Новация от президента

С 1 сентября - новая мера поддержки для семей с малышами до 8 лет.

21 апреля этого года в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин дал поручение улучшить условия обеспечения больничными для семей с маленькими детьми. Соответствующая норма закона вступает в силу с 1 сентября этого года (Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 151-ФЗ).

Начнет действовать такое правило: в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере 100 процентов среднего заработка мамы (папы или другого члена семьи, фактически ухаживающего за больным ребенком) независимо от стажа. При этом сохраняется установленный предельный размер выплат (см. «Важно!»). Если заболел ребенок старше 8 лет, продолжают действовать ныне существующие нормы (см. выше «Родителям на заметку»).

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Если заболел ребенок

Продолжительность оплаты больничных по уходу за детьми зависит от возраста ребенка:

• если болеет малыш младше 7 лет, то родителю оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

• если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

• если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Предельные сроки оплаты касаются каждого из родителей по отдельности, поясняют в ФСС РФ. Скажем, если ребенку 5 лет, то до 60 дней оплачиваемого больничного вправе взять мама и еще до 60 - папа малыша.

Для отдельных категорий болеющих детей сроки оплаты больничных листов родителям продолжительнее:

• в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет оплачивается больничный лист за весь период лечения ребенка, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, оплачивается больничный лист за весь период лечения ребенка;

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, оплачивается больничный за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.

Как рассчитывают пособие

Сумма пособия при оформлении больничного по уходу за ребенком зависит от места лечения: дома или стационарно, в больнице.

• При амбулаторном лечении пособие выплачивается за первые 10 календарных дней в том же размере, как если бы родитель взял бюллетень в случае собственной болезни. За последующие дни лечения на дому - в размере 50% среднего заработка родителя.

• Если же ребенок лечится стационарно и ему необходим уход родных, то пособие выплачивается за все дни в таком же размере, как при собственной болезни родителя (то есть исходя из стажа).