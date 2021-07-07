Восемь маршрутов для летних романтических и семейных прогулок в Москве и Подмосковье

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

И к этому празднику мы подобрали восемь мест в Москве и Московской области, где можно провести день с любимым человеком или всей семьей. Причем добраться туда можно по Московским центральным диаметрам (МЦД) на поездах ЦППК.

Планировать поездку по МЦД удобно – со станций метро и Московского центрального кольца пересаживаться на диаметры можно бесплатно по карте «Тройка». Платформы с навесами и удобными подходами позволяют с комфортом ожидать поездов. В часы пик они ходят с раз в 5–7 минут.

По МЦД-1 «Одинцово-Лобня» можно добраться до станции Лианозово. Рядом с ней начинается Лианозовский парк, где есть пруд с водопадом и качели – отличное место для романтических и семейных фотосессий. Здесь же находится Музей славянской культуры, в котором можно познакомиться с жизнью в Древней Руси, больше узнать о быте предков, увидеть мир глазами художников-славянистов.

Неподалеку от станции МЦД-1 Белорусская расположен Музей русского импрессионизма. Он занимает здание, имеющее по-настоящему сладкую историю - оно когда-то было хранилищем сахара и муки! Строение в форме цилиндра с прямоугольным параллелепипедом на крыше выбивается из ансамбля культурно-делового комплекса «Большевик». И так было с самого начала, ведь его возвели в 60-х годах XX века, а сама кондитерская фабрика построена в конце XIX века. Теперь в здании бывшего склада можно посмотреть картины Константина Коровина, Валентина Серова, Станислава Жуковского, Игоря Грабаря, Константина Юона, Николая Богданова-Бельского и многих других художников.

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

Хотите более динамичного отдыха - вам на Тестовскую, от которой можно прогуляться до башен Москва-сити. Если подняться на смотровую площадку, можно подарить любимому человеку всю Москву – пусть и в виде панорамы, открывающейся с высоты. Другой вариант – отправиться на речную прогулку с местного причала.

МЦД-2 «Нахабино-Подольск» тоже открывает немало возможностей для знакомства с уютными уголками столицы. Выходите на Волоколамской, чтобы посетить ландшафтный парк «Митино» и увидеть сразу 21 лебедя! Именно столько обитает в Пенягинском пруду. Романтичное фото на фоне лебедей сделать будет несложно, поскольку они не боятся посетителей и охотно позируют. Работники парка напоминают, что хлеб, сладости и другие продукты вредны для здоровья птиц, потому от их кормления лучше воздержаться.

С Каланчевской стоит отправиться в «Москонцерт Холл». Это старейшая концертная площадка города. Сейчас в стенах бывшего московского мюзик-холла можно посмотреть классические балеты «Дон Кихот», «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и другие.

От станции МЦД Курская стоит дойти до кинотеатра Москино «Звезда». Он расположен на первом этаже жилого дома, причем жильцы сами проголосовали за его создание вместо магазина продуктов еще в 1954 году. Сейчас это кинокафе, где, сидя за столиками, можно смотреть новинки на языке оригинала с субтитрами, артхаусное кино, фестивальные анимационные фильмы, трансляции спектаклей.

Следующая романтическая станция МЦД – Люблино. Одноимённая музей-усадьба во второй половине XIX века стала местом дачного отдыха, где останавливались писатель Федор Достоевский и языковед Федор Буслаев. Сейчас здесь можно представить себя гостем салона или участником бала и даже провести торжественную церемонию регистрации брака – 8 июля для этого отличный день!

На поездах МЦД-2 можно доехать и до станции Царицыно, рядом с которой находится один из самых красивых парков Москвы. Дворец Екатерины II – словно сказочный замок с остроконечными башнями. Здесь можно полюбоваться прудами, фонтанами и чудесными мостиками, а также прокатиться на лодке. Неслучайно в Царицыно часто приезжают молодожены.

В будущем романтичных маршрутов МЦД станет больше, уже в этом году откроется 7 станций будущего МЦД-4, а всего диаметров будет пять.

«Развитие скоростного внеуличного транспорта – генеральный тренд для крупных городов. Плотное покрытие остановок общественного транспорта формирует транспортные узлы, из которых можно быстро попасть в любую точку города. Вокруг них, как правило, появляется плотная застройка, которая, кстати, не обязательно может быть многоэтажной. Поскольку общественный транспорт остается в пешей доступности, там не нужно много больших парковок, что позволяет сделать пространство сомасштабным человеку. Эти зоны обычно ориентированы на комфорт пешехода, там появляется много сервисов и услуг, за счет чего формируется комфортная городская среда», – комментирует руководитель Европейского проекта «Цифровые города», консультант программы развития ООН Ирина Ирбитская.

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

«Учитывая плотность населения Москвы и ближнего Подмосковья, самый подходящий транспорт для перевозки пассажиров – рельсовый. У него очень большие провозные мощности, и вагонов может быть больше, чем в метро. Именно поэтому мегаполисы во всем мире идут по пути использования железных дорог для городских перевозок. Москва –тоже, причем на МЦД востребованы российские поезда, поскольку в области вагоностроения отечественная промышленность находится на очень хорошем мировом уровне», – отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Пример такого поезда – «Иволга». Ее главное отличие от других электропоездов – единый сквозной состав. Можно без труда перебраться в тот вагон, из которого будет удобнее выходить. А плавный ход поезда только облегчит задачу. Около каждого сидения есть USB-розетка, чтобы зарядить телефон.

Любители активного отдыха, могут смело брать с собой велосипед или самокат, их провоз бесплатный, а поставить их можно в специальном месте в головном вагоне поезда. Там же найдется место и для детской коляски. А маломобильные пассажиры смогут заехать в вагон с помощью специальной аппарели.

Инженеры Тверского вагоностроительного завода ТМХ, разрабатывая «Иволгу», учли и требования безопасности. В каждом вагоне в систему кондиционирования встроены по две установки обеззараживания воздуха. С помощью мощных ультрафиолетовых ламп они делают бактерии и вирусы неопасными для людей.

В рамках прошедшего в столице Moscow Urban Forum 2021 разработчики представили на Ярославском вокзале головной вагон новой модификации поезда – «Иволга 3.0». Поскольку электропоезд создан как базовая многофункциональная платформа, его можно приспособить к разным условиям работы. В зависимости от целей заказчика новая «Иволга» может быть как городским, так и пригородным или межрегиональным поездом с различным числом вагонов.

Фото: АО «Трансмашхолдинг»

Инженеры и дизайнеры ТМХ улучшили ряд ее технических характеристик. В компании отметили, что в новом 11-вагонном составе будет на 50 сидений больше, чем в ранних версиях «Иволги». Рядом с сидениями планируют разместить держатели для сумок и рюкзаков. Многие идеи по совершенствованию были предложены пассажирами. Их пожелания также учтут при дальнейшей работе над «Иволгой».