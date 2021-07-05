Сергей Левкин: «В кварталах реновации создается здоровая городская среда»

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Автор фото: Роман САДОВОЙ

В эти выходные в парке «Зарядье» завершился Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Панельные сессии, дискуссии и обмен мнениями касались в этом году главной темы – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». В рамках деловой программы урбанфорума гостем открытой телестудии «Комсомольской правды» стал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДОК СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

- Сергей Иванович, на одной из дискуссий урбанфорума обсудили тему «Как городам поддерживать здоровый дух». Учитываются ли и как именно принципы здоровой городской среды в кварталах реновации?

- Программа реновации изначально построена по принципу Urban Health. Мы разработали 89 проектов планировки, которые прошли публичные слушания и утверждены. При этом нормы и правила, заложенные в российском градостроительном кодексе, соответствуют международным требованиям различных методологий. Это и комфортное общественное пространство, и доступность сферы услуг, начиная от социальной и заканчивая транспортной инфраструктурой, системы досуга, озеленение, количество парковочных мест. Это показало нам, что мы движемся в правильном направлении. Заложенные в проектах реновации территории в будущем станут еще более здоровым городом.

- Для стартовых площадок будущих домов участников реновации сейчас подобраны 513 адресов. Будет ли он в ближайшее время дополняться? В каких районах?

- Их формирование находится в завершающей стадии. Площадки мы начали искать еще до утверждения программы. Сейчас они рассчитаны на строительство более пяти миллионов квадратных метров жилья. Теперь работаем над территориями, в которых можно найти дополнительные участки вне проектов утвержденной планировки, но в пределах района. Потому что ситуация в городе меняется, собственники нежилых объектов предлагают вовлечь их территорию, отдать, продать.

Кроме того, активно участвуем в программе комплексного развития территорий, используя в районах реновации бывшие промзоны, коммунальные объекты. Сегодня в работе десять таких территорий. Особое внимание уделяем самым крупным по программе реновации округам - Восточному, Юго-Восточному, Юго-Западному.

ЦИФРОВАЯ АРХИТЕКТУРА

- При проектировании кварталов реновации используются технологии информационного моделирования (BIM). Для каких сооружений чаще всего применяется BIM?

- По федеральному требованию с 1 января 2022 года все объекты, которые строятся за счет бюджета разного уровня - федеральный, региональный, смешанное финансирование, должны проектироваться с использованием BIM. Но мы начали эту работу раньше. Технологии информационного моделирования помогают реализовать программу реновации, требующую скорости, экономии, качества и участия людей. Сегодня для всех новых проектов будем в условиях контракта прописывать требования проектировщикам, застройщикам, государственным заказчикам проектировать только в BIM. Для того, чтобы наработать опыт, набить шишки, ошибаться, и к 1 января 2022 года прийти с багажом и опытом, который будет базой для дальнейшей работы в технологиях.

- Для переселенцев из сносимых домов в столице действует специальный онлайн-сервис. Будет ли расширяться его функционал?

- Сервис создан правительством Москвы и аппаратом мэра совместно со Стройкомплексом, другими департаментами. Для участников реновации переезд начинается с онлайн-информирования за неделю-две. Раньше сотрудники департамента городского имущества и управы обходили подъезды и лично сообщали жителям. А теперь можем отправить извещение либо в личном кабинете, если он зарегистрирован на mos.ru, либо электронной почтой, либо на мобильный телефон. К сервису подключено 88 домов. Кроме того, с его помощью можно подать заявку на устранение замечаний в квартире или помощь при переезде. В скором времени возможности онлайн-сервиса будет расширять и сообщим об этом дополнительно.