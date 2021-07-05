Для программы реновации в Москве создана единая информационная система

Генеральный директор Научно-проектного центра «Развитие города» Илья Киевский. Автор фото Роман САДОВОЙ

В парке «Зарядье» состоялся Московский урбанистический форум Moscow Urban Forum 2021 (MUF). Главная тема в этом году – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». В открытой телестудии «Комсомольской правды» в рамках деловой программы урбанфорума побывал генеральный директор Научно-проектного центра «Развитие города» Илья Киевский.

ВСЕ РАЗЛОЖИЛИ ПО ПОЛОЧКАМ

- Илья Леонидович, центр активно участвовал в разработке необходимых рекомендаций и документов для реновации. Могли бы рассказать, какие научно-методические подходы применялись к подготовке этой программы?

- Наш центр вместе с Департаментом градполитики изучал аналоги обновления жилых домов в мире. Изначально в Москве реновация была нацелена на создание новой городской среды, чтобы одновременно строить в разных кварталах. Первые вопросы возникли – сколько это стоит? Ведь такого, чтобы город строил и кварталы, и дороги, сады и школы, инженерную инфраструктуру, транспорт – такого не было. Поэтому мы довольно большое время потратили на формирование математического аппарата и разработку модели. Наш центр создал целую информационную систему, чтобы можно было нажатием кнопки определить расходы при увеличении объемов строительства.

Мы разложили по полочкам строительство каждого дома, инфраструктуру, социалку, посчитали инфляцию. В электронной системе видно, где находится объект, какие характеристики, квартирография существующих домов, какие жители участвуют в реновации.

- Это единый инструмент для всех участников программы или локальный?

- Для всего города это единая система. Ее используют и Департамент городского имущества, и префектуры, и Департамент строительства, и Москомархитектура, которая разрабатывает проекты застроек. И главное – Департамент градостроительной политики как координатор.

Смысл этой системы не только в том, что все имеют к ней доступ. В организации строительства главное – это планирование. Мы разработали на каждый квартал и район проекты планировки и сетевые графики. В системе видно, что этом году мы введем столько домов, переселим столько жителей. А дальше это все интерактивно. Сотрудники заполняют данные, где-то обмен данными происходит. Это все в автоматизированном режиме. Ввелся объект – стоит галочка, можно туда переселять – следующий шаг, переселили – освобождение площадки. Все ведомства видят в этой единой информационной среде, что происходит и какая сейчас ситуация.

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ

- Часто ли обновляется информационная система?

- Она действует в интерактивном режиме. У нас есть инженерные сети, понятно, что мы строим на существующей застройке, часть надо переложить, новые построить. Плюс дороги. Все данные видно и любые изменения вносятся в систему. Все поместить в один ресурс, конечно, невозможно, поэтому система живет и развивается. Очень здорово помогает.

- Сколько структур задействовано в ней?

- Каждый Департамент и заместитель мэра занимаются своим блоком вопросов, а тут все пересекаются. Строительный комплекс является координатором программы. В каждом Департаменте был назначен заместитель и далее по вертикали - создано управление, специальные структуры, Московский фонд реновации, система штабов. А дальше с коллегами из Департамента, из комплекса городского хозяйства увязываем реновацию с разными программами. Например, чтобы не было такого, когда дом сначала покрасили, а потом снесли.

- Какие перспективы у этой системы?

- Подобные системы могут использоваться в сопровождении любого крупномасштабного городского проекта. Неважно, какая программа это будет. Принцип простой - карта, на которой есть все объекты, каждый объект имеет паспорт, характеристики. Плюс все увязано между собой с помощью календарного планирования. Туда можно подключить фотографии, камеры и все, что связано с визуальным рядом, документооборот. Система адаптируется к любым городским программам.