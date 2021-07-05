Тысячи исландцев несколько лет работали на четырехдневке. Что показал масштабный эксперимент

В Исландии подвели итоги самого масштабного в мире эксперимента по 4-дневной рабочей недели. И его результаты показывают, что, вполне вероятно, уже в обозримом будущем мы все будем больше отдыхать и меньше трудиться. Фото: Shutterstock

В Исландии подвели итоги самого масштабного в мире эксперимента по 4-дневной рабочей недели. И его результаты показывают, что, вполне вероятно, уже в обозримом будущем мы все будем больше отдыхать и меньше трудиться.

Как пишет Independent, жители Исландии подошли к эксперименту со всей серьезностью. И пусть цифра в 2500 тысячи участников вас не смущает: в масштабах маленькой северной страны это примерно 1% экономически активного населения. Вполне репрезентативная выборка. Да и длительность опыта внушает уважение — с 2015 по 2019 годы. Сама инициатива и ходила от профсоюзов, которые буквально прижали столичную мэрию и центральные власти к стенке, и тем ничего не оставалось как запустить этот «пробный шар».

Условия были простые: стандартные 40 часов рабочего времени в неделю урезали до 35-36 часов, сохранив при этом работникам зарплату в полном объеме.

С учетом масштаба акции к изучению ее результатов подключили не только местные исследовательские конторы, но и мозговые центры из Великобритании, ведь в случае успеха подобная практика могла бы пригодиться и в Соединенном королевстве, и в других странах мира.

Вопреки ожиданиям, участники опыта не стали хуже работать, а наоборот повысили свою продуктивность. Кроме того, их психологическое самочувствие и физическое здоровье значительно улучшились.

Исландские профсоюзы не стали долго раздумывать и на основании результатов эксперимента сразу же начали обсуждение с работодателем перспектив повсеместно введения четырехдневки. Более того, уже сейчас 86% работников отметили снижение числа рабочих часов или добились включения права на сокращенную неделю в трудовой договор. Сейчас же одним из разрабатываемых планов является перевод всех госслужащих на сокращенный график.

Теперь, насмотревшись на исландцев, о дополнительном дне отдыха задумываются и британцы. Согласно последним соцопросам, 63% населения одобрили бы такой шаг и ишь 12 процентов были бы против. А в парламенте уже сформировалась лоббистская группа из 45 депутатов, которая готова бороться за реализацию этого проекта.

Как уже раньше писала КП, идея введения четырехдневной рабочей недели набирает все больше сторонников по всему миру. В марте этого года подобный эксперимент с участием 200 компаний запустила Испания. До этого в 2019 году Microsoft сократила один день в рабочей неделе своего японского представительства, зафиксировав в итоге рост производительности (в продажах на одного работника) на 40%.

В России, кстати, подобные инициативы не раз озвучивались на разных уровнях. Например, 11 марта омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы помочь им совмещать работу и домашние обязанности. А на самом высоком уровне о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю впервые публично высказался глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда в Женеве в начале июня 2019 года.