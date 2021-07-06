Не дураки и дороги: Главная беда России - низкая конкуренция

У экспертов есть несколько рецептов повышения конкуренции. Правда, местами спорных. Фото: Shutterstock

В экономике есть фундаментальное правило. Всем рулит баланс спроса и предложения. Если что-то в этом механизме дает сбой - жди роста цен. Или их падения (что реже, но бывает). Так вот, одна из главных причин высокой инфляции в нашей стране - слабая конкуренция. Об этом в недавнем интервью «Комсомолке» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Да, есть и другие причины, но они временные, а эта - постоянная. Мы решили разобраться, почему так сложилось и можно ли это недоразумение исправить.

И ТАК КУПЯТ!

Если по-простому, слабая конкуренция - это когда вместо 20 поставщиков на рынке работают только три или пять. Вроде тоже есть выбор, но слабый. А если покупателей при этом много, все производители завалены заказами надолго вперед. И приманивать клиентов низкими ценами им нет никакого смысла - у них и без этого все в шоколаде.

Конечно, есть сферы, где конкуренция у нас сильная. На рынке такси - жесточайшая. В общепите в крупных городах - тоже. Интернет и мобильная связь дешевые. Но это относительно мелкие рынки. Там, где вложения миллиардные или получение подряда связано с решениями чиновников, конкуренции очень мало. Отсюда вывод: одной из главных причин слабой конкуренции является коррупция. По крайней мере в некоторых отраслях.

- К примеру, в сфере дорожного строительства много сговоров: игроки определились, других не пускают. Чтобы повысить уровень конкуренции, нужно дать больше полномочий Федеральной антимонопольной службе и меньше преимуществ компаниям, связанным с государством и чиновниками. Наконец, надо упрощать условия работы бизнеса в целом. Сегодня работать выгодно можно только в условиях преференций (налоговых послаблений, особых экономических зон и так далее), - считает Антон Свириденко, директор Института экономики роста им. Столыпина.

Конечно, сделать все рынки конкурентными не получится. В некоторых сферах у государства должен оставаться либо полный, либо частичный контроль. Например, в атомной промышленности или электроэнергетике. Но в этом случае чиновники должны снижать цены для потребителей, чтобы государство не злоупотребляло «конкурентным преимуществом».

Бывает и так, что государство хочет как лучше, а получается как всегда. К примеру, этой весной правительство стало регулировать цены на сахар, подсолнечное масло и другие продукты. Это подействовало здесь и сейчас - цены остановились. Но долгосрочные последствия у таких решений могут быть хуже.

- Политика сдерживания цен ухудшает перспективы получения прибыли новыми участниками рынка. А значит, они отказываются входить на новые рынки и (или) инвестировать в расширение производства, - объясняет причины гибели конкуренции Светлана Авдашева, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики.

По расчетам Высшей школы экономики и Федеральной антимонопольной службы, потери России от слабой конкуренции составляют 2 - 2,5 процента ежегодного экономического роста. Ведь чем выше конкуренция, тем больше людей занимается бизнесом, а это новые рабочие места, более высокие зарплаты и налоги. К тому же чем больше компаний на одном рынке, тем быстрее развиваются технологии - нужно же им что-то придумывать, чтобы обходить конкурентов.

К слову, в последние доковидные годы наша экономика росла в среднем на 2% в год. То есть за счет высокой конкуренции мы могли бы расти вдвое быстрее, чем сейчас.

Слабая конкуренция - это когда вместо 20 поставщиков на рынке работают только три или пять. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПРОЖОРЛИВЫЕ НАЛОГИ

Помимо искоренения коррупции, у экспертов есть еще несколько рецептов повышения конкуренции. Правда, местами спорных. К примеру, старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вадим Новиков предлагает снизить барьеры для внешней торговли. Мол, пускай к нам хлынут импортные товары. Наверное, это действительно снизит цены прямо сейчас. Но эффект будет таким же, как от заморозки цен. Ведь не факт, что такая «свобода» поможет развить собственное производство.

- У нас в Татарстане есть производство пластиковых изделий: предприниматель закупает местное сырье, возит изделия на «КамАЗах», которые заправляет местной соляркой. Но, выставляя свою продукцию на тендер, он проигрывает китайским компаниям. Его товар получается в два раза дороже! Начинаем разбираться, почему так. Оказывается, на каждом шагу платятся налоги, которые закладываются в стоимость товара. И в итоге на каждом тазике, в каждом ведре сидит 40% налогов! - сетует Олег Коробченко, предприниматель, лидер «Партии Роста» в Татарстане.

По его мнению, чтобы усилить конкуренцию, нужно ввести для малого и среднего бизнеса пятилетние налоговые каникулы. Тогда предприниматели получат больше доходов и смогут инвестировать их в развитие.

- Необходимо построить в каждом регионе России по сто заводов, производящих товары ежедневного спроса, которые сегодня импортируются. Проект требует государственного софинансирования, и он обязательно окупит себя, создаст рабочие места и возродит наши села, - говорит Коробченко. - Подобные программы сегодня работают в сельском хозяйстве. При строительстве ферм молочного скота государство субсидирует фермеру 60 - 70 процентов. Я за последние семь лет построил четыре большие фермы, государство помогает в этом. Для промышленников нужно сделать что-то подобное.

- Чтобы повысить уровень конкуренции, надо улучшать инвестиционный климат. А это много всего сразу - от условий присоединения к электросетям до ставок процента по кредиту, - говорит Светлана Авдашева.

По ее словам, чем проще и дешевле компании войти на рынок, тем сильнее конкуренция. Но развитие конкуренции - долгий процесс, тут за неделю результата не добьешься. Именно поэтому начать стоило бы уже сейчас.

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Цены могут падать. Проверено!

Скептически настроенный читатель может возразить: «Что вы рассказываете? Цены в нашей стране никогда не падают, и никакая конкуренция тут не поможет!» Но это не совсем так: снижение цен порой случается и у нас, и именно благодаря конкуренции. Приведу три примера.

1 Еще десять лет назад, чтобы доехать до ближайшего московского аэропорта, нужно было потратить 1200 - 1500 рублей. Это если вызывать такси минимум за час до поездки или за день до нее.

После появления агрегаторов, которые сравнивают предложения разных таксомоторных компаний, цены резко упали. В первые годы добраться до аэропорта можно было за 500 - 600 рублей. И быстро, и дешево. Нажал на кнопку в приложении - через пять минут машина стоит у подъезда. Сейчас тарифы стали выше. Но даже при нынешней инфляции они все равно еще не добрались до тех, что были 10 лет назад.

2 Несколько лет назад мы с коллегой открыли кофейню в офисном центре рядом с «Комсомолкой». Как только она появилась, конкуренты снизили стоимость кофе в среднем на 20 рублей и стали давать скидки. Устроили это специально, надеясь выжить новичков и в будущем снова поднять цены. Не вышло. Цены пришлось оставить низкими, чтобы не потерять остатки клиентов. А те и рады.

3 Вспомните цены на маски, перчатки и санитайзеры в начале пандемии. А теперь посмотрите, сколько они стоят сейчас.