На Марсе обнаружились грибные места

Марсоход НАСА Curiosity «Кьюриосити» на поверхности красной планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть отличное грибное место, где можно заниматься тихой охотой без опасения, что поляну с белыми грибами или подберезовиками займут конкуренты-грибники. Это место называется планета Марс! По крайней мере так утверждает группа ученых, опубликовавшая на сайте ResearchGate препринт (работу, которая еще не прошла научную рецензию) статью под названием “Грибы на Марсе? Доказательства роста и поведения на основе последовательных изображений”.

Смелые выводы основываются на изучении фотографий, которые с Красной планеты передают марсоходы и орбитальные станции. Вы спросите, какая же жизнь может быть на Марсе ведь если там по сути нет атмосферы и магнитного поля, которые могли бы защитить живые организмы от жесткого космического излучения? Однако авторы исследования рассуждают: если грибы на Земле могут процветать в условиях высокой радиации (и это действительно так - Авт). Так почему они не могут это делать на Марсе? Тем более, что на соседнюю планету вполне могли попасть земные формы жизни.

Жизнь занесли с метеоритами

- Жизнь неоднократно переносилась между двумя нашими мирами, поэтому было бы удивительно, если бы Марс оказался необитаем, - говорит Рудольф Шильд сотрудник Гарвард-Смитсоновского Центра астрофизики. Он имеет в виду случаи, когда выбитые ударом крупного метеорита обломки марсианских пород долетали до Земли и наоборот. На сегодняшний день на Земле достоверно идентифицировано 266 марсианских метеоритов. Число камней, которые могли с Земли попасть на Марс, вероятно, тоже исчисляется сотнями. Они могли доставить на Красную планету споры грибов или другие микроорганизмы.

Но в отличие от земных организмов, продолжает Шильд, марсианские грибы, лишайники, плесень, водоросли и другие предполагаемые формы жизни должны были эволюционировать в условиях суровой марсианской среды: низких температур, периодической доступности воды, низкого уровня кислорода и высокого уровня радиации.

Какие ваши доказательства?

Итак, как говорил Арнольд Шварценеггер в фильме “Красная жара” - какие ваши доказательства?

1. На фотографиях с Марса Шильд и его коллеги находят поля сферических объектов, которые внешне чем-то напоминают грибы дождевики. Эти шарики на поверхности Марса, сфотографировал марсоход Opportunity на плато Меридиана. Команда марсохода считает, что это гематиты - кристаллические структуры, которые на Земле образуются в горячих источниках или стоячих водоемах. Их еще называли марсианской “черникой” за некоторое отдаленное сходство. Авторы нынешнего исследования отвергают это объяснение, они считают, что по внешним признакам “черника” куда больше похожа на грибы типа Basidiomycota. К этому семейству, кстати, относится и хорошо всем знакомый красный мухомор, но некоторые виды базидиальных грибов действительно могут иметь форму мячиков для гольфа. Кроме того, сравнивая фото разных дней исследователи обращают внимание, что 9 “грибов” увеличились в размерах. А еще 12 выросли на пустом место - на фото трехдневной давности их просто не было.

Буквально за три марсианских дня на полянке появились новые грибы. Найдите десять отличий.

Слева земной дождевик, справа - его марсианский "собрат". Не правда ли, похож?

Прогалина в центре быстро заросла "сыроежками".

2. Другой довод касается так называемых “аранеформ” - это “паукообразные” структуры в почве. В арктических областях планеты ежегодно вырастают целые поля таких объектов, их площадь может составлять несколько сотен квадратных метров. Раньше ученые объясняли это явление (и компьютерное моделирование эту догадку подтвердило) метамарфозами углекислого газа, из которого в основном и состоит атмосфера Марса. Зимой углекислый газ оседает на поверхность в виде льда, а весной снова превращается в газ, но на почве от него остаются те самые “паучьи” отпечатки. В свою очередь авторы “грибной” теории уверены, что “аранеформы” представляют собой колонии черных грибов, плесени или лишайников “расцветающих” под весенним марсианским солнышком.

3. Наконец, доказательства “грибной теории” можно увидеть на селфи, которые периодически делают Curiosity и Opportunity. На панелях марсоходов можно заметить некие наросты, Шильд и коллеги считают, что это следы деятельности марсианских бактерий. А на некоторых фото видно, как структуры, раздавленные колесами марсохода, через несколько дней восстанавливают сферическую форму, а у некоторых проступают стебли.

Структура, которую марсоход переехал несколько дней назад восстанавливает свою форму.

Свежий след от колеса марсохода поверх старого, который уже успел зарасти марсианской "травой".

Данные марсоходов не подтверждают “грибную теорию”

Однако научное сообщество весьма прохладно восприняло изыскания “грибников”.

- Условия на Марсе настолько экстремальны, что при таком холоде (среднесуточная температура -60 градусов - Авт) и низком атмосферном давлении (4,5 мм ртутного столба - Авт) невозможно говорить ни о каком “процветании” и быстром росте каких бы то ни было организмов, - считает Джонатан Кларк, доктор геологических наук, специалист по геоморфологии Марса. - Почему на фотографиях с Марса “растут грибы”? Представьте, что вы идете по пляжу, на котором есть ракушки. Если подует сильный ветер, то он унесет песок и обнажит больше ракушек. Но ведь никому не придет в голову сказать, что ракушки выросли - просто они стали видны.

Фото с орбиты: черные полосы увеличиваются на вершине марсианских дюн. Максимальная длина - 60 метров, скорость роста -5-10 метров в сутки.

Чтобы доказать реальность “грибных мест” на Марсе, нужно нечто большее, чем внимательное разглядывание фотографий, считают скептики. Кстати, одному из авторов революционного научного труда - Рону Джозефу - припоминают другое сенсационное открытие, когда он отыскал на Красной планете “поля черепов”. Видимо это осталось со времен Куликовской битвы, место которой до сих пор достоверно не идентифицировано. Чего только не привидится на марсианских фотографиях!

Марсоход Opportunity сфотографировал колонию объектов зеленого цвета (возможно содержат хлорофилл). Марсианские грибы или ягоды?

На самом деле в распоряжении ученых есть не только фотографии, роботы отправляют на Землю огромное количество научной информации, говорит Дэвид Флэннери из Квинслендского технологического университета. Он член научной группы NASA Mars 2020, в рамках которой на Марсе работает марсоход Perseverance. Ученые много знают о химии и геологии Марса, но существование грибов никак не вписывается в имеющиеся сведения. Данные говорят, что странные объекты на фото имеют небиологическое происхождение.