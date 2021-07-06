Иван Шаповалов: «Катину и Волкову не пригласили на трибьют t.A.T.u.»

Продюсер t.A.T.u. случайно узнал о подготовке шоу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автор хитов группы t.A.T.u. Елена Кипер в канун 20-летия выхода альбома «200 по встречной» решила провести большой трибьют-концерт.

Вот только, почему-то солисток группы Елену Катину и Юлию Волкову Кипер не позвала. И продюсер t.A.T.u. Иван Шаповалов случайно узнал о подготовке шоу.

Планируется, что вместо Катиной и Волковой их хиты споют Лариса Долина, Вера Брежнева, группа «Винтаж», IOWA, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

Билеты на шоу уже продаются, но вот знают ли приглашённые звёзды, что солистки t.A.T.u. и правообладатели творчества легендарного коллектива до последнего были не в курсе данного действа.

- Прошло 20 лет, но альбом «200 по встречной» продолжает звучать и вдохновлять. Эти песни слушают и перепевают. И даже организовывают трибьют-шоу... Мы этому очень рады. Трибьют – это дань уважения. Уважения к авторам и исполнителям, ко всем, кто дал миру t.A.T.u. По непонятной причине в сети анонсируется шоу со словами «Трибьют» и t.A.T.u. без участия и согласия t.A.T.u. Упс. Юля Волкова и Лена Катина не участвуют в этом ни в каком качестве, а организаторы не имеют формальных прав на использование бренда t.A.T.u,— обратился в соцсетях к организаторам шоу Иван Шаповалов.

А в беседе с kp.ru продюсер добавил:

«Интересно, как на это смотрят заявленные участники и звёзды...»