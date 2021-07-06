В Лондоне решили открыть заброшенную станцию метро

Строительство первых линий метро в британской столице началось в 1860 году Фото: EAST NEWS

Лондонское метро – самое старое в мире, а по протяженности своих линий совсем немного уступает шанхайской подземке, сообщает Le Point.

Строительство первых линий метро в британской столице началось в 1860 году. Тогда по путям курсировали поезда на паровой тяге.

Из-за перехода составов на электричество некоторые станции пришлось закрыть. В общей сложности с карты исчезло более полусотни остановок: в каких-то исчезла необходимость, другие перестали отвечать новым стандартам безопасности.

Kingsway – одна из самых первых станций лондонского метро, она была открыта в 1895 году.

Сначала через нее курсировали обычные составы, затем были пущены двухэтажные вагоны. А в конце 50-х годов прошлого века эту станцию решено было закрыть.

Лишь в 1998 году она появилась в художественном фильме «Мстители» с Умой Турман и Ральфом Файнсом в главных ролях.

Все остальное время станция привлекала только сталкеров - любителей заброшенных мест. А городские власти использовали ее как склад для пустых мусорных баков и запаса уличных указателей и знаков.

Но Лондонский музей транспорта решил дать станции Kingsway вторую жизнь и стал проводить по ней экскурсии. Для этого ее отремонтировали. Лондонская мэрия заявила, что постаралась сделать станцию «более гламурной и комфортной».