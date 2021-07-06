Пять неочевидных симптомов, с которыми нужно обращаться к неврологу

Хроническая усталость это не блажь, не распущенность. Это сигнал вегетативной нервной системы о помощи, и повод обратиться к неврологу Фото: Shutterstock

Есть такие пациенты, которых в медицинских кругах называют скитальцами. Они переходят от одного специалиста к другому, ища понимания и помощи. Иногда задерживаются, получив надежду, но потом всё же опять, не ощутив положительного результата, стучатся в двери к следующему врачу. Идут к терапевту, тот отправляет к кардиологу. Кардиолог говорит - вам к эндокринологу, а дальше к гастроэнтерологу, потом к психотерапевту и так далее. Ещё по дороге, иногда по назначению специалистов, а иногда самостоятельно от отчаяния, пациент сдаёт разнообразные анализы крови и мочи, проверяет работу всех внутренних органов различными способами, буквально от головного мозга до мочевого пузыря. Так и скитается.

До невролога такие скитальцы доходят с пухлой папкой, наполненной заключениями специалистов и результатами обследований и анализов. А в глазах отчаяние и, к сожалению, часто, потерянная вера в помощь врача. А ведь помочь им может именно невролог, причем лучше с узкой специализацией - вегетология. При каких признаках нужно заподозрить, что вам - именно к нему, нам рассказала Елена Беленко - врач-невролог, невролог-вегетолог, кандидат медицинских наук, соучредитель "Клинического центра вегетативной неврологии".

1. Ощущения перебоев в работе сердца, непонятные учащения сердцебиения.

Конечно, человек, которого беспокоит изменение в работе сердца, первым делом пойдёт к кардиологу, это логично. Будут назначены электрокардиография, эхокардиография, суточное холтеровское мониторирование работы сердца. И это очень правильно, патрологию сердца надо обязательно исключать. Но значимых отклонений не найдут и направят к неврологу, так как заподозрят, что нарушена не работа сердца, а управление этой работой. Дело в том, что работой сердца управляют вегетативные узлы и сплетения, состоящие из симпатических и парасимпатических волокон. Точнее - три пары нервных симпатических узлов на уровне шеи и парасимпатические нервы - ветви шейной и грудиной частей блуждающего нерва. Симпатические нервы ускоряют работу сердца, либо усиливают сокращения. В норме это происходит в ответ на физическую нагрузку или в момент стресса. У древнего человека такая реакция нервной системы обеспечивала выживание. В момент побега от врага, сердце работало интенсивнее, снабжая кровью работающие мышцы и принимающий решения головной мозг.

У современного человека тоже остались такие реакции. Но часто случается, что стресс не такой уж большой, а часто и вообще причины нет, а реакция есть. Это уже болезнь, надо вмешаться неврологу.

2. Чувство неполного вдоха.

Иногда кажется, что воздуха не хватает, хочется вдохнуть глубже, появляется потребность глубоких вдохов, даже когда человек просто сидит и ничего особенного не делает. Усугубляется ситуация при разговорах и ходьбе. С такими жалобами в первую очередь идут к терапевту, посмотреть всё ли в порядке с легкими, а потом к эндокринологу- исключить патологию щитовидной железы. Но если и там проблем не обнаружится, идите к неврологу. Дело в том, что работа легких обеспечивается двумя парами шейных симпатических узлов, бронхиальными ветвями блуждающего нерва, а так же дыхательным центром головного мозга. Взаимоотношения у них достаточно сложные. Они регулируют работу гладкой мускулатуры и слизистой оболочки бронхов, тонус сосудов лёгких. Так же оказывают влияние на объём и частоту дыхательных движений.

Елена Беленко - врач-невролог, невролог-вегетолог, кандидат медицинских наук

3. Тяжесть в животе после еды, вздутие живота, повышенное газообразование, расстройство стула.

Крайне неприятные жалобы. Пациенты с такими проблемами испытывают не только физические страдания, им приходится подстраивать под них свою жизнь. Например, избегать ресторанов, отказываться от дружеских ужинов. Потому, что будут испытывать дискомфорт в животе, или возникнет необходимость бежать в туалет. Такие пациенты избегают поездок в новые неизвестные места, они при этом думают «а вдруг прихватит, расстроится живот, не понятно, где искать туалет».

Многочисленные повторения гастроскопии и других исследований работы желудка и кишечника, не смогут обнаружить значимых отклонений. Даже наличие язвы желудка не сможет в полной мере оправдать вышеописанные мучения.

Какую роль в работе желудочно-кишечного тракта играет нервная система? Работу каждого отдела, от глотки и пищевода, до прямой кишки обеспечивают ветви симпатических и парасимпатических нервов. Они образуют многочисленные сплетения в животе, самые известные из них это солнечное сплетение, а так же верхнее и нижнее брыжеечное сплетение.

Если вернуться к примеру древнего человека, в момент опасности его желудочно-кишечный тракт замедлял свою работу. Ни к чему работа кишечника, когда нужно бежать. А что так напугало вегетативную нервную систему современного человека, в этом будет разбираться невролог-вегетолог.

4. Ранние пробуждения от ночного сна.

Раннее пробуждение без будильника, с первыми лучами солнца, а часто задолго до них, будет одним из первых сигналов, что вегетативная нервная система находится в стрессе и скоро перестанет справляться со своими обязанностями.

Чаще всего после такого пробуждения дальше уже невозможно уснуть, либо удаётся задремать поверхностно.

Дело в том, что работа вегетативной нервной системы подчинена цикличности, фазам смены времени суток. Так в ночное время все активные процессы, за которые отвечает симпатический отдел нервной системы, затухают. В норме, в этот период, в организме преобладает работа парасимпатического отдела, обеспечивающего глубокий сон, релаксацию и восстановление. При вегетативной дисфункции, в состоянии внутреннего стресса, часто формируется постоянно высокий тонус работы симпатического отдела. В такой ситуации, парасимпатический отдел просто не имеет возможности нормально работать в отведённую для него фазу сна.

Поэтому не стоит игнорировать исчезновение полноценного, глубокого, восстанавливающего сна. В начале пути исправить вегетативную дисфункцию будет намного быстрее и легче.

5. Хроническая усталость.

Это чувство разбитости, слабости, упадка сил уже с самого утра. Днём работа выполняется через силу. Даже простые задачи, с которыми ранее человек справлялся легко, в таком состоянии будут казаться очень сложными.

Сначала нужно исключить недостатки витаминов и микроэлементов, наличие анемии. Исследовать щитовидную железу, а так же исключить влияние на организм различных вирусов. Может, оказаться, что все в норме. Тогда, как правило, следует этап «доброжелательных» советов взять себя в руки. Но они не возымеют эффекта.

Проводилось исследование, в ходе которого пациентам с жалобой на хроническую усталость предлагали эту усталость объективизировать. Просили крутить велотренажер до степени чувства непреодолимой усталости. А затем проводили исследование работы вегетативной нервной системы. Было выявлено, что в момент усталости происходят значимые отклонения от работы обоих отделов, как симпатического, так и парасимпатического. Эти отклонения не могли обеспечить адаптацию организма к физической нагрузке.

Таким образом, хроническая усталость это не блажь, не распущенность. Это сигнал вегетативной нервной системы о помощи, и повод обратиться к неврологу.

Все вышеперечисленные симптомы, жалобы не смертельны. Однако, они серьезно снижают качество жизни человека. С такими проблемами можно прожить долго, только вопрос - насколько счастливо. Вегетативная нервная система обеспечивает работу всех внутренних органов, а так же обеспечивает адаптацию организма к различным нагрузкам, воздействию окружающей внешней среды. При воздействии экстремальных стрессов, работа вегетативной нервной системы нарушается. Как следствие нарушается работа внутренних органов. Помочь в восстановлении нормальной работы вегетативной нервной системы поможет специалист: невролог, и лучше, чтобы у него была специализация невролог-вегетолог.

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