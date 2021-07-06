Два гола силой мысли: Ури Геллер утверждает, что помоги Англии обыграть ФРГ на Евро-2020

Ури Геллер давненько не выступает перед публикой, однако тяга к славе никуда не исчезла Фото: REUTERS

Израильский иллюзионист Ури Геллер, в последнее время проживающий в Великобритании, решил помочь национальной футбольной команде. И, по его словам, ему это удалось.

Для того, чтобы сконцентрироваться и направить «силу мысли» в нужное русло, Геллер попросил своих поклонников, болеющих за английскую футбольную команду, внимательно смотреть на его фотографию, представляя победу своего клуба, сообщает The Jerusalem Post.

После того, как сборная Великобритании выиграла со счетом 2:0, Геллер не преминул заявить, что победа команды это его заслуга. По крайней мере, сказал иллюзионист, это именно он «заставил» немецкого футболиста Томаса Мюллера промахнуться по воротам англичан.

Ури Геллер давненько не выступает перед публикой, однако тяга к славе никуда не исчезла, и периодически 74-летний маг, более всего известный трюком с изгибанием стальных ложек «усилием воли», делает громкие заявления.

Так, он ошибочно предрек победу на прошлогодних выборах Трампу, а весной этого года заявил, что сдвинет с места сухогруз, перегородивший Суэцкий канал. После того, как корабль с помощью тросов и буксиров сняли с мели, фокусник не удержался и сказал, что это именно его заслуга.

Себя Геллер называет посланником космоса, направленным на Землю ради спасения человечества от надвигающейся катастрофы.

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