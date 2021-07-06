Якутия к 2030 году увеличит объемы строительства жилья в 1,5 раза

Сегодня в регионе возводятся самые современные объекты социальной инфраструктуры, жилые кварталы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сухим языком цифр

Годом основания строительной отрасли в Якутии считается 1936-ой. Тогда в республике был создан первый подрядно-строительный трест «Якутстрой». Довоенные и военные годы – это период зарождения архитектурно-проектной деятельности в республике и первый опыт массового строительства каменных зданий и сооружений в условиях вечной мерзлоты.

За 85 лет в суровых условиях северного края, с его огромными просторами, годовыми колебаниями температуры в сотню градусов и «непростым характером» вечномерзлой почвы, выросла мощная стройиндустрия. Сегодня в регионе возводятся самые современные объекты социальной инфраструктуры, жилые кварталы. При строительстве объектов внедряются инновационные технологии и применяются уникальные проектные решения.

Якутия – регион, где реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Самый известный из них - Ленский мост. Это главная стройка для всего Северо-Востока страны. Не менее амбициозные задачи республика решает и в области возведения жилья и социально значимых объектов, что не в последнюю очередь связано с ростом числа городских жителей. Только за последние 10 лет население столицы региона – Якутска – увеличилось на 20%.

Якутия традиционно занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе по объемам жилищного строительства. В последнее время здесь ежегодно вводится в эксплуатацию свыше полумиллиона квадратных метров жилья. До конца 2021 года планируется обеспечить ввод 570 тысяч квадратных метров, а к 2030 году этот показатель должен быть увеличен в полтора раза и достигнуть 832 тысяч квадратных метров.

В планах на текущий год – завершение строительства 47 объектов социальной инфраструктуры. Среди них - 9 школ и 16 детских садов, 5 спортивных сооружений, 8 учреждений культуры и 6 объектов здравоохранения. Продолжается возведение крупнейших и стратегически важных для республики медицинских учреждений - Республиканского кардиологического диспансера в Якутске и Онкологического диспансера - Онкоклинического центра. Первых пациентов Кардиоцентр сможет принять уже в конце этого года. Онкологический диспансер по плану должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году. Однако республиканские власти готовы завершить работы раньше. «Учитывая темпы работы строителей и то, что онкологический диспансер важен для здоровья, жизни тысячи людей, объект должен быть введен в максимально короткие сроки. Мы надеемся, что сможем ввести к концу 2022 года. Все предпосылки для этого есть», — подчеркивает Глава Якутии Айсен Николаев.

Аварийное – долой

На долю самого большого региона России (пятая часть всей территории страны) приходится порядка 11% от всего российского аварийного жилищного фонда. Для ликвидации этого наследия прошлого на территории Якутии в рамках исполнения Национального проекта «Жилье и городская среда» утверждена республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В ходе реализация программы к 1 сентября 2025 года будет ликвидировано в общей сложности свыше 1 миллиона 151 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

В прошлом году в новые квартиры переехали пять с половиной тысяч человек. Согласно плану по расселению аварийного жилья на 2021 год, новоселами станут ещё около 12 тысяч жителей республики. Таки образом больше 215 тысяч квадратных метров аварийного жилья навсегда уйдет в историю.

В Якутии уже есть первое и пока единственное в стране муниципальное образование, где не осталось ни одного ветхого здания. Это городской округ Жатай. Здесь вместо морально и физически устаревших зданий с 2013 года возведено 16 новых домов. В них используются самые современные эффективные энергосберегающие технологии. Таких объектов всей стране – всего несколько десятков, 11 из них – в Жатае. «Якутия сегодня занимает одно из первых мест по количеству людей, переселяемых из аварийного жилья. Мы живем в век новых технологий, цифровой экономики, но самым главным прорывом, с моей точки зрения, является обеспечение достойной жизни людей», - отметил Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, когда посетил поселок в конце прошлого года.

Первый «Дальневосточный»: Звездный

В июне в Якутске стартовало строительство первого в стране «Дальневосточного квартала» - микрорайона «Звездный». Реализация проекта осуществляется по новой программе и в соответствии с современным форматом строительства. При возведении объекта отказались от точечной застройки. Кварталы строят целиком и сразу со всей необходимой инфраструктурой. Идея строительства таких объектов родилась в ответ на растущий спрос на жилье, который разгоняет льготное ипотечное кредитование. Кстати сказать, Якутия входит в число лидеров среди регионов ДФО по количеству кредитов, выданных по программе «Дальневосточная ипотека». Процентная ставка по ней составляет всего до 2% годовых.

Проект «Звездного» предполагает строительство 66 жилых домов общей площадью 264,8 тысячи квадратных метров, высотностью от двух до девяти этажей. Проживать здесь будет около 11 тысяч человек. Первые дома будут сданы уже в 2022 году. Строительство последующих этапов планируется осуществить до 2027 года. В ходе реализации проекта будут созданы общественные пространства и прогулочные зоны, построены поликлиники, детские сады и школы – всё то, что отвечает самым высоким стандартам современной городской среды.