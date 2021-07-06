В год 30-летия Независимости Казахстана столице страны исполнилось 23 года

Фото с сайта www.akorda.kz

Столица Казахстана Нур-Султан отмечает свой 23-й день рождения. В минувшем году вспышка пандемии коронавируса заставила городские власти отпраздновать День города online, в нынешнем году значительная часть ограничений снята, но при этом большинство массовых праздничных мероприятий решили отложить. На торжественных собраниях выступают представители власти, награждаются работники предприятий, государственные служащие, деятели науки, культуры, искусства, спорта, правоохранители, педагоги, военнослужащие и, конечно же, врачи.

История нации

В нынешнем году в преддверии Дня столицы и в рамках подготовки к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан в Нур-Султане открыли несколько значимых для казахстанцев памятников.

На церемонии открытия памятника лидеру нации Нурсултану Назарбаеву выступил президент Касым-Жомарт Токаев, он напомнил, что Первого Президента Республики Казахстан по праву считают отцом-основателем и, по сути, «главным архитектором» столицы Казахстана. Памятник установлен у бывшей резиденции, ныне Музея Первого Президента РК на улице Алихана Букейханова.

Фото с сайта www.akorda.kz

«Поэтому именно здесь сегодня мы открываем исторический памятник, установленный в честь Нурсултана Назарбаева. Закономерно, что это скульптурное произведение было возведено в юбилейный год… Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, Нурсултан Абишевич стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей Независимости», –сказал Токаев.

В тот же день состоялось открытие памятника композитору, виртуозной домбристке Дине Нурпеисовой (1861-1955), а также учёному-геологу, одному из основателей советской металлогенической науки Канышу Сатпаеву (1899-1964), открывшему Улутау-Джезказганское месторождение меди. Церемонии прошли 3 июля, в них участвовал государственный секретарь Крымбек Кушербаев.

Власти Казахстана придают большое значение популяризации наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нации.

4 июля в Нур-Султане открылся мемориал деятелям национально-освободительного движения «Алаш» публицисту и политику Алихану Букейханову (1866-1937), просветителю, учёному-тюркологу, поэту и переводчику Ахмету Байтурсынову (1872-1937), а также писателю Миржакыпу Дулатову (1885-1935). На открытии памятника выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возложивший к монументу цветы.

Глава государства назвал символичным открытие памятника деятелям движения «Алаш» в год 30-летия независимости Казахстана и в канун Дня столицы.

«Алихан – государственный деятель, возглавлявший правительство Алашорды. Ахмет – известный педагог, ставший духовным учителем нации. Миржакып – талантливый писатель, автор первого казахского романа «Оян казах» («Проснись, казах» - прим. ред.), в котором получила воплощение идея национального единства. Все они – выдающиеся исторические личности. Этот памятник – дань уважения всем героям движения «Алаш», – подчеркнул президент.

Напомнив, что слово «Алаш» считается у казахов сакральным, Касым-Жомарт Токаев отметил огромный вклад деятелей движения в духовное возрождение нации.

«Слово «Алаш» всегда было священным для нашего народа. В начале прошлого века лидеры нации объединились вокруг идеи «Алаш». Они многое сделали для освобождения и процветания нашей страны. Они пробудили дух людей и преобразовали их мировоззрение. Они способствовали сохранению целостности нашей территории. Они подняли родную литературу и культуру на небывалый уровень. Они внесли вклад в интеллектуальный подъём. Львы «Алаша», несмотря на трудности их времени, возродили идею государственности казахского народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что благодаря обретению Казахстаном независимости удалось вернуть доброе имя выдающимся деятелям движения «Алаш», которые были подвергнуты репрессиям, а их труды были преданы забвению.

Фото с сайта www.akorda.kz

«К сожалению, почти все они были объявлены врагами народа и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, и на протяжении многих лет было запрещено называть их имена. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих сыновей. За годы независимости история движения «Алаш» и его духовное наследие были кардинально пересмотрены. Несколько лет назад мы отметили 100-летие автономии «Алаш». В этом году 155-летие Алихана Букейхана празднуется в рамках юбилея Независимости. Мы возрождаем имена львов «Алаша» и дадим достойную оценку их исторической роли. Моим указом создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Экологичность, технологичность, интеллектуальность, комфорт

История главного города Казахстана началась в 1830 году, когда на берегу реки Ишим (Есиль) была возведена Акмолинская крепость. В 1862 году поселение получило статус города.

Почти столетие спустя, в 1961 году, Акмолинск был переименован в Целиноград. Город, ставший всесоюзным центром освоения североказахстанской и южносибирской целины, активно развивался, здесь появлялись новые предприятия и жилые районы. С приходом независимости город был в 1992 году переименован в Акмолу, а 6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана издал постановление о переносе сюда столицы из Алма-Аты. В декабре 1997 года Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял окончательное решение о её переносе. Международная презентация Акмолы в новом качестве состоялась 10 июня 1998 года.

По замыслу властей город должен был приобрести облик евразийского мегаполиса, стать комфортным для жителей и привлекательным для гостей. После учреждения здесь особой экономической зоны существенно увеличилась территория и численность населения столицы, было воплощено в реальность множество масштабных архитектурно-градостроительных проектов.

Архитекторами столицы Казахстана были выбраны на конкурсной основе столпы современной урбанистики японец Кисё Куракава и британец Норман Фостер, определившие базовые тенденции в мировой архитектуре: экологичность, технологичность, интеллектуальность, комфортность, свободное использование пространств.

Куракаве и Фостеру активно помогали казахские и итальянские архитекторы, а также коллеги из других стран. Новая столица Казахстана должна была символизировать новую страницу в истории казахского народа. Благодаря творческим прорывам британского и японского архитекторов в столице Казахстана Запад встретился с Востоком, создав неповторимый колорит и символизируя устремлённость в будущее. Город стал рекламным постером страны на мировой арене.

Вот что говорит директор Центра градостроительных компетенций Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ирина Ирбитская:

«Особенность Нур-Султана в том, что этот город относится к списку новых городов и он успешно перенимает самые современные тренды городского развития.

С другой стороны, при его строительстве учитывались национальные особенности. Для меня представляет интерес, какие уклады жизни в Нур-Султане сложились и способны обеспечить ему конкуренцию среди других глобальных городов.

Нур-Султан сейчас находится в поисках своих преимуществ, которые будут востребованы на мировом рынке. Это позволит казахстанской столице занять своё место на карте мирового развития, в «ментальной карте мира» как полноценному, полноправному участнику. И все возможности для этого у города есть».

Фото: Лейла Кабди/пресс-служба МИД РК

«Город мира»

В мае 1998 года произошло ещё одно переименование города, согласно указу президента Казахстана столица стала называться Астаной. А 20 марта 2019 года новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением переименовать её в Нур-Султан в честь основателя государства и столицы Нурсултана Назарбаева, чей день рождения празднуется 6 июля. Предложение было поддержано Парламентом Республики Казахстан и депутатами городского законодательного собрания.

Сегодня столица республики является крупным промышленным и культурным центром. В прошлом году был составлен рейтинг самых популярных направлений для путешествий по Казахстану, одним из которых является столица страны. (Кстати, Казахстан входит в тройку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов). Агентства рекомендуют посетить Нур-Султан, современная архитектура которого способна очаровать каждого гостя.

Туристов приглашают полюбоваться панорамой города с вершины монумента Байтерек высотой 97 метров, посетить огромный океанариум, где можно увидеть более 3000 видов морских животных из разных уголков мира. Не меньший интерес у гостей вызывает резиденция Президента РК «Акорда», стадион «Астана Арена», торгово-развлекательный центр Хан Шатыр, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатёр в мире, Национальный музей Казахстана, Успенский кафедральный собор, мечеть Хазрета Султана.

И, конечно, пирамида Дворца мира и согласия, под сводами которой разместились Музей культуры, Университет цивилизаций, Оперный театр на 1500 мест. Все эти сооружения держатся на четырёх могучих символических «руках мира». Панорамный лифт позволяет любоваться ландшафтами зелёных террас – «висячих садов Астаны», и потоками света, льющегося с купола. Пирамида видна с обоих берегов реки Ишим, а когда на столицу спускаются вечерние сумерки, её вершина сияет.

Главный архитектор Фонда сохранения Соловецкого архипелага, руководитель международного образовательного проекта «Ре-шкос хорошим будущим».

Сегодня население Нур-Султана составляет 1 млн 136 тыс. человек, за четверть века число горожан увеличилось вчетверо. По решению ЮНЕСКО в 1999 году столице Республики Казахстан было присвоено звание «Город мира», которое присуждается населённым пунктам, успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора, городам, вносящим значимый вклад в развитие мировой культуры. В столице Казахстана проходят международные политические, научные, спортивные, культурные и религиозные форумы. Нур-Султан стал неповторимой архитектурной достопримечательностью Центральной Азии.

С днём рождения, столица Казахстана!