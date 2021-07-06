Заслуженный изобретатель РФ, костромич Владимир Михайлов. Автор фото: Денис МОЩЕНКО

Заслуженный изобретатель РФ, костромич Владимир Михайлов, выдвигавший свою кандидатуру на прошлых выборах Президента России, предложил новаторскую идею. Он решил собрать в одной организации всех, кто когда-либо претендовал на пост главы государства.

- Если мы внутри этого клуба сможем найти общий язык, мы покажем пример российским политикам, что можно объединяться вокруг основных задач, целей и угроз. Сегодня основная проблема и в России, и в мире в целом - отсутствие способности договориться между собой, - считает Владимир Михайлов.

За всю историю России в президенты баллотировались свыше 200 человек. Однако пока активными членами клуба являются только 11 бывших кандидатов. У каждого из них свои политические взгляды, но общая цель - сделать Россию лучшей страной. Свою программу экс-кандидаты публично представили в Костроме в день, когда данному клубу исполнилось два года .

Сейчас политики определили основные угрозы, которые стоят перед Россией, такие как кризис отечественного производства, технологическое отставание, высокие тарифы, несправедливая система налогообложения, унизительно низкие зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а также определили пути их решения.

Сама идея создания Клуба кандидатов в президенты нашла отклик во многих регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Челябинске и Краснодарском крае.

Одними разговорами деятельность клуба не заканчивается. Следующий шаг кандидатов - коллективное письмо Владимиру Путину со списком угроз, стоящих перед Россией.

- Безумству храбрых поем мы песню. Нельзя просто так мириться с той ситуацией, которая есть в стране. Молодежь деградирует, малые города вымирают, производства разваливаются. У нас заслуг и прорывов нет, а они должны быть, - заявил Владимир Михайлов.

Следующее заседание клуба запланировано в Москве. Официальные приглашения к сотрудничеству уже разосланы многим кандидатам в президенты РФ. Персонально Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву и Владимиру Жириновскому.