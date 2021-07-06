Михаил Дегтярев запустил новый электропоезд Хабаровск - Николаевка

В ближайшей перспективе – замена большей части подвижного состава пригородных электричек. Фото: Правительство Хабаровского края

Руководство РЖД начало выполнять договоренности с Михаилом Дегтяревым. Речь идет о дальнейшем совершенствовании транспортной системы края, в первую очередь пассажироперевозок. 5 июля новый электропоезд отправился в свой первый рейс по маршруту Хабаровск-1 – Николаевка.

- Не далее, чем полгода назад мы обратились к руководителю ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, и вот мы видим новый состав здесь, в Хабаровске. Он произведен в России, на Демиховском машиностроительном заводе. Удобные ступени и сиденья, есть крепления для велосипедов, оборудование для посадки и удобного расположения маломобильных групп населения. Уверен, что управлять таким поездом и обслуживать его тоже очень удобно, - заметил Михаил Дегтярев, пройдя по вагонам и посидев в кабине машиниста.

Врио губернатора анонсировал также скоростной поезд «Ласточка». Об этом тоже имеется договоренность с Российскими железными дорогами. Новый состав будет курсировать в комсомольском направлении. В ближайшей перспективе – замена большей части подвижного состава пригородных электричек.

Транспортная доступность, пожалуй, одна из наиболее острых проблем в регионе. Расстояния огромны, а плотность населения невысокая. Но, несмотря на все сложности, Михаил Дегтярев находит возможности постепенно улучшать ситуацию в этой сфере. Очевидно, что без хорошо налаженной работы транспортной сети добиться устойчивого развития невозможно. Сегодня транспорт - это уже не только вопрос удобства, но и вопрос будущего экономического роста.

Фото: Правительство Хабаровского края

Вслед за врио об электропоезде и факте его запуска высказались и другие начальники.

- Дела важнее слов. Когда глава региона включается в процесс обновления подвижного состава, все происходит гораздо быстрее, гораздо меньше времени на согласования уходит. Главное – людям становится комфортнее, - отметил Николай Маклыгин, начальник Дальневосточной железной дороги.

Поезд 2021 года постройки, отличается от предшествующих моделей современными доработками. В числе прочего есть система обеспечения микроклимата в вагонах, включающая установки кондиционирования и обеззараживания воздуха: эта конструктивная особенность актуальна в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

- Между вагонами – автоматические переходные двери, сделана практически ровная площадка для перехода, чтобы пассажиры, особенно пожилые, могли комфортно себя чувствовать, - уточнил Александр Барабаш, начальник Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава.

Четыре вагона могут вмещать одновременно 354 человека. Первые пассажиры сразу же отметили удобство новой электрички ЭПЗД – 0065.

Напомним, в настоящее время вопросам улучшения работы общественного транспорта уделяется особое внимание. Недавно состоявшееся в Хабаровске заседание Народного Совета приняло новую программу развития и обновления общественного транспорта в регионе.