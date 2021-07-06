Напольная плитка на новых станциях метро Москвы станет генератором электричества от шагов пассажиров

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский. Фото "Мосинжпроект"

В центре столицы ведущие российские и зарубежные эксперты решали, каким должно быть будущее мировых мегаполисов. Дискуссии развернулись на площадках Московского урбанистического форума, который проходил с 1 по 4 июля в парке «Зарядье».

В рамках деловой программы Moscow Urban Forum 2021 гостем открытой телестудии «Комсомольской правды» стал заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Владимир Доровский.

ЭКОНОМИЯ СВЕТА, ВОДЫ И ТЕПЛА

- Владимир Александрович, какие инновационные природоохранные технологии планирует внедрить «Мосинжпроект» на строительных площадках?

- В первую очередь это касается энергоэффективности. Решения направлены на снижение потребления и электрической, и тепловой энергии, и услуг от ресурсоснабжающих компаний, например, воды. Это установка доводчиков дверей для сохранения тепла, датчиков движения для экономии электричества. Это — основные технологии, которые уже применяем, но есть еще один инновационный проект для перспективных станций метро. Речь идет о чистой энергии, выработанной без эмиссии парниковых газов. Так, на будущих станциях рассматривается возможность применения энергогенерирующего напольного покрытия, которое преобразует энергию от шагов пассажиров в электроэнергию. Идея, заложенная в основу технологии, проста и оригинальна: люди неизбежно двигаются, осталось только реализовать способ преобразования кинетической энергии от шагов в электричество и направить его туда, где необходимо.

Подобный проект уже прошел испытания и подтвердил свою надежность в лондонском метрополитене на станции «Вест-Хэм» в 2012 году. Там установлены гибкие плитки с корпусом из нержавеющей стали, который заполнен переработанными шинами. Кстати, это еще один синергетический эффект – переработка отходов.

Человек наступает на такую плитку, создается прогиб на 5-6 миллиметров – и генерируется электроэнергия. Если использовать эту технологию на каждой станции, к примеру, Большой кольцевой линии, то при планируемом пассажиропотоке в 380 млн человек в год будем получать до 6 мегаватт электроэнергии в сутки. Ее хватит на освещение станций ночью, на освещение информационных табло, на энергопитание Wi-Fi и тому подобное. Разумеется, полностью заменить традиционную энергию вряд ли удастся, но если мы достигнем хотя бы какого-то процента – допустим, поставим цель на перспективу использовать в метрополитене 5% чистой энергии, – то это уже даст ощутимый эффект, в том числе, экологический.

Сейчас такую плитку производят только три иностранные корпорации из Нидерландов, Великобритании и Италии, но мы ждем подобных решений и от российских компаний.

Фото "Мосинжпроект"

НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ ДЕЙСТВУЮТ «ЗЕЛЕНЫЕ ПРАВИЛА»

- Что уже применяется на строительных площадках в Москве?

- С 2011 года, когда «Мосинжпроект» стал ведущим оператором по реализации ключевых инфраструктурных проектов Москвы, компания, ведет, в том числе, и планомерную работу, направленную на снижение воздействия на окружающую среду.

Например, у нас действуют так называемые «зеленые правила» для любого транспорта, заезжающего на стройплощадки. При остановке он работает на холостом ходу, и раньше этого никто не контролировал, но сейчас мы установили ограничения и четко следим за их выполнением – не более 2 минут работы на холостом ходу транспорта при полной остановке.

Или, допустим, разгрузка сыпучих грузов: для минимизации образования строительной пыли мы производим разгрузку либо в помещениях, либо с применением технологии аэрации, то есть увлажнения. Это очень важно, поскольку большинство строительных объектов расположено в плотной городской застройке, и мнение жителей для нас не на последнем месте. Сейчас жители дают обратную связь быстро и эффективно, однако число жалоб на строительство, и в частности на обилие строительной пыли, с каждым годом неуклонно снижается.

По программе развития метро, например, мы реализуем большое количество объектов, это более 100 строительных площадок по всей Москве – сейчас в работе Большая кольцевая, Троицкая линии, продление Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской веток. Поэтому мероприятия, которые мы выполняем по внедрению принципов рационального использования ресурсов на строительных площадках, если взять все в комплексе, дают значимый, на наш взгляд, эффект для экологии Москвы.

- Чаще всего в прошлые годы горожане жаловались на шум от строек. Сейчас эта проблема как решается?

- Все шумные работы проводим днем. Есть соответствующий указ Мэра Москвы, распоряжения Департамента строительства, поэтому за этим ведется строгий контроль, и применяются штрафные и прочие санкции к нашим подрядчикам. На всех наших площадках отслеживаем работу как в онлайн-режиме, так и личным присутствием наших специалистов по контролю в области качества, охраны окружающей среды или охраны труда.

- «Мосинжпроект» как оператор ключевых градостроительных программ Москвы планирует ли добавить новшества для рационального использования природных ресурсов при строительстве?

- Мы начали эту работу с офиса «Мосинжпроекта», где запустили раздельный сбор отходов, то же самое распространили на строительные площадки, где уже аналогично внедряем подобные принципы. Стало меньше отходов, которые отправляем на захоронение — ведем работу по увеличению доли переработки отходов строительства, и в дальнейшем эта работа будет продолжена. Например, отслужившие свое автомобильные шины от строительной техники можно использовать для производства напольной плитки, генерирующей электроэнергию, о которой я говорил ранее.