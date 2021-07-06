Старый дом загорелся рядом со стройкой премиальной многоэтажки в Москве

Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем кого-то из строительной бригады

Днем 6 июля пожарных вызвали в московский район Сокол. На перекрестке Волоколамского шоссе и улицы Врубеля во дворах горело здание. Рядом развернута большая строительная площадка дома премиум-класса.

В редакцию kp.ru очевидцы прислали кадры с места ЧП. Дым выходит из-под крыши небольшого двухэтажного дома 1938 года постройки. Раньше в нем располагались офисы. Пожарный расчет выдвинул лестницу над крышей и заливал возгорание сверху.

— Сейчас дом на реконструкции. Произошло возгорание. Заявка поступила около 11:30. В 14:47 пожар потушен. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Поскольку здание было на реконструкции, сотрудников в нем не было. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем кого-то из строительной бригады. Точную причину пожара установит комиссия. От возгорания никто не пострадал.

В минувшие выходные на Западе Москвы сняли на видео горящую Ferrari. Иномарка, стоимостью в 10 — 12 млн рублей сгорела за пару минут. Пожарным оставалось залить пеной только обугленный кузов авто.