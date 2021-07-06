В Бронницах жестоко убита молодая художница, ее мать госпитализирована с ножевыми ранениями

Настя не употребляла спиртное, а на жизнь зарабатывала творчеством Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Женские крики рано утром во вторник, 6 июля 2021, разбудили жителей одной из многоэтажек в подмосковном городе Бронницы. Шум доносился из квартиры 56-летней педиатра Ирины Огрызковой, которая жила вместе с 24-летней дочкой Анастасией. Соседи постучали в дверь семьи, но никто не открыл, а крики не утихли. Тогда неравнодушные жители позвонили в полицию и скорую.

Людям в форме дверь тоже никто не открыл. В итоге вскрывать ее пришлось спасателям. К тому моменту молодая художница Анастасия Огрызкина уже была мертва. На ее теле насчитали восемь ножевых ранений.

Ее маму нашли в спальне без сознания.

- С двумя проникающими ножевыми ранениями пострадавшая бала госпитализирована, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как только она придет в себя, ее опросят следователи. Предварительно установлено, что ножевые ранения дочери она нанесла во время семейного конфликта. Причину, заставившую педиатра местной поликлиники схватиться за нож, пока не установили. А вот себе ранения ножом она, вероятнее всего, нанесла сама. Об этом говорят предварительные выводы криминалистов.

По словам соседей, ссоры между мамой и дочкой случались и раньше. Причем чаще всего крики на весь дом устраивала именно Ирина.

- Год назад Настя решила пожить самостоятельно и сняла квартиру. Но протянула без мамы пару месяцев и вернулась, - рассказали соседи семьи, которых уже опросили следователи.

По словам соседей, ссоры между мамой и дочкой случались и раньше. Причем чаще всего крики на весь дом устраивала именно Ирина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настя не употребляла спиртное, а на жизнь зарабатывала творчеством.

- Она художница. Писала картины на заказ, но скромно зарабатывала, только начала раскручиваться. А еще с детьми занималась, вела уроки живописи в Доме творчества. Хорошая девочка, спокойная, у нее даже парня не было, - рассказала «КП» подруга убитой, Ольга.

Судя по странице Анастасии в социальной сети ВКонтакте, девушка действительно жила творчеством. Тут и фото с маленькими воспитанниками, и ее собственные картины, батик и керамика. Все это Настя продавала прямо в соцсетях, цены скромные: от 300 рублей за магнит на холодильник до 3 000 рублей за картину.

Ирина же была далека от творчество, она медик с 30-летним стажем. Однако у самой женщины были проблемы со здоровьем. По предварительным данным, несколько лет назад она наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Знало ли об этом руководство поликлиники, в которой она вела прием маленьких пациентов, пока не установлено.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила официальный представитель подмосковного Следственного комитета. - Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъят нож и другие предметы. Назначено проведение: судебно-медицинских, генетической, дактилоскопической, психолого-психиатрической экспертиз.

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