В красоту природы вмешивается политика

С подачи Greenpeace ЮНЕСКО в свое время получила информацию о том, что берега Байкала застраиваются. Озеро включили в список объектов природного наследия в 1996 году. Условиями были принятие закона «Об охране озера Байкал» и закрытие целлюлозно-бумажного комбината. Фото: Shutterstock

В списке ЮНЕСКО – больше 1 тысячи объектов и территорий в разных частях света, из которых, по версии организации, каждый двадцатый может лишиться статуса объекта всемирного культурного наследия. В группе риска, например, Венеция, Будапешт, исторический центр которого сейчас реконструируется, танзанийский заповедник Селус, рядом с которым возводится гидроэлектростанция, Ливерпуль, в котором исторические набережная и портовые доки могут быть застроены.

Особым пунктом повестки заседания станут три региона России: Камчатка, Западный Кавказ и Байкал. С точки зрения экспертов ЮНЕСКО, они потеряют свою уникальность из-за вмешательства человека.

В чем проблема? С подачи Greenpeace ЮНЕСКО в свое время получила информацию о том, что берега Байкала застраиваются. Озеро включили в список объектов природного наследия в 1996 году. Условиями были принятие закона «Об охране озера Байкал» и закрытие целлюлозно-бумажного комбината. Все это давно сделали, но и сейчас ЮНЕСКО уверено в том, что над Байкалом нависла угроза.

Такая же позиция – в отношении еще двух российских территорий. На Кавказе и Камчатке планируется строительство современных туристических объектов, они включены в недавно принятый правительством нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Планируется рекреационное развитие на плато Лагонаки в Адыгее, в горном кластере Сочи. А это тысячи рабочих мест, миллиарды налоговых поступлений в бюджет, миллионы туристов, которые получат возможность отдохнуть и насладиться особенной природой Кавказа. И опыт построенных к Олимпиаде-2014 объектов, ставших сегодня популярными курортами, говорит о том, что все именно так и происходит. Регион получает мощный толчок к развитию, при этом забота об окружающей среде остается на должном уровне. С Камчаткой при грамотном подходе будет то же. Строительство современных курортов позволит поможет сделать туристическую инфраструктуру региона доступнее и комфортнее, о чем мы давно мечтали. В результате население получит новые рабочие места, экономика региона - импульс для развития, туристы – возможность оказаться там, куда стремились, но не могли попасть в силу разных причин.

Кстати, современные требования к строительству курортов в России и во всем мире сегодня гораздо более жесткие, чем те, которые разрабатывались ЮНЕСКО еще в 70-годы. И Россия этих новых критериев придерживается. Тем не менее, с точки зрения экспертов ЮНЕСКО, строительство новых зон отдыха в России приведет к серьезному ухудшению естественной красоты и живописной ценности части объектов и к включению объектов в список «Всемирное наследие в опасности».

В истории уже были прецеденты. Например, ЮНЕСКО выступала против возведения моста через Эльбу в историческом центре Дрездена. По мнению экспертов, мост закрыл бы вид на неповторимый ландшафт речной долины. Город провел референдум, и большинство жителей не согласились с выводами организации, высказавшись за строительство моста. В результате Вальдшлёсхенский мост был официально открыт 24 августа 2013 года, разгрузил трафик, и, по мнению горожан и гостей города, органично вписался в пейзаж. Но статус объекта Всемирного наследия с Дрезденской долины Эльбы по причине «разрушения культурного ландшафта» был снят.

До этого единственный раз в истории охранный статус был снят только с заповедника в Омане - Святилища арабского орикса. Причиной исключения стало обнаружение нефти в пределах границ заповедника, сокращение размеров заповедного парка и популяции антилоп из-за браконьерства. В 2007 году комитет Всемирного наследия решил исключить заповедник из списка Всемирного наследия.

Решение выглядит логичным. Но другие случаи? В контексте логики ЮНЕСКО набережные Сены в Париже тоже не стали бы объектом Всемирного наследия, потому что пейзаж «портят» Эйфелева башня и стеклянная пирамида перед Версалем. Долина Эльбы выглядит уже не так, как раньше, на берегах Байкала живут люди, на хребты Кавказа и вулканы Камчатки поднимаются туристы…

Мировая практика показывает, что человек и природа вполне могут сосуществовать рядом - строительство курортов и зон отдыха в природоохранных зонах не портит природу, флора и фауна не страдают от присутствия людей. Примеры тому - Йелоустонский заповедник и долина гейзеров в США, горнолыжный курорт Банско в Болгарии, который находится на территории заповедника и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, курорт Лэйк Луиз в национальном парке Канады Банф, зимний курорт Японии Сига Коген, расположенный в центре национального парка Дзёсинэцу, сербский горнолыжный курорт Копаоник на территории национального парка.

Однако ЮНЕСКО категорически не дает положительной оценки перспективам строительства рекреационных объектов на территории России. И не слышит доводы российской стороны, приводя все новые и новые доказательства невозможности строительства курортов. Чистая политика…

Ну, а может нам все же заняться отстаиванием собственных интересов? Ведь это наша земля, мы сами заинтересованы в том, чтобы сохранить ее для своих детей. И мы хотим любоваться своими красотами не только на красивых фотографиях, а вживую. Дышать чистым горным воздухом на Кавказе любоваться грандиозной красотой Байкала и камчатских вулканов. Но для этого необходимо развивать туристические кластеры.