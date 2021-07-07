Вакцинация от коронавируса для беременных: ответы на 7 главных вопросов на основе новой методички Минздрава

В новом документе Минздрава указано, что вакцинировать от коронавируса нужно беременных «из группы риска тяжелого течения COVID-19». Фото: Shutterstock

Во вторник, 6 июля, в нашей стране установлен печальный рекорд - самое большое количество умерших от ковида с начала пандемии. За последние сутки от инфекции скончались 737 человек. Всего же коронавирус уже унес жизни 139 316 жителей России.

Единственный надежный способ остановить болезнь-убийцу - всеобщая вакцинация, не устают повторять ученые и врачи. Показания для прививок расширяются, недавно разрешена вакцинация беременных женщин. Медпоказания и важные условия ее проведения прописаны в соответствующих Методических рекомендациях Минздрава, обновленная версия которых вышла 5 июля (версия № 4 от 05.07.2021). Мы подготовили ответы на 7 главных вопросов на основе нового документа.

1. Почему нужно вакцинировать будущих мам?

- Беременность – это физиологическое состояние, при котором растет восприимчивость к респираторным вирусным инфекциям, поясняют авторы методички (COVID-19 относится к таким болезням). У будущих мам происходят определенные изменения в иммунной и сердечно-легочной системе. Из-за этого повышается риск не только заражения, но и тяжелого течения инфекций.

Если говорить конкретно о COVID-19, то на сегодня известно, что:

- заболеваемость ковидом у беременных выше, чем в среднем в популяции;

- по международной статистике такие пациентки чаще попадают в реанимацию;

- у беременных женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения болезни;

- при заражении коронавирусом растет частота преждевременных родов: 15-20% по сравнению с 6% в среднем у неинфицированных женщин;

- при ковиде чаще происходят выкидыши и развиваются послеродовые осложнения (самое частое из них - послеродовые кровотечения);

- у беременных с COVID-19 значительно выше частота кесарева сечения и рождения детей с низкой массой тела.

! Поэтому будущим мамам и окружающим их очень важно соблюдать правила неспецифической профилактики ковида: дистанция, антисептики, маски и респираторы в людных местах, подчеркивается в методичке. И - пройти вакцинацию, если есть медпоказания (см. ниже).

2. Насколько безопасна вакцина для беременной и будущего ребенка?

- Российская вакцина «Спутник V» прошла исследование репродуктивной токсичности на животных. Не было обнаружено отрицательного влияния ни на течение беременности, ни на развитие плода и дальнейший рост потомства, пишут авторы методички.

Кроме того, в мире уже накоплены данные наблюдений за людьми. Есть женщины, которые были вакцинированы и только после укола узнали о своей беременности. И даже такие, кто намеренно скрывал «интересное положение», чтобы получить иммунную защиту от ковида. Негативных последствий ни у кого не зарегистрировано, отмечается в методичке.

- По данным регистра CDC (американские центры по контролю и профилактике заболеваний), у вакцинированных женщин частота осложнений беременности не отличается от не привитых. В частности, не отмечено большего числа преждевременных родов, выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.

- Поэтому некоторые крупные зарубежные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных женщин, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19, отмечается в методичке. Россия тоже пошла по этому пути.

3. Кого именно из будущих мам рекомендуют прививать?

- Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, - разъясняется в методичке. На самом деле, это стандартная формулировка из инструкций большинства лекарств, которые мы принимаем уже многие десятилетия.

Крупные зарубежные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных женщин, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19. Фото: Shutterstock

В новом документе Минздрав конкретизирует: вакцинировать от коронавируса нужно беременных «из группы риска тяжелого течения COVID-19». К ним относятся женщины, которые имеют:

- хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени,

- заболевания сердечно-сосудистой системы,

- артериальную гипертензию,

- сахарный диабет,

- онкологические заболевания,

- ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2),

- хроническую болезнь почек,

- заболевания печени.

ВАЖНО

Создайте «санитарный щит»

В любом случае, и особенно если беременной женщине не показана вакцинация (либо есть медицинские противопоказания), постарайтесь создать вокруг будущей мамы «санитарный щит», призывают врачи. Это значит, что нужно привиться всем членам семьи и другим лицам, с кем контактирует женщина. Ну и, конечно, же, соблюдать элементарные санитарные правила (см. выше).

4. В какие сроки вакцинироваться?

- Целесообразной считается вакцинация с 22-ой недели беременности, говорится в методичке.

5. Какой вакциной будут прививать беременных в России?

- На сегодня для вакцинации беременных из групп риска разрешена только вакцина «Спутник V».

В инструкции к вакцине «Спутник Лайт» беременность указана в числе противопоказаний.

6. Можно ли прививаться кормящим мамам?

- Пока нет. «Клинические данные по применению вакцины у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Поэтому исключить риск для новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, нельзя», - пишут авторы методички.

Кормящим матерям на сегодня противопоказаны все зарегистрированные в нашей стране антиковидные вакцины.

7. Нужно ли после вакцинации повременить с зачатием ребенка?

- Если у вас нет защитных антител (после болезни или вакцинации) и вы планируете беременность, то во время вынашивания ребенка будет высок риск заразиться ковидом, - напоминают специалисты. Грамотный шаг - вакцинация перед зачатием. Специально выжидать какое-то время после прививки рекомендаций нет. «На сегодняшний день нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Нет сведений и о том, что вакцины могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин», - говорится в методичке.

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