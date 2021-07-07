Вакцинация от коронавируса для беременных: ответы на 7 главных вопросов на основе новой методички Минздрава

В новом документе Минздрава указано, что вакцинировать от коронавируса нужно беременных «из группы риска тяжелого течения COVID-19».
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Во вторник, 6 июля, в нашей стране установлен печальный рекорд - самое большое количество умерших от ковида с начала пандемии. За последние сутки от инфекции скончались 737 человек. Всего же коронавирус уже унес жизни 139 316 жителей России.
Единственный надежный способ остановить болезнь-убийцу - всеобщая вакцинация, не устают повторять ученые и врачи. Показания для прививок расширяются, недавно разрешена вакцинация беременных женщин. Медпоказания и важные условия ее проведения прописаны в соответствующих Методических рекомендациях Минздрава, обновленная версия которых вышла 5 июля (версия № 4 от 05.07.2021). Мы подготовили ответы на 7 главных вопросов на основе нового документа.
- Беременность – это физиологическое состояние, при котором растет восприимчивость к респираторным вирусным инфекциям, поясняют авторы методички (COVID-19 относится к таким болезням). У будущих мам происходят определенные изменения в иммунной и сердечно-легочной системе. Из-за этого повышается риск не только заражения, но и тяжелого течения инфекций.
Если говорить конкретно о COVID-19, то на сегодня известно, что:
- заболеваемость ковидом у беременных выше, чем в среднем в популяции;
- по международной статистике такие пациентки чаще попадают в реанимацию;
- у беременных женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения болезни;
- при заражении коронавирусом растет частота преждевременных родов: 15-20% по сравнению с 6% в среднем у неинфицированных женщин;
- при ковиде чаще происходят выкидыши и развиваются послеродовые осложнения (самое частое из них - послеродовые кровотечения);
- у беременных с COVID-19 значительно выше частота кесарева сечения и рождения детей с низкой массой тела.
! Поэтому будущим мамам и окружающим их очень важно соблюдать правила неспецифической профилактики ковида: дистанция, антисептики, маски и респираторы в людных местах, подчеркивается в методичке. И - пройти вакцинацию, если есть медпоказания (см. ниже).
- Российская вакцина «Спутник V» прошла исследование репродуктивной токсичности на животных. Не было обнаружено отрицательного влияния ни на течение беременности, ни на развитие плода и дальнейший рост потомства, пишут авторы методички.
Кроме того, в мире уже накоплены данные наблюдений за людьми. Есть женщины, которые были вакцинированы и только после укола узнали о своей беременности. И даже такие, кто намеренно скрывал «интересное положение», чтобы получить иммунную защиту от ковида. Негативных последствий ни у кого не зарегистрировано, отмечается в методичке.
- По данным регистра CDC (американские центры по контролю и профилактике заболеваний), у вакцинированных женщин частота осложнений беременности не отличается от не привитых. В частности, не отмечено большего числа преждевременных родов, выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
- Поэтому некоторые крупные зарубежные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных женщин, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19, отмечается в методичке. Россия тоже пошла по этому пути.
- Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, - разъясняется в методичке. На самом деле, это стандартная формулировка из инструкций большинства лекарств, которые мы принимаем уже многие десятилетия.
Крупные зарубежные национальные ассоциации рекомендовали вакцинацию беременных женщин, у которых имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19.
Фото: Shutterstock
В новом документе Минздрав конкретизирует: вакцинировать от коронавируса нужно беременных «из группы риска тяжелого течения COVID-19». К ним относятся женщины, которые имеют:
- хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени,
- заболевания сердечно-сосудистой системы,
- артериальную гипертензию,
- сахарный диабет,
- онкологические заболевания,
- ожирение (индекс массы тела >30 кг/м2),
- хроническую болезнь почек,
- заболевания печени.
ВАЖНО
Создайте «санитарный щит»
В любом случае, и особенно если беременной женщине не показана вакцинация (либо есть медицинские противопоказания), постарайтесь создать вокруг будущей мамы «санитарный щит», призывают врачи. Это значит, что нужно привиться всем членам семьи и другим лицам, с кем контактирует женщина. Ну и, конечно, же, соблюдать элементарные санитарные правила (см. выше).
- Целесообразной считается вакцинация с 22-ой недели беременности, говорится в методичке.
- На сегодня для вакцинации беременных из групп риска разрешена только вакцина «Спутник V».
В инструкции к вакцине «Спутник Лайт» беременность указана в числе противопоказаний.
- Пока нет. «Клинические данные по применению вакцины у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Поэтому исключить риск для новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, нельзя», - пишут авторы методички.
Кормящим матерям на сегодня противопоказаны все зарегистрированные в нашей стране антиковидные вакцины.
- Если у вас нет защитных антител (после болезни или вакцинации) и вы планируете беременность, то во время вынашивания ребенка будет высок риск заразиться ковидом, - напоминают специалисты. Грамотный шаг - вакцинация перед зачатием. Специально выжидать какое-то время после прививки рекомендаций нет. «На сегодняшний день нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Нет сведений и о том, что вакцины могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин», - говорится в методичке.
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