«Спутником V» в ближайшие недели разрешат прививать беременных

Как рассказал Мурашко, в целом заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Вакцинация беременных от коронавируса может быть разрешена в ближайшие неделю-полторы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в четверг.

- Появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных. Поэтому особое внимание уделяем профилактике заражения у этой категории. Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов с новыми научными данными по использованию вакцины «Спутник V» у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы решение по использованию вакцины будет вынесено, - сообщил Мурашко.

По его словам, сейчас под наблюдением врачей находятся 10 тысяч беременных, заболевших коронавирусом.

Как рассказал Мурашко, в целом заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%. Число заболевших в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%.

- В силу того, что появились новые варианты течения заболевания, мы корректируем наши схемы лечения. Сейчас выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и академическое сообщество работает над сравнительными схемами лечения, которые войдут уже в 12-ю версию. Для нас это сегодня наиболее актуальная задача - так же, как и вакцинация населения, - сказал Мурашко.

По словам главы Минздрава, рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом за последнее время составил более 32%. В реанимации находятся более 3 тысяч пациентов с ковидом. Свободными пока остаются 16% подготовленных для пациентов с коронавирусом коек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова: Коронавирус больше всего косит россиян в возрасте от 18 до 49 лет

Роспотребнадзор переходит на круглосуточный режим работы из-за всплеска COVID-19 (подробности)

Денис Проценко: прививка после перенесенного Covid-19 нужна уже через 7-9 месяцев

Главврач “Коммунарки” озвучил новые данные по лечению и защите от коронавируса (подробности)