Американцы сбежали с крупнейшей базы в Афганистане, не предупредив никого

Афганские солдаты явно не досчитались многого из наследства американцев. Ведь первыми после них в Баграме побывали мародеры. Фото: REUTERS

После 20 лет военной операции в Афганистане оттуда уходят американские войска. Сегодня стало известно, что они оставили знаменитую военную базу Баграм. Причем бросили ее буквально на разграбление.

Уже само по себе это событие. Ведь Баграм, расположенный в 40 километрах от Кабула, это крупнейший и важнейший военный объект в Афганистане. Базу использовали в свое время и советские войска, и солдаты НАТО все последние 20 лет. Здесь находились центры логистики и снабжения, тут лечили раненых и принимали президентов, отсюда солдаты отправлялись на боевые задания и сюда привозили живую добычу, тут же пленных допрашивали.

Склады тут же разграбили мародеры Фото: REUTERS

И вот этот важнейший объект опустел буквально за одну ночь. Американцы ушли, не предупредив нового начальника базы из числа местных военных.

- Мы слышали слухи, что американцы уходят, но только сегодня в 7 утра поняли, что они действительно оставили Баграм, - рассказал журналистам новый командир базы генерал Мир Асабуллах Кохистани. – Теперь все под нашем контролем, в том числе дозорные башни, воздушное пространство и госпиталь.

Правда, афганские солдаты явно не досчитались многого из наследства американцев. Ведь первыми после них в Баграме побывали мародеры. Сигналом для них стали колонны грузовиков, выехавших из ворот базы, и погасший на ней свет. И еще до того, как местная армия сориентировалась, охотники за всевозможными ценностями уже обследовали чуть ли не каждый угол Баграма. Что именно стало их добычей, установить теперь вряд ли возможно.

Базу использовали в свое время и советские войска, и солдаты НАТО все последние 20 лет Фото: REUTERS

- Конечно, все украденное окажется на черном рынка. Потому что даже при американцах с баз тащили все, что плохо лежит. Причем тащили американские тыловики. Привозили целые контейнеры барахла по вечерам и сбывали за кэш, - говорит журналист ВГТРК Андрей Медведев, не раз бывавший в командировках в горячих точках. – Центр торговли пайками, одеждой, оборудованием находится в Кабуле на рынке, который местные прозвали Бозор Буш. Да, в честь бывшего президента США. Там можно было купить новые ботинки за 30 долларов, тактические штаны за 15. В одной лавке меня как-то спросили не нужен ли мне пистолет. Думаю, сейчас предложили бы радар или авиационные запчасти.