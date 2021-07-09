Внучку Сталина пытаются лишить квартиры стоимостью 150 млн рублей

После бегства матери в США в 1970-х годах Екатерина Жданова уехала на Камчатку и живет там до сих пор. Фото: Игорь ВАЙНШТЕЙН/ТАСС

У семей Сталина и Ждановых в жизни много переплетений. Секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов был главным сподвижником Сталина, входил в ближний круг. Его сын Юра рос с дочкой вождя Светой Аллилуевой, у них было одно детство. Позже Юрий женился на Светлане.

Кремлевская принцесса

Дочь Сталина унаследовала своевольный характер матери Надежды, покончившей жизнь самоубийством. Первый раз вышла замуж за Григория Морозова, одноклассника ее брата Василия Сталина. Родила от него сына Иосифа. Брак продлился пять лет. Ее вторым мужем стал Юрий Жданов, усыновивший Иосифа. В этом браке у Светланы Аллилуевой и Юрия Жданова в 1950 году родилась Екатерина Жданова.

«Наш брак со Светланой состоялся в апреле 1949 года, - писал Юрий Жданов в мемуарах. - В те времена наша семья и Светлана обитали в условиях кремлевского затворничества. Меня захватила мысль вырвать ее из изоляции. Я засадил Светлану за выписывание библиографических карточек из Маркса, Ленина для своей работы. Но она стремилась к собственной литературной работе. Это я проглядел, что и послужило причиной утраты контакта, а потом и развода. Осенью 1952 года мы разъехались, но сохранили товарищеские отношения. Помню, Светлана передала мне реакцию отца: «Ну и дура! В кои-то веки попался порядочный человек, и не смогла его удержать». После кончины Сталина наступила моя депортация в Ростов».

- После развода с дочкой Сталина Юрий Жданов в Ростове женился на учительнице Таисии Сергеевне, ей сейчас 93 года, - говорит знакомая семьи, документалист Лана Паршина. - Юрий стал профессором, ректором Ростовского университета. Во втором браке у него родился сын Андрей, с которым я дружу. Таким образом, Катя Жданова (внучка Сталина) и Андрей - родные брат и сестра по отцу.

Родственные связи рухнули после скандального отъезда в Америку Светланы Аллилуевой.

- Ее сын Иосиф Аллилуев был сильно обижен на мать и отказывался с ней общаться, - говорит Лана Паршина. - Дочь Екатерина Жданова тоже не простила родительницу. Для нее отъезд матери был шоком, она не хотела так же, как брат Иосиф, быть под надзором КГБ. Иосифу приходилось постоянно отмечаться (проверяли его благонадежность). Екатерина Жданова еще в 70-е годы просто взяла и сбежала из Москвы на Камчатку изучать вулканы. Она вулканолог, диссертацию защитила. Живет с тех пор в поселке Ключи более чем скромно и одиноко. Ни с кем из родных, включая брата Андрея Жданова, не общается. Ее дочь Анна переехала в Петропавловск-Камчатский. Она старший прапорщик в армии.

Семья Ждановых оказалась разобщенной, однако сегодня возникла ситуация, из-за которой родным придется решать общие проблемы.

Юрий Жданов и дочь Сталина Светлана Аллилуева поженились в 1949 году. Год спустя у них родилась дочь Катя. А в 1952 году супруги разошлись. Фото: Канал ТВ Центр

Коммунальщики объявили войну

Дом № 3 в Романовом переулке Москвы повидал многие семьи кремлевских небожителей. Здесь жили Косыгины и другие семьи членов Политбюро. В этом доме когда-то занимал жилплощадь старший сын Сталина Яков Джугашвили. Здесь же по сей день находится квартира Ждановых, вокруг которой начали твориться странные вещи.

- Это шестикомнатная квартира, с потолками в четыре с половиной метра, стоимостью не менее 150 миллионов рублей. Ее Жданову-старшему при Сталине дало государство, - говорит Лана Паршина. - В этой квартире жили Светлана Аллилуева, ее муж Юрий Жданов, Иосиф (сын Светланы), потом Катя Жданова. После смерти Юрия его сын Андрей квартиру приватизировал: две доли отошли ему, а одна доля - Екатерине Ждановой. Причем Катя даже письмо с Камчатки отправила, что отказывается от своей доли, она ей не нужна. Но письмо долго шло, и жилплощадь осталась за ней. Теперь ее потомки понимают, что это дорогой кусок. Пусть и одна треть в квартире, но это все равно миллионов 50, если всю квартиру продавать. То есть 71-летняя Екатерина Жданова, по сути, миллионерша, а живет в жутких условиях в камчатском поселке в старом доме затворницей. Но ее родня понимает, что просто так отказываться от доли глупо.

На днях в элитную квартиру нагрянули коммунальщики из управляющей компании отключать воду за неуплату.

- Об этом мне рассказал Андрей Жданов, попросивший помочь, - рассказывает Лана Паршина. - В это время дома была Анджела, жена Андрея, она коммунальщиков не пустила. Оказалось, они отключают воду за неуплату Екатерины. Она там не проживает с 70-х годов, но по закону должна оплачивать коммунальные услуги за свою долю (платить за воду, электричество, вывоз мусора, охрану). Плата как-то разделена между владельцами. В итоге долг накопился в несколько сотен тысяч рублей. Найти Екатерину московские коммунальщики не могут - она на Камчатке. Но вопрос с отключением воды встал остро.

Вообще-то и сам Андрей, как и Екатерина, сейчас в московской квартире не живет. Он ухаживает за 93-летней мамой в Ростове, где у них тоже есть квартира (трешка за 6 миллионов рублей), которую дали его отцу-ученому. Сын Андрей тоже жил в Ростове, служил там таможенником. О московской элитной квартире он, конечно же, не забывает. И он, и Катя живут скромно, но их московская квартира - это целое состояние. Еще и поэтому дочь Екатерины Анна сейчас полетела к матери в Ключи, чтобы получить от нее генеральную доверенность на ведение всех дел.

Андрей с отцом пытались вытащить Катю с Камчатки много раз. Но она даже на похороны папы, Юрия Жданова, не приехала. А теперь такая бытовая коллизия. Если долги будут расти и дальше, Екатерина вообще рискует остаться без доли, ее попросту могут отобрать за систематическую неуплату.

- Почему Жданов сам не может заплатить долг по «коммуналке» за сестру?

- У него сейчас материальные сложности, он живет на пенсию в 40 тысяч рублей. Да и из принципа не хочет за Катю платить. Надеется, что, может быть, война с коммунальщиками заставит ее приехать в Москву и встретиться с родными.

Андрей Жданов надеется, что сестра приедет в Москву и они решат проблему с элитной квартирой. Фото: Личный архив

А В ЭТО ВРЕМЯ

Элитные квадратные метры может отжать кавказская мафия?

Со слов знакомой, плюс к бытовым проблемам в семье Андрея Жданова добавились и личные.

- Андрей разругался со своей нынешней женой - кабардинкой Анджелой, которая вдруг решила, что в этой шестикомнатной квартире будет жить она с братьями, - рассказала знакомая семьи. - Она недавно поменяла замки. Дескать, Андрей давно сидит в Ростове, вот и пусть там остается.

Жданов, когда в Москву приезжает, живет у друзей - жена не пускает. Детей у них в браке нет. Кстати, еще и поэтому дочь Екатерины Ждановой Анна поехала брать доверенность у матери. Ведь не ровен час, а охотники за элитной недвижимостью могут ее отжать. Андрей Жданов - человек интеллигентный, он не станет идти на рожон, боится братьев жены. Если бы не доля Кати в квартире, может, он бы уже потерял золотые метры. Но, поскольку там есть Катина доля, это осложняет возможные мошеннические планы. Друзья Ждановых помогают контролировать ситуацию с элитной квартирой, предполагая, что за ней может охотиться кавказская мафия.

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