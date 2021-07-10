Премьер-министром Израиля стал бывший спецназовец

Нафтали Беннет.

В Израиле закончилась 12-летняя эпоха правления премьера Биньямина Нетаньяху, и в ближайшие два года у руля страны будет стоять лидер партии «Ямина», бывший спецназовец, бизнесмен и миллионер Нафтали Беннет.

Он родился в Израиле, но де-факто имеет право и на гражданство США, поскольку его родители репатриировались в Израиль из Америки. Религиозен, носит кипу, принадлежит к правому лагерю.

Его предшественник был и остается человеком обеспеченным: состояние Нетаньяху оценивается в несколько миллионов шекелей, но немалую его часть составили активы, перешедшие к Нетаньяху по наследству. А вот Беннет стал первым премьером-миллионером, сделавшим свой капитал с нуля.

Согласно самым скромным оценкам, состояние 49-летнего израильского премьер-министра составляет более 9 миллионов долларов, основную часть из которых он заработал в 2005 году, после продажи созданной им в 1999 году высокотехнологичной компании Cyota.

Начинал на чердаке

Став премьером, он не переехал в официальную резиденцию, а продолжает жить в собственном доме. Фото: XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Беннет действительно начинал с нуля. Отслужив в начале 90-х в израильской армии в подразделении спецназа, Нафтали поступил в Еврейский университет

Иерусалима, где изучал право и управление бизнесом, и одновременно начал работать в IT-компании, основанной его старшим братом Ашером. В 1999 году, учась на четвертом курсе, Нафтали вместе с партнерами создал компанию Cyota, специализировавшуюся на проблемах кибербезопасности.

- В 1999 году мы решили основать стартап, но понятия не имели, что из этого выйдет. Это был год, когда пузырь доткомов раздулся до невозможности, но каждая разумная идея с хорошими головами получала финансирование, - вспоминал он.

Родитель одного из его партнеров разрешил молодым ребятам работать на чердаке, куда провели интернет и телефонную линию. После трех недель непрерывных разговоров и обсуждений ставка была сделана на виртуальную кредитную карту, позволявшую совершать без риска разовые интернет-покупки. Потом появились другие идеи, и Cyota разработала алгоритмы для проверки личности пользователей, став первой в мире компанией, предложившей аутентификацию на основе рисков.

В 2005 году компанию приобрела одна из американских фирм, выложив за нее 145 млн долларов! Доля Беннета составляла несколько десятков миллионов долларов, но он заявил, что оставит большую ее часть в компании, поставив на первое место интересы сотрудников, а не инвесторов. И рекомендовал всем поступать именно так, дабы мотивировать персонал. СМИ немедленно атаковали его вопросами, повторяя один и тот же - как он намерен распорядиться своими первыми миллионами. Беннет отвечал всем одинаково: «Деньги не изменят мой образ жизни. Что я буду с ними делать? Куплю больше книг».

Бизнес и политика идут рядом

И не стал почивать на лаврах, продолжая поиски новой ниши в сфере хайтека для применения своих талантов. Возглавив фирму Soluto, также разрабатывавшую программное обеспечение для нужд кибербезопасности, он сделал все для того, чтобы ее тоже купили. Сделка принесла 120 миллионов долларов, из которых он получил немалую часть.

Кстати, Беннет мог получить гораздо больше: после работы в Cyota ему предложили стать гендиректором разработчика навигаторов Waze. Он отказался, а Waze в 2013 году купил Google за 1 миллиард долларов. Нафтали настаивает, что нисколько не сожалеет об этом, поскольку именно в тот период впервые оказался в мире большой политики. В послужном списке Беннета - посты министров образования, экономики, по делам религий, обороны и связям с диаспорой.

В самом ближайшем будущем состояние нового израильского премьера резко возрастет. Причиной тому станут сравнительно небольшие инвестиции, сделанные Беннетом 13 лет назад в один из израильских стартапов, который в ближайшее время проведет слияние с другой компанией, после чего немедленно выйдет на биржу. Объем привлеченных средств должен составить 3 млрд долларов, из которых Беннет получит немалую часть.

Неудобный сосед

Жена Беннета Гилат - известный кондитер. Интересно, как в таких обстоятельствах всем членам семьи удается оставаться стройными? Фото: Instagram.com

Верный муж (Гилат, жена Беннета, известный в Израиле кондитер) и отец четверых детей, новый израильский премьер живет в Раанане - городе в центре страны. В период предвыборной кампании он заявлял, что, став главой правительства, не переедет из своего дома в официальную резиденцию в Иерусалиме, из-за того что все его дети предпочитают учиться в местной школе, из которой не намерены уходить.

Но, возможно, покинуть Раанану ему придется по решению суда, в который обратились соседи Беннетов. Дело в том, что теперь в их квартале чуть ли не ежедневно проводятся акции протеста противников правительства, возглавляемого Нафтали Беннетом, плюс из-за усиленных мер безопасности страдают живущие рядом с премьером люди. Вот и подали они коллективный иск в Верховный суд страны с требованием, чтобы и глава кабинета, и его охрана, а также акции протеста «переехали» в Иерусалим.

КСТАТИ

Нафтали Беннета считают яростным сторонником крепких отношений Израиля и России. «У Израиля - тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией, - заявил он. - В нашей стране живут много выходцев из России. У меня самого предки из Российской империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин много делают для того, чтобы наши цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Я считаю, что Россия - надежный сторонник Израиля».