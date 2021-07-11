Дочь актрисы Цывиной готова эксгумировать тело матери, чтобы узнать причину ее смерти

Мертвую Ирину Цывину 18 апреля 2019 года обнаружил в квартире ее сын Евгений. Фото: Наталья ШИХАНОВА/GLOBAL LOOK PRESS

Дело о смерти актрисы Ирины Цывиной (последней жены народного артиста СССР Евгения Евстигнеева) взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после обращения в СМИ дочери женщины Зиновии Пусеп. Девушка переживает, что за два года после смерти матери в истории осталось много вопросов. Неизвестно, от чего на самом деле умерла актриса. В ближайшее время Зиновия планирует приехать в Москву, чтобы встретиться с очевидцами последних дней жизни мамы и со следователями. Цель одна: понять, что все-таки произошло 18 апреля 2019 года.

Сломанное ребро

- Недавно в одной из телевизионных программ («На самом деле», Первый канал. - Авт.) прозвучала сенсационная для меня информация. Якобы в документах посмертной экспертизы тела мамы значится даже сломанное ребро! Почему об этом становится известно только сейчас и по федеральному каналу, а не от следователей? Кто сломал ей ребро, есть ли подозреваемые, проведено ли расследование? - рассказала Зиновия «КП». - К сожалению, я обладаю минимальной информацией, так как живу в Черногории со своим отцом Георгием (Джорджем) Пусепом, а учусь в Голландии.

- Как вы узнали, что мамы больше нет?

- В ночь на 18 апреля 2019 года, примерно в первом часу, мне позвонил брат Женя (Евгений Благонравов, сын Ирины Цывиной и Джорджа Пусепа, усыновленный последним мужем Ирины Александром Благонравовым. - Авт.). Рыдая, он сообщил, что вернулся домой и нашел маму в луже крови на кухне. Однако позже на телешоу у брата почему-то родились еще несколько версий смерти мамы. То будто он нашел тело в ванной. То - лежала в спальне. Разве можно такое перепутать?

Зиновия Пусеп считает, что ее брат Женя что-то недоговаривает о смерти матери. Дочь требует разобраться в обстоятельствах ее гибели. Фото: Личный архив

Уже на следующий день после маминой смерти брат участвовал в шоу на телевидении. Смеялся, шутил, будто ни в чем не бывало. Рассказал: мол, пришли пять (!) следователей и заключили, что это убийство. А потом, со слов Жени, «пришел нормальный следак (Женя так и сказал, «следак») и понял, что никакого криминала нет». Дальше на телеэфирах Женя резко пресекал все острые вопросы об истинных причинах смерти мамы. Кто и что недоговаривает?

Уголовное дело закрыли

- Уголовное дело не возбуждалось либо было закрыто. На каком основании? - продолжает Зиновия. - Соседи по дому рассказали журналистам, что поздно вечером 17-го из маминой квартиры доносились женские крики, грохот и шум падавшей мебели. Опрошены ли соседи, что они сообщили? Опять же, откуда возникла информация о мамином сломанном ребре и гематомах на теле?!

Я обратилась с запросом к следствию больше года назад. Получила ответ через три месяца, только вчитайтесь: «процессуальная проверка по факту смерти… Пусеп З. (!) ... не проводилась». Пусеп З. - это я! И я в своем запросе просила предоставить мне информацию об обстоятельствах смерти моей мамы Ирины Цывиной! Мой адвокат написал жалобу на данный ответ, было это уже более семи месяцев назад. По сей день тишина.

- Вы подозреваете насильственные обстоятельства смерти Ирины?

- Я просто хочу знать правду. Есть факты, на которые невозможно закрыть глаза. Летом 2018-го (месяцев примерно за десять до своей гибели) мама приезжала к нам в Черногорию. Выглядела грустной, часто плакала. Наконец призналась, что большие проблемы с Женей. С маминых слов, отбирал у нее деньги, водил домой сомнительные компании, не желал ни учиться, ни работать… Единственным выходом стало отправить его в армию. Мама это сделала, немного выдохнула в его отсутствие. «Но Женя вернется, а с ним вернутся и его друзья со странностями, и воровство денег», - рыдала мама.

Актриса вышла замуж за Евгения Евстигнеева в 1986 году. В 1992 году режиссер скончался. Фото: Личный архив

Странное поведение

- Много лет назад папа организовал нам с братом совместный Новый год в Австрии. Мне было 16, Женя тремя годами старше. Я смотрела на него восторженными глазами: мой старший брат рядом! Мы ведь не росли вместе после развода родителей, я осталась с папой, Женя - с мамой. После нескольких дней милого общения Женя… в баре злоупотребляет алкоголем. Это было страшное зрелище - человек полностью теряет над собой контроль. Начал орать на незнакомых людей за соседним столиком, провоцировал драку. В другой раз, перебрав, накинулся на меня, разорвал на мне шубу. Прилетев уже на мамины похороны в Москву, я увидела Женю… разным. Он то орал, то вставал на колени и умолял простить. Либо он, увязая в зависимостях, уже не в состоянии контролировать поведение, либо у него был план напугать так, чтобы маленькая дурочка Зина уехала и никогда не возвращалась в Москву, отказалась бы от маминого наследства, и все бы досталось ему.

- Вы говорили, что готовы инициировать эксгумацию тела мамы, это так?

- Если необходимо для выяснения правды, то да. Пока же я собираю всю имеющуюся информацию об уголовном деле. Я очень благодарна главе Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину, взявшему дело под особый контроль.

КСТАТИ

Кому досталось имущество артистки

Завещания Ирина Цывина не оставила. Ее наследство - три квартиры в Москве (из них две в центре) и загородный дом. Разделено по закону, между сыном и дочерью, по одной второй каждому наследнику. Однако сейчас всеми четырьмя объектами пользуется исключительно Евгений. Зиновии на память от мамы не досталось ничего.

- Я неоднократно выходила с предложениями о разделе имущества на Жениного адвоката Юлию Вербицкую-Линник. Она каждый раз отвечает: «Евгений должен подумать»… И так два года. Сам Женя на связь со мной не выходит. Мои юристы готовят заявление в суд о разделе имущества, - говорит Зиновия.

СПРАВКА «КП»

Ирина ЦЫВИНА родилась 1 июля 1963 года в Минске. Училась в Школе-студии МХАТ. В 1986 году стала женой народного артиста Евгения Евстигнеева. Супруг был старше ее на 37 лет. В 1992 году Евстигнеев умер.

В 1993 году в третий раз вышла замуж за американца родом из Прибалтики Джорджа Пусепа - выпускника Щукинского училища. Переехала к нему в США. Родила двоих детей: сына Евгения (1994 г. р.) и дочь Зиновию (1997 г. р.). В 2002 году вернулась в Москву. Пусеп увез дочь Зину за границу. Отсудить девочку Цывина не смогла - добилась только права на регулярные свидания с Зиной.

Четвертым мужем актрисы стал бизнесмен, ее сосед по даче Александр Благонравов. Он усыновил сына Цывиной, дав ему свою фамилию. Через 11 лет брак рухнул. В 2017 году Благонравов умер.