Череда несчастий МакSим: Роман с сыном криминального авторитета, смерть ребенка и алкоголизм

Такой МакSим была в ноябре 2019 года, в свой «алкогольный период». Фото: Артем КИЛЬКИН

37-летняя исполнительница МакSим (Марина Максимова) 19 июня попала в реанимацию с диагнозом «пневмония» (40 процентов поражения легких). Врачи ввели ее в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ, чтобы облегчить состояние, наполняя легкие кислородом. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

МакSим уже не раз оказывалась между жизнью и смертью. Судьба словно испытывала ее, нанося один удар за другим.

«Шестой палец»

Действительно, мало кому из знаменитостей досталось за непродолжительный период столько всевозможных невезений, как МакSим. Началось с самого рождения - будущая певица появилась на свет с... шестым пальцем.

«Врачи сказали маме: «На пианино она не сыграет». Я помню вспышки из детства, на которых у меня шестой палец. В пять лет я решила, что буду учиться на факультете фортепиано в музыкальной школе», - вспоминала Марина.

Шестой палец удалили хирурги, оставив на память шрам. А Марина научилась играть на пианино, стала сочинять песни, сначала выступая в ночных клубах родной Казани. Песни о первой любви посвящала женатому возлюбленному Андрею Шульцу, который был старше ее на 11 лет.

- Он был в процессе развода. Мама хотела, чтобы я поскорее вышла замуж. Стала покорной женой. Так воспитывают девочек в Татарстане, - признавалась она журналистам.

Однако перспектива стать просто примерной женой показалась будущей поп-диве скучной. Она отказалась выйти замуж за своего вдохновителя и поехала покорять Москву. В 2007 году исполнительницу хита «Знаешь ли ты» назвали одной из успешных современных певиц. Тогда казалось, ее ждут сплошные удачи. Она как раз вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова и сняла клип, в котором предстала беременной. 8 марта 2009 года у пары родилась дочь Александра, после чего артистка была вынуждена сделать перерыв в гастрольной деятельности. А муж между тем не спешил обеспечивать семью.

В 2008 году Марина вышла замуж за звукооператора Алексея Луговцова. Фото: Канал "Россия 1"

Муж возомнил себя потомком Николая II

В этом супружеском союзе счастья не получилось. Проблемы начались с малого.

- Алексей говорил, что мне не нужно ходить на те или иные передачи, что я не должна давать какие-то концерты. И вообще лучше, если бы я сидела дома и варила кашу. При этом у него-то работы не было. Он ее и не искал, - рассказывала певица в телеинтервью. - Я-то ладно, но ребенок в чем виноват?

Старшей дочери певицы Саше двенадцать лет, младшей Маше - шесть. Фото: Instagram.com

Дальше - хуже: супруг что-то употреблял и вел себя не всегда адекватно. «Он заклеивал камеры на телефонах, запрещал трогать электронные предметы. Сказал, что вокруг масоны, в том числе я. А он - потомок Николая II. И нас соединили вместе, потому что наша дочь - будущая царица. За всеми нами следят… Становилось не до смеха», - вспоминала певица. Пыталась найти спасение в храме. Борясь за семью, даже уговорила мужа обвенчаться. С ее слов, супруг себя плохо контролировал: впадая в ярость, мог устроить погром дома, в неадекватном состоянии увозил годовалую дочь на мотоцикле, угрожал суицидом. Певица положила этому конец, разведясь с ним в 2011 году. Позже признавалась: бывший пришел в себя, но совсем не хочет общаться с дочкой.

Любитель поп-див

С солистом рок-группы Animal Джаz Александром Красовицким она встречалась два года.

Следующим гражданским мужем певицы был фронтмен рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий. После двух лет отношений в 2014 году МакSим бросила его ради новой любви. Красовицкий признавался, что тяжело пережил разрыв: «Поначалу думал: «Кому верить, если тебя предает человек, на которого ты поставил все?» Там был мощный мужик, в которого она влюбилась, олигарх. Она хотела, чтобы ее мужчины был сильнее ее, во многих смыслах, в том числе и богаче».

От бизнесмена Антона Петрова артистка родила младшую дочь. Фото: Instagram.com

МакSим угораздило броситься в «полымя» чувств к Антону Петрову, сыну бывшего криминального авторитета. Геннадий Петров был героем документальной работы Андрея Константинова «Бандитский Петербург». В конце 80-х считался лидером Малышевской преступной группировки. В 1993 году был арестован вместе с дюжиной членов ОПГ по обвинению в вымогательстве и бандитизме. Адвокат в суде доказал, что Петров лично не участвовал в противоправных действиях, а наблюдал со стороны. Отделавшись испугом, Петров переехал в Испанию. Как сообщалось в открытых источниках, в 2001 году Петров приобрел яхту «Саша», стоимость которой составляла 3,5 миллиона евро. При этом в декларации цена яхты указывалась 700 000 евро. Испанская полиция насобирала случаи о неуплатах налогов и неких финансовых делах русского «мафиози», как нарекли Петрова в прессе. В начале 2000-х годов он был задержан, но спустя время отпущен под подписку о невыезде.

Выйдя на свободу, вернулся в Россию.

Его сын Антон Петров считается законопослушным предпринимателем, у него строительный бизнес, сети фитнес-клубов и ювелирных салонов. В тусовке он слыл любителем поп-див. Встречался с Викторией Дайнеко. Она ради него сделала татуировку с его инициалами на запястье, оставшуюся на память, после того как выгодный жених сбежал. С МакSим познакомился на корпоративе. Задарил роскошными подарками, выкупал все билеты на сеанс в кинотеатре для них двоих, нанял с полдюжины телохранителей. Казалось, МакSим вдруг оказалась в сказке, к тому же она ждала дочку от богача. Однако он ее, беременную, оставил ради другой - его женой стала гимнастка Елизавета Брыксина, дочь депутата.

Депрессия

Певица рожала без любимого, он не встретил ее из роддома. И хотя Петров купил ей квартиру и продолжает поддерживать финансово, этот удар подкосил звезду. Тогда она, с ее слов, начала глушить боль алкоголем. Марина переживала нервное истощение, депрессию. Пыталась постройнеть после родов и перестала есть, чуть не подхватив анорексию. Ее вес достиг критических 39 килограммов.

Рядом оказался давний друг, которого она никогда не рассматривала как кавалера. «Он и раньше предлагал мне замуж, я же смеялась ему в лицо», - вспоминала исполнительница. Однако оттаяла и скоро поняла, что снова в положении. Но беременность завершилась новой психологической травмой.

«Младшей дочке Маше было два года, когда я забеременела в третий раз. Я тогда очень сильно похудела. Моя беременность стала радостным событием. Но из-за всех стрессов организм дал сбой. Я все время лежала на сохранении. И выносить ребенка мне так и не удалось. На достаточно большом сроке… В тот момент это меня убило», - призналась МакSим. Потрясение вновь привело к алкоголю.

- Я сотрудничал с МакSим, не видел, чтобы она на сцене пила или пьяной вышла выступать, возможно, это происходило после концертов, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - Года четыре назад был у меня случай, когда я устраивал ей концерт в Рязани. Билеты были все проданы. Уже приехал ее коллектив, музыканты на сцене. Планировали, что артистка должна выехать, скоро будет. И вдруг звонит ее администратор и говорит, что певица в реанимации, приехать не сможет. Это был форс-мажор, обычно предупреждают хотя бы за сутки, что концерт не состоится. Я потом спрашивал, мол, что случилось? Но мне неопределенно ответили, что стало плохо. Думаю, это было связано с алкоголем.

Авария

В 2019 году Марина попала в серьезное ДТП, в котором едва не погибла. Фото: Instagram.com

Весной 2019 года администратор певицы сообщила, что Марина попала в ДТП за границей. С ее слов, в то утро торопилась в аэропорт на рейс в Москву, дорога была мокрая после дождя, на скорости у автомобиля лопнуло колесо, машину закрутило, находившаяся на заднем сиденье артистка несколько раз ударилась головой. Кратковременная потеря памяти, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы. Из-за плохих сосудов начались сильнейшие головные боли.

«Я попала в достаточно серьезную аварию, пролежала в больнице два месяца - сначала за границей, потом в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать», - рассказала недавно MaкSим. Из-за малой подвижности она поправилась на 15 килограммов. Были осложнения с сосудами головного мозга. Головные боли так мучили, что обезболивающих было недостаточно, только алкоголь помогал забыться.

МакSим признавалась, что из-за «зеленого змия» была на краю пропасти и могла погибнуть. «Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе со сцены, но последствия аварии давали о себе знать - я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня», - рассказала она в телеинтервью.

МакSим призналась, что напивалась дома, на глазах дочек «опускалась на дно», за что потом было стыдно. Старшая семилетняя дочь все понимала и, со слов певицы, переживала за маму.

А ЧТО ПОТОМ?

На год заперли в реабилитационном центре

Слухи о злоупотреблении МакSим алкоголем ходили несколько лет, и певица после реабилитации не стала скрывать правду: «Меня увезли далеко-далеко почти на год. Посадили под замок, я занималась с психологами по четыре часа в день плюс по три часа занятий спортом. У меня не было ничьих телефонов, кроме родителей, детей и батюшки. По выходным я могла ездить на исповедь. Первое время хотела сбежать, устраивала бунт. Но в итоге это затворничество меня спасло».

Недавно певица сообщила, что она снова в норме и возвращается к творчеству. В июне осуществила мечту - открыла свою школу искусств. Но уже через несколько дней почувствовала себя плохо. У МакSим поднялась температура, но тем не менее она выступила на концерте в Казани. И оказалась в больнице.