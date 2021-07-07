Дочь Маши Распутиной ушла из дома из-за конфликта с отцом

Маша-младшая. Фото: Instagram.com

В 90-е годы певица Маша Распутина блистала на сцене не только вокалом и хитами, но и смелыми нарядами, подчеркивающими ее модельные формы. Младшая дочь артистки (тоже, кстати, Маша) от ее нынешнего мужа бизнесмена Виктора Захарова выросла очень похожей на свою знаменитую маму. Длиной ног уж точно пошла в эстрадную диву.

Но все же профессию выбрала другую, ее интересует журналистская сфера.

20-летняя девушка учится в МГИМО на факультете «связи с общественностью».

- Дочь выбрала журналистику, - рассказывал «КП» муж Распутиной бизнесмен Виктор Захаров. - Девочка у нас бойкая, красивая. Есть в кого!

Певица живет в четырехэтажном особняке на Рублевке. На участке звезды есть гостевой дом, гараж, личный парк и теннисный корт. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Натянутые отношения

Недавно Маша-младшая оказалась в центре внимания СМИ: девушка хотела отправить анкету на шоу «Холостяк», где выбирали невесту для Тимати. Но потом передумала, решив, что учеба сейчас для нее на первом месте. Теперь же в звездном семействе назревает новый скандал. По словам Маши, в ее семье сложилась непростая ситуация. Из-за конфликта с отцом девушка теперь живет отдельно от семьи. Дочь певицы съехала из четырехэтажного родительского особняка и поселилась в элитной квартире в центре Москвы.

- Моя квартира находится в районе Хамовники, в ЖК «Андреевский дом» на 2-й Фрунзенской. Выбрала квартиру именно в Хамовниках, поскольку до моих любимых Патриарших прудов всего 15 минут на машине, - рассказала «КП» Маша. - Квартиру купили родители, это их собственность. Я давно хотела жить одна и в центре. И потом, немалую роль сыграли тяжелые и слишком натянутые отношения с отцом. Можно сказать, что сейчас мы вообще не контактируем. Очень редко с ним общаюсь, мама мне ближе будет. Отец порой себя вел неадекватно, он очень сложный и непонятный для меня человек. К сожалению, общение у меня с ним не складывается и, боюсь, уже никогда не сложится.

- А чем твой отец занимается?

- Он работает в Газпроме. Плюс у него есть строительный бизнес.

Маша Распутина и бизнесмен Виктор Захаров поженились в 1999 году. Фото: Instagram.com

Странная родня

- Кстати, у меня не сложились отношения со всей родней отца, - продолжает дочь Маши Распутиной. - С его 32-летней дочерью Нелли от предыдущего брака мы раньше дружили, но потом я выросла, и она начала меня ревновать к своим бойфрендам. Вместо того чтобы решить этот вопрос со мной, звонила с истериками отцу, жаловалась на меня...

Сейчас мы с сестрой почти не общаемся. А недавно мы узнали, что у отца есть еще и 42-летний сын Роман от первого брака, от его бывшей жены Лены из Ухты. Раньше Роман работал директором на спиртовом заводе, получал большие деньги, но потом рассорился с руководством и его уволили. Сейчас он нигде не работает. Он, мягко говоря, странный. В 40 лет зачем-то сделал операцию для увеличения роста, вытягивал себе ноги. Отец его скрывал, так как парень этот - позор семьи, сидел в тюрьме, по слухам, были в его жизни и запрещенные вещества... Когда я познакомилась со своим сводным братом, поняла, что он неадекватный человек, я его даже побаиваюсь. Самое страшное, что он предлагал мне интим. Когда моя мама узнала, была в ужасе: «Не общайся больше с этим наркоманом!» Я его опасаюсь и держусь подальше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Миллионер из Монако

- Со старшей сестрой Лидой общаешься? (Дочь Маши Распутиной от первого брака с ныне покойным продюсером Владимиром Ермаковым, по словам певицы, больна психическим заболеванием, постоянно находится под наблюдением врачей. - Ред.)

- Нет, не общаюсь. Я видела Лиду всего несколько раз. Я ее сторонюсь, она странная.