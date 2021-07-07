Скарлетт Йоханссон: Сама не ожидала, что стану звездой боевиков!

Скарлетт Йоханссон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В роли супер-агента Наташи Романофф Скарлетт Йоханссон впервые появилась больше 10 лет назад - в фильме «Железный человек». Потом было несколько серий «Мстителей», принесших многомиллиардные доходы. И вот ответвление комиксовой эпопеи вселенной Marvel, «Черная вдова», поставленное уже конкретно на Йоханссон, на глазах ставшей звездой боевиков.

- Удивительнее всего, что главными героинями этого кинокомикса являются две русские сестры. Добавили бы еще одну, и получилась бы практически чеховская история.

- В сущности, это фильм о неблагополучной семье. Эту идею очень продвигал президент «Марвел Студиос» Кевин Файги. Но для меня это было не самое очевидное направление развития сюжета. Я не понимала, как мы сможем ввернуть эту тему в наш фильм. Последнее, чего я ожидала от своей героини, Наташи, - что у нее будет какой-то реальный человеческий опыт отношений с семьей. Мы ведь совсем не знаем ее с этой стороны, знаем только, что она выбрала своей семьей отряд Мстителей. А получилось, что и ей ничто человеческое не чуждо, и она оказалась в центре вполне узнаваемой семейной драмы! Я не понимала, сработает эта идея или нет, пока мы не начали репетировать и снимать сцену ужина, в которой я была окружена неправдоподобно хорошими актерами (сестру Наташи, Елену Белову, играет молодая номинантка на «Оскар» за фильм «Маленькие женщины» Флоренс Пью, а в роли их матери Милены Востокофф выступает обладательница «Оскара» Рэйчел Вайс - звезда «Фаворитки» и «Молодости». - С. Т.). Они привнесли в процесс свою магию, и мы стали что-то ощущать по отношению друг к другу. Но изначально ничего этого не планировалось.

- У вас самой есть сестра, если не ошибаюсь?

- Да, она старше меня на 5 лет. Когда я росла, она была для меня идеалом, я во всем пыталась ей подражать (сейчас Ванессе Йоханссон, наоборот, впору подражать своей младшей сестре: она тоже актриса, только никому не известная - такой карьеры, как у Скарлетт, у нее явно не будет. - С. Т.). Кстати, у меня есть не только сестра, но еще и два старших брата и даже брат-близнец Хантер.

- Кто родился раньше?

- Я! На целых 3 минуты! Наверное, эти 3 минуты - самые важные в моей жизни…

- Можно ли сказать, что роль Наташи изменила вашу актерскую карьеру?

- Конечно! Я и подумать не могла, что моя карьера может пойти в сторону боевиков и триллеров! Но эти 10 лет были для меня очень плодотворными.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Скарлетт ЙОХАНССОН родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке. Отец, Карстен Йоханссон, датчанин по национальности, - архитектор. Мать, Мелани, - менеджер своей дочери. Начала сниматься в 10 лет, прославилась в 14, снявшись в картине Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей». В 2003 году была номинирована сразу на два «Золотых глобуса». В том же году не была принята на факультет искусств Нью-Йоркского университета. Состояла в личных отношениях с актерами Бенисио дель Торо (на 17 лет ее старше) и Джошем Хартнеттом (на 6 лет старше). Была трижды замужем - за актером Райаном Рейнолдсом, журналистом Роменом Дориаком, сейчас - за комиком Колином Джостом. Входит в топ самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, заработав за 2018 год более 40 млн долларов.

5 лучших фильмов Скарлетт Йоханссон:

«Трудности перевода» (2003)

«Матч пойнт» (2005)

«Вики Кристина Барселона» (2008)

«Мстители» (2012)

«Брачная история» (2019)