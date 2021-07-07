«Лучший гид» чем удивит?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только-только завершился один конкурс Русского географического общества - фотосостязание «Самая красивая страна», как уже набирает обороты второй - не менее популярный. Итак, «Лучший гид России» шагает по стране и собирает самородков, способных влюбить туриста в город, музей… да хоть в себя красивого(-ую): лишь бы экскурсия запомнилась на всю жизнь!

Специальный выпуск совместной программы РГО и Радио «КП» «Клуб знаменитых путешественников» был посвящен особенностям «Лучшего гида...» этого года и даже немного приоткрыл завесу тайны - а как же победить. А рассказал об этом член жюри, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, президент Федерации ассоциаций российских гидов Александр Осипов.

Главное - горящие глаза

- Чего ожидаете от конкурса в этот юбилейный раз?

- Того же, чего и всегда. Ожидаем получить ролики от людей, которые любят свою страну, свой город, свою местность, свою республику, свой край. Людей неравнодушных, у которых горячее сердце, видящие и любящие глаза. Это ведь даже не состязание профессиональных гидов - для этого есть отдельные конкурсы. Здесь мы ждем энтузиазма, красивых открытий, нового видения - того, чего можно ожидать только от талантливых и незаурядных людей, - и не важно, какая у них запись в трудовой книжке - мы отказались от отдельных категорий для профессионалов и для любителей.

- В этом году появилась необычная номинация, посвященная целому городу...

- Да, «Лучший гид: Нижний Новгород». В 2021-м город празднуют юбилей - 800 лет. С ним связано огромное количество событий, литературных произведений, воспоминаний - военных и мирных. Мы сочли логичным в этом году сделать акцент на этот географический и исторический объект. Думаю, что очень интересный эксперимент получится.

Краткость - сестра таланта

- Для участия все так же нужно снять видеоролик?

- Да, продолжительностью в две минуты - снимается любыми подручными средствами, но обязательно в формате MP4. Качество приветствуется, но главное - личность человека, который в кадре будет представлять открытия и эмоции.

Новшество этого года: один участник может представить теперь до трех разных роликов - хоть в одну номинацию, хоть в разные. Но оформлены они должны быть обязательно как отдельные заявки.

- Еще требования есть?

- Совсем немного. Видеоролик должен содержать занимательный и - что немаловажно - достоверный рассказ о культурном, музейном или природном объекте именно России.

И еще одна просьба: в начале ролика нужно представиться, назвать профессию, место жительства, достопримечательность, которой посвящен видеоролик, и место съемок.

- Ролик в две минуты - не маловато ли для полноценной экскурсии?

- Краткость - сестра таланта. Если человеку есть что сказать и показать - он сможет это сделать даже в таких строго ограниченных рамках. Кроме того, не забывайте, что победители получат возможность снять и гораздо более обширную видеоэкскурсию с участием великолепных профессионалов с канала «Моя Планета» - ее главный редактор Михаил Табашников, кстати, входит в жюри. У нас вообще замечательная команда организаторов во главе с Анастасией Чернобровиной, советником президента РГО по информационной политике. Да и президент Русского географического общества Сергей Кужугетович Шойгу очень близко принимает к сердцу этот конкурс - за что ему отдельное спасибо.

Самая красивая страна

- Ваши любимые места России?

- Боюсь, что буду банален, потому что никаких скрытых и тайных красот я не знаю. Я в полном восхищении от нашей древней деревянной архитектуры. Кижи - одно из самых замечательных мест (и именно там работает одна из победительниц «Лучшего гида России» - замечательная и незабываемая Марина Ноженко). Но, помимо Кижей, есть масса других мест. Мне кажется, что одна из самых приятных и познавательных, комфортабельных возможностей познакомиться с европейской частью России - это речные путешествия. Я много лет работал на круизных теплоходах, принимал интуристов. Мы ходили практически по одному маршруту между Москвой и Петербургом и все равно я никак не мог насытиться этой красотой. Настолько прекрасны сама Волга и водохранилища, озера великие Ладога, Онега... А на Дону места какие замечательные, на Волге, на Черноморском и Азовском побережье… У нас куда ни ткни - всюду интересно.

- Красивая у нас страна?

- Самая красивая!

Очаровательная и харизматичная Марина Ноженко, победительница «Лучшего гида России-2018», - еще одна причина посетить Кижи, где она работает экскурсоводом. Фото: Личный архив

НОМИНАЦИИ

Лучший гид: город

Лучший гид: музей

Лучший гид: экотуризм

Лучший гид: Н. Новгород

Лучший гид: до 18 лет

работы ждут на сайте лучшийгид.рф

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гость «Клуба знаменитых путешественников» получил ТЭФИ

Вот уже три года выходит совместная программа Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников». Более полутора сотен гостей побывали в эфире. И, видимо, существует какое-то братство и аура путешествий, потому что своими новыми успехами они стремятся поделиться прежде всего с нами. Вот и наш недавний гость - путешественник и документалист Алексей Никулин снова приятно удивил. На конкурсе ТЭФИ «Летопись Победы» его работа «Ржев. Прививка от войны» стала лучшей в номинации «Телевизионный документальный фильм». Поздравляем коллегу и призываем всех посмотреть эту очень сильную ленту. Не пожалеете!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Василий Песков. Фото: Василий ПЕСКОВ

Распахни «Окно в природу»

«Транснефть» и «Комсомолка» снова запустили конкурс имени Василия Пескова

С момента рождения пять лет назад первого конкурса «Транснефти» и «КП» в редакцию «Комсомолки» поступило свыше полутора тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и фотографий от журналистов российских СМИ и блогеров. И в каждой из этих работ чувствовалась любовь к родной земле, к природе родного края, неподдельный интерес к теме. И так приятно видеть, что дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России живет и процветает.

Итак, V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым!

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ, а также в блогах в период с марта 2020 года по 5 июля 2021 года и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ею прониклись читатели.

Главный приз - 100 тысяч рублей!

Работы принимаются до 5 августа в электронном виде по адресу media@phkp.ru