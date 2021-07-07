Минобороны России передало в регионы 25 тонн медицинского кислорода

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По указанию министра обороны России Сергея Шойгу Воздушно-космические Силы России оказывают помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения.

- С учетом осложнения эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с поступающими обращениями глав субъектов России Минобороны России уже передано более 25 тонн жидкого кислорода для нужд регионов, - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей Воздушно-космических сил России. Жидкий кислород используется там в бортовых системах авиационных комплексов для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.

По данным экспертов потери будут довольно быстро восстановлены: военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.