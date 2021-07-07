Тело мечты: 58-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников вместе с дочками

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур в свои 58 лет остается одной из самых привлекательных женщин Голливуда . Что она и доказала, снявшись в рекламе купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, и вот теперь решила стать «лицом» новой коллекции. Рекламная компания оказалась очень необычной, ведь вместе с Мур в ней снялись все ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.

. Рекламная компания оказалась очень необычной, ведь вместе с Мур в ней снялись все ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом. Фото: Инстаграм.

Идея привлечь к рекламе дочек принадлежит Деми.

- Для меня было важно включить моих дочерей в эту кампанию, - рассказала актриса. - Я надеюсь, что другие также будут использовать любую возможность, чтобы укрепить семейные узы и праздновать каждое мгновение с людьми, которых они любят.

Компанию маме составили 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула. Фото: Инстаграм.

Фотосессия прошла на заднем дворе дома фотографа, Касс Бёрд, в Ист-Хэмптоне. Видимо, из-за непринужденной, почти домашней обстановки она получилась такой расслабленной и милой. Девушки и их мама позируют у бассейна, под душем и на зеленой лужайке. При этом Деми ничуть не уступает своим наследницам: в свои годы она умудрилась сохранить тело мечты.

Фотосессия прошла на заднем дворе дома фотографа, Касс Бёрд, в Ист-Хэмптоне. Фото: Инстаграм.

Деми тщательно следит за фигурой, и неудивительно, что ее до сих пор приглашают участвовать в модных дефиле в качестве модели. Весной этого года она стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. Дефиле прошло в рамках Недели высокой моды в Париже. Звезда фильмов «Привидение» и «Стриптиз» прошла по подиуму в черном брючном костюме из атласа и в длинных серьгах. В этом же наряде она предстала на обложке апрельского номера итальянского «Vogue».

Девушки и их мама позируют у бассейна, под душем и на зеленой лужайке. Фото: Инстаграм.

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц, став обладательницей круглой и подтянутой попки. С возрастом Деми сделала блефаропластику, подтянув веки и убрав мешки под глазами. Ей регулярно кололи ботокс и филлеры. Ну а после 45 лет Мур решилась на круговую подтяжку кожи лица. И, наконец, ближе к 50 годам она сделала пластику коленей.

Деми ничуть не уступает своим наследницам: в свои годы она умудрилась сохранить тело мечты. Фото: Инстаграм.

Старшая дочь звезды Румер – тоже поклонница пластики. Девочка (как и ее сестры) с детства страдала от того, что ее постоянно сравнивали с красавицей-мамой, хотя внешностью Румер больше пошла в отца – «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса. Румер меняла форму носа и подбородка, добиваясь того, чтобы линии ее лица стали более женственными.