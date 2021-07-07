Часы убитого израильского премьер-министра продали за $94000

В 1995 году Рабин был убит студентом-евреем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На аукционе проданы механические часы Rolex, принадлежавшие шестому и одиннадцатому премьер-министру Израиля, лауреату Нобелевской премии мира Ицхаку Рабину.

Часы на продажу выставила его дети, а конечная цена лота составила $94 тысячи, сообщает timesofisrael.com.

Часы будущий израильский премьер приобрел, находясь в США в должности посла своей страны в 1972 году.

Сын политика, Юваль Рабин, сопроводил лот собственноручной запиской, удостоверяющей подлинность часов:

– Данным письмом я заверяю, что часы «Ролекс Сабмаринер – 1680» с серийным номером 3090779 - это часы, купленные моими родителями - Лией и Ицхаком Рабинами летом 1972 года в ювелирном магазине в Вашингтоне. Часы использовались Ицхаком Рабином в течение нескольких лет, а затем другими членами семьи до марта 2014 года.

Новым обладателем часов стал проживающий в США гражданин Израиля. По его мнению, с момента создания еврейского государства у него не было более влиятельного руководителя, чем Ицхак Рабин:

– Сегодня я покупаю любимые часы Рабина как символ того, что однажды мы дали шанс на мир и себе, и своим соседям.

В 1995 году Рабин был убит студентом-евреем. Убийца, Игаль Амир мотивировал преступление тем, что «защищал таким образом народ Израиля от Соглашений в Осло».

Израильско-палестинские Соглашения в Осло стали первым реальным шагом на пути мирного разрешения арабо-израильского конфликта. Именно за них Арафат и Рабин стали лауреатами Нобелевской премии мира.

Пользователи соцсетей предположили, что покупателем часов Рабина двигали не только патриотические мотивы, поскольку «Ролекс» – отличное вложение средств, и спустя некоторое время они значительно возрастут в цене. А расти им есть куда: стоимость уникальных часов на мировых аукционах достигает десятков миллионов долларов. Например, двусторонние часы модели Patek Philippe ушли с молотка в 2019 году за $31 миллион, а часы, изготовленные ювелирным домом Graff Diamonds, получившие название Hallucination, оценили в $55 миллионов.