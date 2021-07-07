«Сан-Франциско умирает»: по мнению жителей, город постепенно превращается в опасную помойку

Граждане одного из красивейших городов в Калифорнии больше не чувствуют себя в безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 40% опрошенных жителей Сан-Франциско заявили, что планируют в течение ближайших лет покинуть город из-за роста количества бездомных и беспорядка на его улицах.

Граждане одного из красивейших городов в Калифорнии больше не чувствуют себя в безопасности, сообщило издание CBS Local.

Всплеск преступности усугубился последствиями пандемии, на улицах полно бездомных, а качество жизни, по мнению большинства горожан, за последнее время очень серьезно снизилось – об этом заявили 70% респондентов.

«Я честно думаю, что за последние три года мы наблюдали резкое снижение качества жизни. Бездомность стала серьезной проблемой, люди не чувствуют себя в безопасности, гуляя со своей собакой, кажется, что количество взломов постоянно растет, город стал похож на опасную помойку», – выразила в разговоре с журналистами общее настроение горожан Линдси Стивен, которая недавно продала свою квартиру в Сан-Франциско.

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что хотели бы видеть на улицах города больше полицейских, а также социальных работников, которые помогали бы решать проблемы людям с психическими отклонениями и наркоманам, коих на улицах в последние годы стало очень много.

То, что в городе не все хорошо, признают и власти: так, мэр Сан-Франциско, представитель Демократической партии США Лондон Брид объявила об инвестициях в размере $1 миллиарда, которые должны в течение ближайших двух лет помочь навести порядок.

Сан-Франциско – четвертые по численности населения города Калифорнии и двенадцатый в США, в нем проживает 0,8 млн. человек.