Канны-2020: Из жизни марионеток

Самый гламурный фестиваль мира открылся мюзиклом Леоса Каракса «Аннет» с участием Адама Драйвера Марион Котийяр. Фото: кадр из фильма

Каракс - «проклятый поэт», «сумасшедший гений», разорявший и чуть ли не доводивший до самоубийства своих продюсеров. Снимает раз в 10 лет (предпоследний фильм, великолепная «Корпорация «Святые моторы», был выпущен как раз в 2012-м). Каждый его фильм ждут как манны небесной. Отправленный на открытие Каннского фестиваля фильм «Аннет», бесспорно, относился к самым ожидаемым фильмам года. Но, к сожалению, лучшим творением режиссера его не назовешь.

Фильм сделан в жанре мюзикла (музыка принадлежит «культовой» американской группе Sparks), а он, как ни крути, предполагает некую легкость. Не сказать, что Каракс когда-нибудь беззаботно парил в воздухе, но в тех же «Святых моторах» он очень лихо пролистывал историю кино, перебирал все существующие жанры — от мелодрамы до триллера, от фантастики до того же мюзикла, а эпизоды с участием Кайли Миноуг были вполне себе упоительными. То ли для музыкального фильма Караксу нужен партнер «более легкой» весовой категории (не Sparks, а Миноуг), то ли еще что, но мюзикл «Аннет» удручает своей тяжеловесностью. Его сценическую версию едва ли поставят когда-нибудь в Нью-Йорке и Лондоне. Фанаты фильма, которые, без сомнения, отыщутся, скажут - и хорошо. Пусть это будет мюзикл для избранных. Действительно пусть будет.

Фото: кадр из фильма

По размазанному очень тонким слоем на 140-минутное действие (а каждая минута в респираторе, как мы теперь знаем, увеличивает продолжительность любого фильма) сюжету знаменитый стэнд-ап комик (Адам Драйвер) и не менее знаменитая оперная певица (поющая, как всегда, не своим голосом Марион Котийяр) влюбляются, женятся и заводят ребенка. Спойлеристы, наверное, уже рассказали, что последнему приданы формы марионетки. Далее обнаруживается, что герой Драйвера является токсичным мачо, в чем его в режиме полиэкрана обвиняет сразу шестеро подвергнутых им абьюзу женщин. Ну и шутки у него не смешные, но это проблема сценаристов.

Каракс всегда брал своим визионерством - выстроенные им сложные кинематографические планы, проходы, проезды невозможно было ни с чем перепутать. Но с развитием техники все это окончательно стало мейнстримом, и в этом отношении он, к сожалению, тоже ничем не удивил. Напротив, эпизод на Суперкубке, где главные поп-звезды выступают со своим Halftime Show, удивил своей примитивной (почти как в российском фильме) компьютерной нарисованностью. Реальность опередила некогда передового маэстро. Будем надеяться, что через 10 лет он вернется с настоящим прорывом.

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