Национальное благосостояние России больше не держат в долларе: Как это скажется на курсе

То, чего так долго ждали, свершилось. Минфин представил новую структуру Фонда национального благосостояния. В нем больше нет доллара, зато стало больше евро и юаней Фото: Shutterstock

То, чего так долго ждали, свершилось. Минфин представил новую структуру Фонда национального благосостояния. В нем больше нет доллара, зато стало больше евро и юаней. О подготовке к такой переоценке ценностей говорилось еще месяц назад («Комсомолка» писала об этом), и вот теперь обмен валюты завершен. Общий объем этих обменных операций — на 31,6 миллиарда рублей. Сколько потеряли на конвертации, Минфин не указывает, но всего за месяц ФНБ уменьшился на 363 миллиарда рублей и составил на 1 июля 2021 13,575 триллиона рублей.

Значит ли это, что Россия полностью откажется от американской валюты? Нет не значит. Такой ответ дал сам Владимир Путин.

- Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов, — это не так, — сказал президент месяц назад на встрече с руководителями крупнейших информагентств.

По слова президента, сокращение вложений в доллар вызвано санкциями со стороны США.

- Понятно, что доллар останется во внешней торговле, никто пока не говорит о том, чтобы продавать наше сырье за евро или хотя бы за швейцарские франки, - сказал kp.ru научный руководитель Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что американская валюта все еще будет оставаться частью международных резервов РФ.

Короче, говорить «Доллар, прощай!» пока еще рановато. Это показал и валютный рынок. Месяц назад, когда Минфин анонсировал отказ от американской валюты в структуре ФНБ, доллар упал. Выиграли те, кто стал его покупать — сейчас «зеленый» снова вырос.

Угадал ли Минфин с валютной рокировкой? Оценки осторожные.

- Замена долларов на юани - идея не очень хорошая, потому что Китай — экономика производящая, а производящая экономика для поддержания своей промышленности нуждается в периодической девальвации валюты, — пояснил Делягин. - Расширение доли евро - тоже не очень правильное, в Германии сильны позиции зеленых, которые начнут убивать немецкую промышленность, а значит, подрывать евро. Это сработает в долгосрочном плане, а вот юань может потерять в цене прямо сейчас.

По мнению экономиста, валютную корзину можно было бы дополнить швейцарским франком.

— Это надежная стабильная валюта, - сказал эксперт. - Не стал бы я снижать и долю фунта. С точки зрения экономической статистики Англия выглядит плохо, но тем не менее фунт — это перспективная валюта. Да и золота в структуре ФНБ должно быть больше.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ФНБ, %

Валюта 2020 С февр. 2021 С июля 2021

Доллары США 45 35 0

Евро 45 35 39,7

Британский фунт 10 10 5

Китайский юань 0 15 30,4

Японская иена 0 5 4,7

Золото 0 0 20,2

Объем ФНБ на 1 июля 2021 - 13,575 трлн руб.

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