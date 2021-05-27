«Раскупорили»: В правительстве решили, на что потратят триллион рублей из Фонда национального благосостояния

Деньги из резервного фонда потратят на инвестиции внутри страны. Фото: Shutterstock

Спорили, спорили и раскупорили. Примерно так многие эксперты отреагировали на недавнюю новость о том, что в правительстве хотят использовать средства ФНБ. Деньги планируется отправить на крупные инфраструктурные проекты. Из закромов на это возьмут чуть меньше триллиона рублей. Почему власти решили открыть кубышку? На что конкретно пойдут деньги? И как это отразится на экономике?

СКОЛЬКО СЕЙЧАС ЛЕЖИТ В КУБЫШКЕ

Статистику о наших резервах Минфин публикует каждый месяц. На 1 мая в запасе лежало 13,8 трлн рублей. Это приличный «жирок». Для сравнения, дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 4 трлн. То есть, имеющаяся кубышка позволит нам пережить 3,5 кризисных года.

Фонд наполняется автоматически. В резервы идут все деньги, которые государство получает от нефтяных сверхдоходов (если баррель стоит больше $43). Планка довольно низкая, поэтому ФНБ постепенно наполняется (см. графику). К примеру, в этом году «черное золото» колеблется в комфортном для нас диапазоне $60 - 70 за баррель.

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ПОЧЕМУ ЕГО РЕШИЛИ ПОТРАТИТЬ

Несколько лет назад в правительстве вывели универсальную формулу. По ней, если в запасах лежит 7% ВВП (около 7,5 трлн рублей), то все, что свыше, можно спокойно тратить на различные проекты внутри страны. Правда, к этой сумме нужно прибавить средства, уже замороженные в инфраструктурных проектах. Потому что они номинально есть и со временем вернутся в кубышку, но в реальности их нет, потому что они вложены в стройку. Это еще около 4 трлн рублей.

Таким образом, если все корректно посчитать, то в нынешних условиях правительство может спокойно тратить два триллиона рублей (13,8 - 7,5 - 4 = 2,3).

НА ЧТО ПОЙДУТ ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ

О том, что кубышку будут распечатывать, стало известно еще в 2019 году. В правительстве тогда решили, что потратят часть денег из ФНБ в течение 2020 - 2022 годов. Но пандемия спутала все планы. Распечатывать резервы в прошлом году никто не решился. Что и правильно. Теперь ситуация с доходами бюджета стабилизировалась. Можно подумать о долгосрочных целях.

Тем не менее в Минфине до сих пор живут по заветам Кудрина. А он тратить деньги из резервов не очень-то любил. Поэтому на первом этапе в правительстве решили распределить лишь половину свободных денег. Даже меньше - 900 млрд рублей. Они пойдут в основном на транспортные проекты (см. «Конкретно»). Большинство экспертов считают, что это правильно. В кризис это создаст внутренний спрос и ускорит рост экономики в будущем. При этом деньги на эти проекты пойдут не только из ФНБ. Общие затраты на них оцениваются в 4,9 трлн рублей. То есть из резервов профинансируют лишь 20%.

Всего в шорт-лист потенциальных получателей денег из Фонда вошли 32 проекта. Список в середине мая в правительство передало Минэкономразвития. О том, будет ли в этом году распределяться второй свободный триллион, пока неизвестно.

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КСТАТИ

Россиянам деньги из ФНБ не достанутся

Летом фракция «Справедливая Россия» планирует отправить на рассмотрение Госдумы законопроект о внедрении базового дохода для каждого россиянина. Средства планируется черпать как раз из Фонда национального благосостояния. Глава франкции Сергей Миронов даже предложил переименовать его в Фонд национального народосбережения. Суть инициативы - выплачивать каждому россиянину по 10 тысяч рублей каждый месяц. Вне зависимости от того, работает он или нет.

- Деньги в ФНБ лежат там мертвым грузом. Если 90% направлять в Фонд национального народосбережения, то оттуда и будет финансироваться тот самый справедливый базовый доход. Если мы добьемся принятия положения о нем, это будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в стране. Идея такого дохода правильная. Экономически, политически и социально она абсолютно рассчитана и просчитана, - пояснил Миронов.

В Центробанке популистскую идею главного «справедливоросса», естественно, не поддержали. Простейший расчет показывает, что, если закон будет принят, от наших резервов ничего не останется уже через год. Ведь на выплаты будет уходить по 1,5 трлн рублей каждый месяц. Как скаканет инфляция от вливания такой массы денег в экономику за короткий срок, лучше даже не задумываться.

- Временно - да, мы можем раскупорить «кубышку», «проесть» наши резервы. Но разве это разумная политика? Мы обеспечиваем долгосрочную финансовую макроэкономическую модель. Это позволяет многим секторам расти, стоить долгосрочные планы и делать инвестиции. Что касается уровня жизни - нет другого рецепта, кроме роста производительности труда. За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором, - пояснил Сергей Швецов, первый зампред ЦБ.

Для борьбы с бедностью в правительстве сейчас придумывают другие механизмы - вводят адресную поддержку. Ее суть в том, чтобы помогать только тем, кто действительно нуждается. А не разбрасывать деньги с вертолета. Такая политика кажется более разумной и просчитанной.

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