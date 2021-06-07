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Экономика7 июня 2021 21:30

«Доллар, до свиданья»: Что означает отказ от американской валюты

Российские власти хотят уменьшить долю «зеленых бумажек» в нашей экономике
Евгений БЕЛЯКОВЕвгений БЕЛЯКОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Россия шаг за шагом следует курсу отказа от широкого использования американской валюты.

Россия шаг за шагом следует курсу отказа от широкого использования американской валюты.

Фото: Shutterstock

Отношения с Америкой все хуже и хуже. А правила дипломатической игры неумолимы. Когда против России чуть ли не каждый месяц объявляют новые санкции, логично ждать ответных ударов от надо правительства. Например, в рамках дальнейшего отказа от доллара во внутренних и международных расчетах. На днях они последовали.

ВМЕСТО ДОЛЛАРА - ЕВРО, ЮАНЬ И ЗОЛОТО

Процесс дедолларизации идет уже несколько лет. По сути, он начался в 2014 году, когда отношения между Россией и США окончательно испортились. С тех пор мы стали активно уговаривать международных партнеров переходить на расчеты в национальных валютах. А затем, чтобы обеспечить защиту собственных сбережений, распродали все гособлигации США (на сумму больше $100 млрд) и стали хранить деньги в других финансовых инструментах. В ближайшее время сделаем еще один шаг.

- У нас порядка 35% вложений Фонда национального благосостояния в доллары. Сегодня мы приняли решение выйти из этих активов полностью, - рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, вместо этого вырастет доля евро (до 40%), юаня (до 30%) и золота (до 20%). Оставшиеся 10% будут поровну распределены между британским фунтом стерлингов и японской иеной. Напомним, на 1 мая этого года в ФНБ лежало $186 млрд. Часть денег уже отправили на инфраструктурные проекты. Остальные – это наша заначка на «черный день», антикризисная кубышка, которую можно распечатать, чтобы помочь экономике пережить сложные времена.

- Это шаг осторожности. Особенно с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, - пояснил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

НУЖНЫ СТИМУЛЫ, ЧТОБЫ ЗАМЕСТИТЬ ДРУГИМИ ВАЛЮТАМИ

Во время форума вопрос отказа от доллара звучал довольно часто. К примеру, во время выступления президента Владимира Путина. Он пояснил, что США фактически вынуждают Россию меньше использовать американскую валюту.

- Мы не стремимся избавиться от доллара. Я говорил о другом - о том, что США используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер. Например, мы не можем осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах, - заявил глава государства.

Частично этот уже происходит. К примеру, некоторые сделки с Китаем уже проводятся в рублях и юанях. Тем не менее большинству крупных компаний выгодно получать за свои товары и услуги именно резервную валюту. То есть, ту которая пользуется спросом по всему миру. И здесь аналог у доллара есть – это евро. Тем более что товарооборот с Евросоюзом у России большой. А главный экспортный товар – природный газ – продается по долгосрочным контрактам, а не на бирже. То есть ничего не стоит заключать договор в евро, а не в долларах.

Владимир Путин пояснил, что США фактически вынуждают Россию меньше использовать американскую валюту.

Владимир Путин пояснил, что США фактически вынуждают Россию меньше использовать американскую валюту.

Фото: REUTERS

- Наша цель - сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания. Но для этого нужны стимулы. Они могут быть разные, но мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами, - заявил Дмитрий Тимофеев, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России.

Как конкретно будут стимулировать российские компании, пока большой вопрос. Зависимость от доллара в отношениях с зарубежными контрагентами хоть и снижается, но остается высокой.

ИНФЛЯЦИЯ И ДЕВАЛЬВАЦИЯ ДОЛЛАРА

Кстати, одна из возможных причин отказа лежит не в политической плоскости. Инфляция в США в последние месяцы резко растет. К примеру, за последний год цены в Америке выросли на 4,2% (хотя раньше было 1 - 2% максимум). И инфляция продолжает разгоняться. Тому виной – триллионы долларов, которые власти США напечатали и буквально разбросали с вертолетов американским гражданам и бизнесу.

Такой дисбаланс предсказуемо привел к росту цен. То есть, покупательная способность доллара уменьшилась на те же четыре процента. Поскольку инфляция и девальвация ходят рядом, то не за горами и обесценивание доллара по отношению к другим валютам (при условии, что инфляция в других развитых странах будет ниже). По крайней мере, фактор повышенной инфляции в США будет играть на понижение курса американской валюты.

Инфляция в США продолжает разгоняться. Тому виной – триллионы долларов, которые власти США напечатали, чтобы раздать американским гражданам и бизнесу.

Инфляция в США продолжает разгоняться. Тому виной – триллионы долларов, которые власти США напечатали, чтобы раздать американским гражданам и бизнесу.

Фото: REUTERS

На этом фоне выбор евро, а не доллара, в качестве основной резервной валюты в России выглядит вполне логичным. В Евросоюзе тоже помогали собственной экономике во время пандемии, но далеко не в таких масштабах, как в США. Поэтому инфляция в еврозоне не такая высокая, как за океаном. Кстати, за последнюю неделю и доллар, и евро подешевели на 1 - 2% по отношению к рублю. «Американец» упал до 72,8 рубля, а евро - до 88,8 рубля.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что будет с моими долларами в банке и в чулке?

Россияне держат в иностранной валюте 20% своих сбережений – это шесть триллионов рублей. Больше всего приходится на американский доллар. Но бояться нечего. Нынешние пертурбации кошельков простых россиян не коснутся.

- Это не меняет систему оборота долларов в России, систему обменников или желание людей хранить доллары, - пояснил Алексей Кудрин.

Речь идет лишь об изменении структуры правительственных резервов и ограничении международных расчетов. Покупать, хранить и продавать доллары для личных нужд можно будет без каких-либо ограничений.

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