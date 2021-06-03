Фонд национального благосостояния избавится от доллара: зачем это нужно и что будет с курсами валют

Доллар становится крайне неустойчивой валютой, может начать обесцениваться, и иметь его просто опасно Фото: REUTERS

В Фонде национального благосостояния РФ больше не будет долларов. Зато появится золото. Доля британского фунта снизится, а доля евро и юаня наоборот, подрастет. Об этом в четверг заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Перераспределение, по его словам, состоится в течение месяца.

- Решение правильное, оно связано с тем, что доллар становится крайне неустойчивой валютой, может начать обесцениваться, и иметь его просто опасно, - так прокомментировал этот план научный руководитель Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - А вот замена долларов на юани, доля которых вырастет с 15 до 30% - это идея не очень хорошая, потому что Китай — экономика производящая, а производящая экономика для поддержания своей промышленности нуждается в периодической девальвации валюты. Расширение доли евро - тоже не очень правильно, потому что осенью в Германии придут к власти зеленые, которые начнут убивать немецкую промышленность, а значит, подрывать евро. Это сработает в долгосрочном плане, а вот юань может потерять в цене прямо сейчас.

По мнению экономиста золота в структуре ВВП должно быть больше. А что касается валютной корзины, то можно было бы дополнить ее швейцарским франком.

— Это надежная стабильная валюта, - сказал эксперт. - Не стал бы я снижать и долю фунта. С точки зрения экономической статистики Англия выглядит плохо, но тем не менее фунт — это перспективная валюта.

Ну а мы-то как, нам-то что делать, тем, кто часть денег хранит в долларах? Как планы Минфина отразятся на курсе американской валюты в обменниках?

- Да никак не отразятся, - считает Делягин. - Минфин же не будет выбрасывать доллар на ММВБ и менять его на рубли. А та часть населения, которая последует примеру минфина и тоже решит избавиться от доллара, она вряд ли станет приобретать рубли. Но я-то от долларов давным-давно избавился. Если у американцев второй год подряд дефицит бюджета составляет половину доходов — это еще хуже, чем у Гайдара было.

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