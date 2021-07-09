Как Том Хэнкс стал верующим православным и почетным греком

Том Хэнкс отмечает юбилей, голливудской звезде исполняется 65 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Том Хэнкс - один из самых американских актеров. Прямо-таки воплощение простого (иногда, как в «Форресте Гампе», даже слишком простого) стопроцентного американца. Хорошего парня, который способен и в космос отправиться, и второй фронт в Нормандии открыть, и на необитаемом острове выжить, и разоблачить заговор каких-нибудь иллюминатов. Хэнкс не красавец, как Том Круз или Брэд Питт, не гениальный артист, как Кевин Спейси или Аль Пачино, зато он - свой, понятный и родной для всей страны. Да и для всего мира.

КАК ПРОВЕСТИ МАЛЬЧИШНИК? ПИТЬ ПИВО И РЫБАЧИТЬ!

При этом в биографии Хэнкса можно найти и неожиданные факты. Например, по крови он наполовину португалец: предки его матери приехали в Калифорнию с Азорских островов. Вообще же его отец с матерью были обычной, хотя и не очень счастливой, американской парой. Они развелись, когда мальчику было шесть лет, и попилили детей: Том, его старшие брат и сестра остались с отцом, а младший брат - с матерью. Та потом выходила замуж еще трижды, а отец женился дважды. Детство и отрочество у Тома оказались насыщены событиями: мало того, что пришлось привыкать к мачехе (кстати, китаянке), так еще и вся семья периодически переезжала из одного городка в другой.

Хэнкс вспоминал, что был «реально хорошим мальчиком, очень ответственным». И при этом «ужасно, чудовищно, болезненно» тихим. Поэтому он не заводил много друзей в школах, которые приходилось часто менять. Однако застенчивость не помешала ему увлечься американским футболом и театром: сперва он ходил на все спектакли, куда мог попасть, потом записался в актерский кружок, начал выступать на сцене в постановках по Шекспиру и Макиавелли… И в конце концов добрался до телевидения: его утвердили на роль в сериале, который посмотрел режиссер Рон Хоуард, как раз приступавший к работе над «Всплеском» - комедией о парне, влюбленном в русалку. Этого парня Хэнкс в результате и сыграл, мгновенно прославившись на всю Америку.

Фрагмент афиши фильма "Всплеск", который принес славу Тому Хэнксу. Фото: EAST NEWS

В 80-е Хэнкс так и ассоциировался с легкими комедиями типа «Всплеска» (или «Мальчишника», или «Тернера и Хуча», или «Большого»). Но в следующем десятилетии получил два «Оскара» подряд - за «Филадельфию» и за «Форреста Гампа», и стал считаться одним из ведущих киноартистов США. А сегодня он занимает четвертое место в списке самых кассовых актеров всех времен. В этом рейтинге его обогнали Энди Серкис, Роберт Дауни-младший и Сэмюэл Л. Джексон, но их достижения связаны с участием в сверхпопулярных киносериалах, будь то «Властелин колец», «Звездные войны» или «Мстители», а Хэнкс просто снимался в одном «отдельностоящем» блокбастере за другим: «Аполлон 13», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Код да Винчи», «Зеленая миля», «Поймай меня, если сможешь»…

Афиша комедии "Тёрнер и Хуч", 1989 г. Фото: EAST NEWS

Дорога к славе у него оказалась вовсе не ухабистой. И звездной болезни ему удалось избежать. Журналисты, которые разговаривали с ним еще в 80-е, с удивлением отмечали, что он очень дружелюбен, прост в общении и напоминает большого ребенка. С интервьюером из журнала Rolling Stone Хэнкс встретился сразу после мальчишника. Естественно, журналист поинтересовался: было ли веселье таким же, как в одноименной комедии, с девочками и дебошем? Оказалось, нет: Хэнкс с друзьями отправился на яхте на остров, там рыбачил, пил пиво… «А еще?» - не унимался журналист. - «Ну, мы курили сигары». - «А еще?» - «Мне даже дали управлять яхтой…»

Кадр из оскароносного "Форреста Гампа". Фото: EAST NEWS

«Я ЧАСТО ХОЖУ В ЦЕРКОВЬ»

Еще один достаточно удивительный факт из его биографии: он православный. Тот самый мальчишник, о котором он говорил в 1988 году, состоялся накануне его свадьбы с актрисой Ритой Уилсон. Родилась она в Калифорнии, но ее мать - православная гречанка, а отец - болгарский мусульманин, перешедший перед свадьбой в православие. И католик Том перед бракосочетанием с Ритой тоже в него перешел.

Хэнкс с супругой Ритой Уилсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это не помешало ему сыграть в «Коде да Винчи» и «Ангелах и демонах» по Дэну Брауну - картинах, которые католическая церковь, мягко говоря, не одобрила (да и православная вряд ли им обрадовалась). Но Хэнкс крайне спокойно относится к теориям о заговорах священников, которые развивал в своих бестселлерах Браун. «Теории заговора придумывают люди, которые потом могут продать рассказы о них в виде книг», - замечал Хэнкс. - «И каждый раз, когда кто-то говорит «А знаете, как они это сделали? А знаете, о чем на самом деле тут сказано? А знаете, какой за этим стоит заговор?» - я автоматически выключаю этого человека из своего круга общения… Должен сказать, что, когда я хожу в церковь, - а я хожу в церковь, - я думаю о тайне. Я размышляю: почему? Почему люди такие, какие есть? Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? А хорошие - с плохими? Мне кажется, тайна, над которой я думаю - это большая, все объединяющая теория, касающаяся всего человечества».

Роль тюремного охранника в фильме "Зеленая миля". Фото: EAST NEWS

Даже трудно сказать, что пожелать ему в день рождения: кажется, что у него все есть. Множество кинонаград. Состояние в 400 миллионов долларов. Четверо детей (сын и дочь от первого брака, еще двое сыновей от нынешнего) и три внучки. Роскошная коллекция пишущих машинок (это его страсть). В его честь назван астероид. Ну, и еще пару лет назад его назвали почетным гражданином Греции. Этническая принадлежность его жены привела к тому, что он стал продюсером комедий «Моя большая греческая свадьба» и «Mamma Mia!», ставших огромными хитами в прокате и привлекшими в страну дополнительные толпы туристов. А еще Хэнкс всячески помогал жертвам страшных лесных пожаров, накрывших Грецию в 2018 году, помогал собирать для них деньги. И в 65 лет он остается очень хорошим и ответственным мальчиком.