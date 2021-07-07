"Просто стыдно за нее": Анастасия Волочкова опозорилась на публике

Анастасия Волочкова зачастила в солнечную Астрахань Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Анастасия Волочкова зачастила в солнечную Астрахань. У королевы шпагатов в этом городе есть недвижимость, которую она активно распродает. На днях балерина вновь посетила прекрасный город на берегу Волги и показала, как ее встретили в аэропорту. Без конфуза не обошлось.

По случаю прибытия бывшей примы Большого театра в местном аэропорту ее встретили со всеми почестями. Анастасию Волочкову ждали танцы и музыка. Настя в долгу не осталась. Она пустилась в пляс. Да так резво, что подметки у босоножек срывало на ходу.

Фанатам, глядя на обувь звезды, стало откровенно стыдно. "За собой надо следить, просто стыдно за не", "Ногу эту надо было назад, туфля отклеилась", "Настя, у вас башмак есть хочет", "Ваша туфли разорвалась", - делятся комментаторы.

На днях балерина вновь посетила прекрасный город на берегу Волги и показала, как ее встретили в аэропорту. Без конфуза не обошлось. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Волочкова в отместку всем, кто заметил ее позор, показала, с каким наслаждением ложками ест на завтрак черную икру. Анастасия мазала деликатес на огурчик и отправляла в рот.

Кстати, танцовщица легко относится к критике своего гардероба. Блондинка уверена, что одежда не может украсить ее и без того идеальное тело. Единственное, на что она тратит большие деньги, - нижнее белье. В недавнем интервью балерина показала богатую коллекцию трусиков и бюстгальтеров.

45-летняя красавица уверяет - важно то, что находится под одеждой.

- Лолочка, которая работает у нас дома, всегда мне говорит: «Настя, когда поедете в аэропорт, проходите мимо магазина нижнего белья». Дело в том, что я всегда покупаю себе самые красивые кружевные трусики. Лола ждет, когда этот магазин уже закроют. Потому что, если ты откроешь шкаф с моими трусиками, ты поймешь: у меня их столько!, - отмечает артистка.

Анастасия - страстная поклонница стрингов.

- Я всегда ношу мини-трусики, потому что это как резиночка для волос! - заявила звезда. И принялась заплетать в волосы трусики.