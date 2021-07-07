Алексей Дюмин: «Темпы ввода жилья в Тульской области выросли, важно поддерживать эту динамику»

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по развитию жилищного строительства в регионе. Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

Тульская область в 2020 году ввела в эксплуатацию на 13% больше жилья от запланированного национальным проектом «Жильё и городская среда». Об этом 7 июля сообщил губернатор Алексей Дюмин. Глава области отметил, что высокие темпы строительства в регионе важно сохранить. Для этого нужно развивать градостроительный потенциал, вовлекать в стройку новые территории и обеспечивать их всей необходимой инфраструктурой.

В прошлом году в Тульской области построили почти 680 тысяч квадратных метров нового жилья. В планах на этот год – сдать в эксплуатацию 621 тысячу кв. метров (а с учетом индивидуального строительства - около 700 тысяч кв. метров). По итогам первого полугодия 308,8 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах уже введено, осталось достроить 280 тысяч кв. метров.

- В этом году темпы ввода жилья выросли. Важно поддерживать эту динамику, - отметил Алексей Дюмин. - Уже сейчас нужно думать над тем, как обеспечить задел до 2030 года. Необходимо использовать все доступные механизмы. Задействовать в строительстве новые территории, помогать застройщикам подводить коммуникации, участвовать в федеральных программах для строительства социальных объектов.

Глава области поручил правительству региона до 1 ноября разработать нормативно-правовую базу для комплексного развития территорий. Губернатор также рассмотрел подготовленный мэрией Тулы проект генерального плана города. Новый проект предусматривает изменения зонирования территорий под жилищное строительство. Под жилые многоэтажные дома будут отданы девять земельных участков общей площадью более 629 тысяч кв. метров. Строительные компании предлагают увеличить плотность застройки и уменьшить число парковочных мест во дворах. Это позволит повысить эффективность использования земельных участков, снизить стоимость строительства и увеличить объемы ввода жилья.

Алексей Дюмин особо подчеркнул, что нормативы градостроительного проектирования должны меняться с учётом потребностей рынка и запросов жителей. Губернатор поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву держать вопрос на контроле и регулярно встречаться с региональными застройщиками для определения наиболее перспективных земельных участков под строительство жилья.

Еще одно новое для строительного рынка области направление – привлечение долгосрочных финансовых инвестиций с помощью «инфраструктурного меню». Этот механизм реализуется по инициативе заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Он создается, чтобы помочь регионам получать на льготных условиях средства для строительства и модернизации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Механизм «инфраструктурного меню» включает в себя три направления: льготные инфраструктурные кредиты, механизм списания бюджетных кредитов и инфраструктурные облигации. На данном этапе идет разработка правовых актов для его внедрения. Параллельно Минстрой РФ собирает заявки от регионов, желающих получить такие кредиты. Тульская область направила в Минстрой России список из 27 инвестпроектов на общую сумму в 62 миллиарда рублей. Это проекты в жилищном и дорожном строительстве, ЖКХ, развитии территорий с особым экономическим статусом.

- Сейчас всё меньше инфраструктурных проектов финансируется за счёт субсидий федерального бюджета. Поэтому необходимо стараться использовать новые механизмы, предложенные Минстроем России, - подчеркнул Алексей Дюмин. - При этом важно подходить к вопросу взвешенно, исходя из приоритетов и существующих долговых обязательств региона.