Путин принял в Кремле Никола Пашиняна

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин тепло принял армянского и.о. премьер-министра. Президент обнял и похлопал по плечу Никола Пашиняна.

- Рад возможности встретиться. Хочу поздравить с результатами выборов. Это важно для всех, в первую очередь, для армянского народа. Сложные и чувствительные вопросы можно решать при эффективной работе, а для этого важно иметь доверие народа - оно у вас есть. Выборы показали, - заявил Владимир Путин.

Никол Пашинян в ответ поблагодарил за поздравления и напомнил, что политики встречаются в Москве уже третий раз за год.

- Все знают ваши личные усилия и усилия России в прекращении огня в 44-дневной войне. После размещения миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация стабильная. К сожалению, время от времени все равно возникают очаги беспокойства и нестабильности. Не очень стабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана, - констатировал Пашинян.

Политик рассказал, что недавно были возвращены домой 15 армянских военнопленных.

- Ваша личная роль в этом, - сказал Пашинян Путину.

И.о. премьер-министра Армении прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентом вопросы безопасности и сотрудничества двух стран.